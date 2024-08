EcoFlow stellt das Programm „Power For Rescues" zur Unterstützung von Rettungskräften und Katastrophenschutz vor

DÜSSELDORF, Deutschland, 19. August 2024 /PRNewswire/ -- EcoFlow, ein führendes Unternehmen im Bereich tragbarer und umweltfreundlicher Energielösungen, hat das Programm „EcoFlow Power For Rescues" ins Leben gerufen. Das Programm ist Teil der Corporate Social Responsibility Initiative „EcoFlow Power For All" des Unternehmens und zielt darauf ab, zuverlässige, flexible und saubere Energie für Katastrophengebiete und Rettungsorganisationen weltweit bereitzustellen. Weiterhin unterstützt das Unternehmen Katastrophenschutz- und Rettungsschulungen, um mehr Menschenleben zu retten.

Nach Angaben der Weltorganisation für Meteorologie (WMO) hat sich die Zahl extremer Wetterkatastrophen in den letzten 50 Jahren verfünffacht. Angesichts der zunehmenden Häufigkeit von Katastrophen ist die Bereitstellung von Energie für Rettungseinsätze, die Versorgung von Katastrophengebieten, die Katastrophenvorsorge und die Ausbildung von Rettungspersonal von entscheidender Bedeutung, um mehr Menschenleben zu retten.

Bruce Wang, CEO und Gründer von EcoFlow, sagte: „Die Katastrophenvorsorge ist der Hauptgrund, warum sich viele Nutzer für EcoFlow entscheiden. Wir verstehen daher sehr gut, dass Zuverlässigkeit ein allgemeines Bedürfnis ist, wenn Menschen kritische Momente durchleben. Durch unsere enge Zusammenarbeit mit Rettungsorganisationen, Regierungen, Krankenhäusern und Notunterkünften auf der ganzen Welt stellen wir kontinuierlich zuverlässige Energie für Notfälle zur Verfügung, um Rettungs- und Katastrophenhilfe zu unterstützen. Darüber hinaus unterstützen wir aktiv Katastrophenschutz- und Rettungstrainings, damit mehr Menschen verstehen, wie sie zuverlässige Notfallvorbereitungen in ihr tägliches Leben integrieren können, um sich und ihre Familien zu schützen."

Verlässliche Energie für Rettungseinsätze

Während des Erdbebens auf der japanischen Halbinsel Noto im Jahr 2024 spendete EcoFlow 76 tragbare Powerstationen, 17 Solarpanele, Powerbanks und Katastrophenschutzboxen an gemeinnützige Organisationen und Unternehmen in den Städten Nanao, Komatsu und Kanazawa in der Präfektur Ishikawa. Diese Lieferungen wurden in den lokalen Notunterkünften eingesetzt und lieferten Notstrom für 40.000 betroffene Menschen.

Während der Überschwemmungen im Jahr 2024 in Rio Grande do Sul, Brasilien, nahm das Estrela Krankenhaus in diesem Bundesstaat schwer kranke Patienten aus mehreren umliegenden Städten auf, aber häufige Stromausfälle stellten für viele Patienten ein Sicherheitsrisiko dar. EcoFlow spendete dem Krankenhaus eine Reihe von tragbaren Powerstationen, um den stabilen Betrieb von medizinischen Geräten und Medikamentenlagern zu gewährleisten und das Leben der Patienten zu schützen.

Tägliche Katastrophenvorsorge und Rettungstraining

Die tägliche Katastrophenvorsorge ist auch ein wesentlicher Bestandteil des „EcoFlow Power For Rescues" Programms. Dabei wurden tragbare EcoFlow Powerstationen und Solarpanele an Tsunami-Evakuierungstürmen in Isumi City, Japan, installiert. Im Falle eines Stromausfalls nach einer Katastrophe versorgen diese Powerstationen die Evakuierten mit Energie. Im Rahmen des Programms wurden auch 10 Rettungsteams des chinesischen Blue Sky Rescue Teams und der Dawn Rescue Alliance mit tragbaren Powerstationen ausgestattet, um sie bei der Lösung von Energieproblemen während ihrer Rettungseinsätze zu unterstützen.

Darüber hinaus hat das Programm „EcoFlowPower For Rescues" eine zwölfmonatige Zusammenarbeit mit St John Ambulance Cymru in Wales vereinbart. In deren Rahmen wurden 67 Demonstrations- und Sensibilisierungsveranstaltungen in Schulen und Gemeindegruppen in Nord-, Süd- und Westwales durchgeführt. Es wird erwartet, dass durch dieses Projekt 1 000 Menschen eine professionelle Rettungsausbildung erhalten, was zur Sicherheit der Gemeinschaft und zur Weiterentwicklung des professionellen Rettungswesens beiträgt.

Wenn Ihre Organisation oder Gemeinde mit dem „EcoFlow Power For Rescues" zusammenarbeiten möchte, kontaktieren Sie uns bitte über diese Seite: https://www.ecoflow.com/powerforall

Über EcoFlow Power For Rescues

„EcoFlow Power For Rescues" ist ein Programm im Rahmen der EcoFlow Initiative für soziale Verantwortung, „EcoFlow Power For All", das sich der Bereitstellung von Energie für Rettungskräfte widmet. Das Motto lautet „Immer zuverlässig. Überall. Jederzeit." Bei Notfällen wie den Waldbränden 2023 auf Hawaii in den USA, dem Erdbeben 2023 in Marokko, dem Erdbeben 2024 auf der Noto Halbinsel in Japan und den Überschwemmungen 2024 in Rio Grande do Sul in Brasilien lieferte dieses Programm zuverlässige, flexible und saubere Energie für Rettungsdienste, betroffene Krankenhäuser und Notunterkünfte.

