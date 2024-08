EcoFlow revela el Programa "Power For Rescues" para apoyar los rescates y la preparación ante desastres

BOGOTÁ, Colombia, 19 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- EcoFlow, empresa líder en soluciones energéticas portátiles y ecológicas, lanzó el Programa "EcoFlow Power For Rescues". Este Programa es parte de la iniciativa de responsabilidad social corporativa de la empresa, "EcoFlow Power For All", y tiene el objetivo de proporcionar asistencia de energía confiable, flexible y limpia en áreas afectadas por desastres y organizaciones de rescate de todo el mundo. Adicionalmente, ayuda a la preparación ante desastres y capacitación de rescate para salvar más vidas.

Según la Organización Meteorológica Mundial (OMM), la cantidad de desastres por fenómenos climáticos extremos se ha quintuplicado durante los últimos 50 años. En vista de los desastres cada vez más frecuentes, la entrega de energía para operaciones de rescate, asentamientos en zonas de desastre, preparación ante desastres y capacitación del personal de rescate es fundamental garantizar la seguridad de más vidas.

Bruce Wang, director ejecutivo y fundador de EcoFlow, afirmó lo siguiente: "La preparación ante desastres es el motivo principal de por qué muchos usuarios elijen a EcoFlow, lo que nos hace entender profundamente que la confianza es una necesidad común cuando las personas se enfrentan a momentos importantes. Mediante la colaboración estrecha con las organizaciones de rescate globales, los Gobiernos, los hospitales y los albergues, proporcionamos continuamente asistencia energética en emergencias para ayudar en los esfuerzos de rescate y en caso de desastres. Además, asistimos activamente en la preparación ante desastres y capacitación de rescates para ayudar en que más personas comprendan cómo desarrollar preparaciones confiables ante emergencias en sus vidas cotidianas para protegerse a ellas y a sus familias".

Entrega de energía confiable para emergencias de rescate

Durante el terremoto de la península de Noto del 2024 en Japón, EcoFlow donó 76 estaciones de energía portátiles, 17 paneles solares, cargadores de baterías y cajas de preparación ante desastres a organizaciones y empresas sin fines de lucro en las ciudades de Nanao, Komatsu y Kanazawa en la prefectura de Ishikawa. Estos suministros se utilizaron en albergues locales, en los que proporcionaron energía de emergencia para 40 000 personas afectadas.

Durante las inundaciones del 2024 en Rio Grande do Sul en Brasil, el hospital Estrela del estado recibió pacientes gravemente enfermos de diversas ciudades cercanas, pero los cortes de energía frecuentes significaron riesgos de seguridad para muchos pacientes. EcoFlow donó un lote de estaciones de energía portátiles al hospital para garantizar el funcionamiento estable del equipo médico y de almacenamiento de medicamentos, lo que protegió las vidas de los pacientes.

Enfoque en la preparación ante desastres y capacitación de rescates diarias

La preparación ante desastres diaria también es una parte esencial del Programa EcoFlow Power For Rescues. El Programa instaló estaciones de energía portátiles y paneles solares de EcoFlow en torres de evacuación de tsunamis en la ciudad de Isumi, Japón. Cuando los desastres provocan cortes de energía, estas estaciones de energía brindan electricidad de emergencia para los evacuados. El Programa también donó estaciones de energía portátiles a 10 equipos de rescate en los equipos de rescate Blue Sky y Dawn de China para ayudarlos a solucionar los problemas de energía durante las operaciones de rescate.

Además, el Programa Power For Rescues se ha asociado con St John Ambulance Cymru en Gales para una colaboración de 12 meses, en la que se realizarán 67 sesiones de demostración y concientización en escuelas y grupos comunitarios en el norte, sur y oeste de Gales. Se espera que este proyecto brinde capacitación de rescate profesional a 1000 personas, lo que contribuye a la seguridad y el desarrollo del personal de rescate profesional.

Si su organización o comunidad desea colaborar con el Programa EcoFlow Power For Rescues, comuníquese con nosotros mediante el sitio web: https://www.ecoflow.com/powerforall

Acerca de EcoFlow Power For Rescues

"EcoFlow Power For Rescues" es un programa de la iniciativa de responsabilidad social corporativa de EcoFlow, EcoFlow Power For All, que se dedica a brindar energía de rescate. Su lema es "Siempre confiable. Donde quiera. Cuando quiera". Durante las emergencias, como los incendios en Hawái del 2023 en Estados Unidos, el terremoto del 2023 en Marruecos, el terremoto en la península de Noto del 2024 y las inundaciones en Rio Grande do Sul del 2024 en Brasil, este programa brindó una asistencia energética confiable, flexible y limpia para las agencias de rescate, los hospitales afectados y los albergues.

