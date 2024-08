EcoFlow lance le programme « Power For Rescues » pour soutenir les opérations de secours et la préparation aux catastrophes

SEATTLE, 19 août 2024 /PRNewswire/ -- EcoFlow, entreprise leader dans le domaine des solutions énergétiques portables et écologiques, a lancé le programme « EcoFlow Power For Rescues ». Ce programme s'inscrit dans le cadre de l'initiative de responsabilité sociale de l'entreprise, « EcoFlow Power For All », et vise à fournir une alimentation électrique fiable, flexible et propre aux zones sinistrées et aux organisations de secours du monde entier. En outre, il soutient la préparation aux catastrophes et la formation au sauvetage afin de préserver davantage de vies.

Selon l'Organisation météorologique mondiale (OMM), le nombre de catastrophes climatiques extrêmes a été multiplié par cinq au cours des 50 dernières années. Face à des catastrophes de plus en plus fréquentes, il est essentiel de fournir de l'électricité pour les opérations de sauvetage, l'aménagement des zones sinistrées, la préparation aux catastrophes et la formation du personnel de secours, afin de garantir la sécurité d'un plus grand nombre de personnes.

Bruce Wang, PDG et fondateur d'EcoFlow, a déclaré : « La préparation aux catastrophes est la principale raison pour laquelle de nombreux utilisateurs choisissent EcoFlow, ce qui nous a fait comprendre que la fiabilité est un besoin commun lorsque les gens sont confrontés à des moments critiques. Grâce à une étroite collaboration avec des organisations de secours internationales, des gouvernements, des hôpitaux et des centres d'accueil, nous contribuons aux efforts de sauvetage et de secours en cas de catastrophe en fournissant en permanence une alimentation électrique fiable dans de telles situations. En outre, nous soutenons activement la préparation aux catastrophes et la formation au sauvetage afin d'aider un plus grand nombre de personnes à comprendre comment mettre en place des préparatifs d'urgence fiables dans leur vie quotidienne pour se protéger et protéger leur famille. »

Fournir une alimentation électrique fiable en cas d'urgence

Lors du tremblement de terre de 2024 dans la péninsule de Noto au Japon, EcoFlow a fait don de 76 stations électriques portables, 17 panneaux solaires, des batteries externes et des coffrets de préparation aux catastrophes à des organisations à but non lucratif et à des entreprises dans les villes de Nanao, Komatsu et Kanazawa de la préfecture d'Ishikawa. Ces fournitures ont été utilisées dans les centres d'accueil locaux, fournissant une alimentation d'urgence à 40 000 personnes sinistrées.

Lors des inondations de 2024 dans le Rio Grande do Sul, au Brésil, l'hôpital Estrela a accueilli des patients gravement malades venant de plusieurs villes voisines, mais les fréquentes coupures d'électricité posaient des risques pour la sécurité de nombreux patients. EcoFlow a fait don d'un lot de stations électriques portables à l'hôpital pour assurer le fonctionnement stable des équipements médicaux et de stockage des médicaments, protégeant ainsi la vie de ses patients.

Se concentrer sur la formation quotidienne à la préparation aux catastrophes et au sauvetage

La préparation quotidienne aux catastrophes est également un élément essentiel du programme EcoFlow Power For Rescues. Celui-ci a permis d'installer des stations électriques portables EcoFlow et des panneaux solaires dans les tours d'évacuation des tsunamis à Isumi City, au Japon. Lorsque des catastrophes provoquent des coupures de courant, ces stations électriques fournissent de l'électricité d'urgence aux personnes évacuées. Le programme a également fait don de stations électriques portables à 10 équipes de secours de la Blue Sky Rescue Team et de la Dawn Rescue Alliance en Chine, afin de les aider à résoudre les problèmes d'électricité pendant les opérations de sauvetage.

En outre, le programme Power for Rescues s'est associé à l'organisation caritative St John Ambulance Cymru, au Pays de Galles, pour une collaboration de 12 mois, organisant 67 séances de démonstration et de sensibilisation dans les écoles et les organismes communautaires du nord, du sud et de l'ouest du pays. Ce projet devrait permettre de dispenser une formation professionnelle au sauvetage à 1 000 personnes, contribuant ainsi à la sécurité de la communauté et au développement d'un personnel de sauvetage professionnel.

Si votre organisation ou votre communauté souhaite collaborer avec le programme EcoFlow Power For Rescues, veuillez nous contacter en vous rendant sur la page suivante : https://www.ecoflow.com/powerforall

À propos d'EcoFlow Power For Rescue

« EcoFlow Power For Rescues » est un programme qui s'inscrit dans le cadre de l'initiative de responsabilité sociale des entreprises d'EcoFlow, « EcoFlow Power For All », et qui vise à fournir de l'électricité pour les secours. Sa devise est « Toujours fiable. N'importe où. À tout moment ». Lors de situations d'urgence telles que les incendies de forêt de 2023 à Hawaï (États-Unis), le tremblement de terre de 2023 au Maroc, le tremblement de terre de 2024 dans la péninsule de Noto (Japon) et les inondations de 2024 dans le Rio Grande do Sul (Brésil), ce programme a permis de fournir une alimentation électrique fiable, flexible et propre aux organismes de secours, aux hôpitaux et aux centres d'accueil locaux.

