Společnost EcoFlow představila program „Power For Rescues", zaměřený na podporu záchranářů a připravenosti na katastrofy

SEATTLE, 20. srpna 2024 /PRNewswire/ -- Společnost EcoFlow, přední výrobce přenosných a ekologických energetických řešení, zahájila svůj nový program „EcoFlow Power For Rescues". Tento program je součástí iniciativy „EcoFlow Power For All", který se zaměřuje na oblast společenské odpovědnosti a jehož cílem je poskytovat spolehlivou, flexibilní a ekologickou energii oblastem postiženým katastrofami a záchranným organizacím po celém světě. Podporuje také aktivity v oblasti zlepšování připravenosti na katastrofy a záchranářského výcviku, aby bylo možné zachránit v krizových situacích více životů.

Podle Světové meteorologické organizace (WMO) se počet katastrof způsobených extrémními povětrnostními podmínkami za posledních 50 let zvýšil pětinásobně. S ohledem na stále narůstající frekvenci katastrof představují zajištění energie pro záchranné operace, osídlení oblastí postižených katastrofou, připravenost na katastrofy a školení záchranářů zásadní faktory pro zabezpečení většího počtu lidských životů.

Bruce Wang, generální ředitel a zakladatel společnosti EcoFlow, řekl: „Připravenost na katastrofy je hlavním důvodem, proč se mnoho uživatelů rozhodlo právě pro produkty společnosti EcoFlow, a proto zcela jednoznačně chápeme, že spolehlivost je v případě řešení kritických situací obvyklým požadavkem. Díky úzké spolupráci s globálními záchrannými organizacemi, vládami, nemocnicemi a útulky nepřetržitě poskytujeme v nouzových situacích spolehlivou energetickou podporu, abychom tak pomáhali nejen při záchranných pracích, ale také při odstraňování následků katastrof. Kromě toho aktivně podporujeme školení v oblasti připravenosti na katastrofy a záchranářská školení, abychom pomohli více lidem porozumět tomu, jak se spolehlivě připravit na mimořádné události, které je v každodenním životě mohou potkat, a lépe tak ochránit sebe i své rodiny."

Zajištění spolehlivé dodávky energie při záchranných akcích

Během zemětřesení na poloostrově Noto v Japonsku v roce 2024 darovala společnost EcoFlow neziskovým organizacím a společnostem ve městech Nanao, Komacu a Kanazawa v prefektuře Išikawa celkem 76 přenosných elektráren, 17 solárních panelů, powerbanky a také boxy s potřebami pro řešení krizových situací. Díky této podpoře tak provozovatelé místních přístřešků poskytli nouzovou energii pro 40.000 postižených osob.

Během povodní v brazilském Rio Grande do Sul v roce 2024 přijímala nemocnice Estrela v tomto státě těžce nemocné pacienty z několika okolních měst, ale časté výpadky proudu představovaly pro mnoho pacientů velká rizika. Společnost EcoFlow darovala nemocnici dodávku přenosných elektráren, které zajistily stabilní provoz lékařských zařízení a zařízení pro skladování léků a pomohly tak ochránit životy pacientů.

Zaměření na všeobecnou připravenost na katastrofy a na záchranářský výcvik

Důležitou součástí programu EcoFlow Power For Rescues je také všeobecná připravenost na katastrofy. V rámci programu byly přenosné elektrárny EcoFlow a solární panely instalovány na evakuační věže ve městě Isumi v Japonsku, které pomáhají chránit proti cunami. Při katastrofách, které způsobí výpadek proudu, zajišťují tyto elektrárny evakuovaným osobám nouzovou dodávku elektřiny. Program přenosné elektrárny daroval také deseti záchranným týmům čínských záchranářských organizací Blue Sky Rescue Team a Dawn Rescue Alliance, aby jim pomohl vyřešit problémy s dodávkou energie během záchranných operací.

Kromě toho program Power for Rescues navázal na 12 měsíců spolupráci také s organizací St John Ambulance Cymru ve Walesu, v rámci které proběhlo celkem 67 ukázkových a osvětových školení ve školách a komunitních skupinách v severním, jižním a západním Walesu. Očekává se, že tento projekt poskytne profesionální záchranářský výcvik tisícovce osob, což nezanedbatelně přispěje k bezpečnosti komunity a rozvoji profesionálních záchranářských aktivit.

Pokud má vaše organizace nebo komunita zájem o spolupráci s programem EcoFlow Power For Rescues, kontaktujte nás prostřednictvím následující stránky: https://www.ecoflow.com/powerforall

O programu EcoFlow Power For Rescue

„EcoFlow Power For Rescues" je program společnosti EcoFlow, spadající pod její iniciativu EcoFlow Power For All, zaměřenou na společenskou odpovědnost, který se věnuje poskytování energetických řešení pro záchranáře. Jejím mottem je „Spolehlivost za všech okolností. Kdekoliv. Kdykoliv." Během mimořádných událostí, jakými byly požáry na Havaji v USA v roce 2023, zemětřesení v Maroku v roce 2023, zemětřesení na poloostrově Noto v Japonsku v roce 2024 nebo záplavy v Rio Grande do Sul v Brazílii v roce 2024, poskytoval tento program spolehlivou, flexibilní a ekologickou energetickou podporu záchranným agenturám, postiženým nemocnicím a útulkům.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2484473/image_5016319_20788822.jpg