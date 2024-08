EcoFlow presenta il programma "Salvataggio energetico" per sostenere iniziative di salvataggio e preparazione alle calamità

SEATTLE, 19 agosto 2024 /PRNewswire/ -- EcoFlow, un'azienda leader nelle soluzioni energetiche portatili ed ecosostenibili, ha lanciato il programma "Salvataggio energetico EcoFlow". Il programma fa parte dell'iniziativa di responsabilità sociale aziendale "Energia EcoFlow per tutti", e ha l'obiettivo di fornire supporto con energia pulita, flessibile e affidabile alle zone colpite dalle catastrofi e alle organizzazioni di salvataggio in tutto il mondo. Inoltre, offre corsi di formazione di salvataggio e preparazione alle calamità per proteggere più vite.

Secondo l'organizzazione metereologica mondiale (MMO), il numero di disastri causati dal maltempo estremo si è quintuplicato negli ultimi 50 anni. Di fronte all'aumento della frequenza di queste catastrofi, i rifornimenti energetici per le operazioni di salvataggio, gli insediamenti nelle aree colpite, la preparazione alle calamità e la formazione del personale di salvataggio, sono fondamentali per mettere più vite in sicurezza.

Bruce Wang, CEO e fondatore di EcoFlow, ha affermato: "Farsi trovare pronti alle emergenze è il motivo principale per cui tanti utenti scelgono EcoFlow. Ciò ci fa comprendere che l'affidabilità è un'esigenza di molte persone quando affrontano momenti critici. Grazie alla stretta collaborazione con organizzazioni mondiali di salvataggio, governi, ospedali e rifugi, forniamo un supporto energetico costante nelle situazioni di emergenza, per aiutare le operazioni di salvataggio e i lavori di assistenza. Inoltre, sosteniamo attivamente dei corsi di formazione di salvataggio e preparazione alle calamità, per aiutare le persone a comprendere come attuare misure di sicurezza affidabili nel quotidiano, al fine di proteggere se stessi e le proprie famiglie in caso di emergenza."

Energia affidabile fornita alle missioni di salvataggio

Durante il terremoto sulla penisola giapponese di Noto nel 2024, EcoFlow ha donato 76 power station portatili, 17 pannelli solari e kit di preparazione alle calamità a organizzazioni non profit e aziende nelle città di Nanao, Komatsu, e Kanazawa nella prefettura di Ishikawa. Questi aiuti sono stati utilizzati nei rifugi locali come fonte energetica di emergenza per le 40.000 persone colpite.

Durante le inondazioni del Rio Grande do Sul in Brasile nel 2024, l'ospedale Estrela ha accolto pazienti in condizioni critiche, provenienti da varie città circostanti. Tuttavia, le interruzioni di corrente frequenti hanno messo a repentaglio la sicurezza di molti pazienti. EcoFlow ha regalato un lotto di power station portatili all'ospedale, per garantire il funzionamento costante delle attrezzature mediche e di stoccaggio dei farmaci, al fine di proteggere le vite dei pazienti.

Focus sui corsi di formazione di salvataggio e preparazione alle calamità nel quotidiano

Anche la preparazione alle calamità nel quotidiano costituisce una parte essenziale del programma "Salvataggio energetico EcoFlow". Il programma ha visto l'installazione di power station portatili e pannelli solari EcoFlow sulle torri di evacuazione dagli tsunami nella città di Isumi in Giappone. Durante le calamità che comportano interruzioni di corrente, queste power station forniscono elettricità di emergenza alle persone colpite. Il programma ha donato anche power station portatili a 10 team di salvataggio sotto la squadra di soccorso cinese Blue Sky Rescue Team e Dawn Rescue Alliance, per aiutarli a risolvere problemi dovuti all'elettricità durante le operazioni di emergenza.

Inoltre, il progetto "Salvataggio energetico" ha collaborato con St John Ambulance Cymru in Galles per 12 mesi, svolgendo 67 sessioni dimostrative e formative di sensibilizzazione in scuole e gruppi comunitari nel nord, sud e ovest del Galles. Si stima che il progetto fornirà corsi di formazione professionali di salvataggio a 1.000 individui, un contributo alla sicurezza della comunità e allo sviluppo di personale qualificato a gestire le emergenze.

Se fai parte di un'organizzazione o una comunità che desidera collaborare con il programma di EcoFlow "Salvataggio energetico", contattaci tramite la pagina Web all'indirizzo: https://www.ecoflow.com/powerforall

Informazioni sul programma "Salvataggio energetico EcoFlow"

Il programma "Salvataggio energetico EcoFlow" fa parte dell'iniziativa di responsabilità sociale aziendale "Energia EcoFlow per tutti", e ha l'obiettivo di fornire energia per le operazioni di salvataggio. Il motto del programma è "Affidabile, sempre e comunque." Durante le emergenze come gli incendi alle Hawaii nel 2023, il terremoto in Marocco nel 2023 e quello sulla penisola giapponese di Noto nel 2024, e le inondazioni del Rio Grande do Sul in Brasile nel 2024, il programma ha fornito supporto con energia pulita, flessibile e affidabile per aiutare gli enti di salvataggio, gli ospedali e i rifugi colpiti.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2484473/image_5016319_20788822.jpg