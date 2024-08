EcoFlow Luncurkan Program "Power For Rescues" yang Mendukung Penyelamatan Korban Bencana dan Kesiapsiagaan Bencana

Menurut Badan Meteorologi Dunia (WMO), jumlah bencana akibat cuaca ekstrem telah meningkat lima kali lipat dalam 50 tahun terakhir. Di tengah insiden bencana yang kian sering terjadi, ketersediaan tenaga listrik dalam misi penyelamatan, permukiman di wilayah bencana, kesiapsiagaan bencana, dan pelatihan petugas penyelamatan berperan penting dalam menjaga keselamatan masyarakat.

Bruce Wang, CEO & Founder, EcoFlow, berkata: "Kesiapsiagaan bencana merupakan alasan utama banyak pengguna yang memilih EcoFlow. Maka, kami sangat memahami bahwa reliabilitas menjadi sebuah kebutuhan ketika masyarakat berhadapan dengan momen kritis. Lewat kolaborasi erat dengan lembaga penyelamatan global, pemerintah, rumah sakit, dan fasilitas penampungan korban bencana, kami terus menyediakan bantuan listrik darurat demi mendukung misi penyelamatan dan bantuan bencana. Lebih lagi, kami aktif terlibat dalam kesiapsiagaan bencana dan pelatihan misi penyelamatan. Dengan demikian, semakin banyak orang mampu meningkatkan kesiapsiagaan tanggap darurat yang reliabel dalam kehidupan sehari-hari, serta melindungi dirinya sendiri dan keluarga."

Menyediakan Listrik yang Reliabel untuk Misi Penyelamatan Darurat

Ketika gempa bumi melanda Semenanjung Noto di Jepang pada 2024, EcoFlow mendonasikan 76 pembangkit listrik portabel, 17 panel surya, power bank, dan kotak kesiapsiagaan bencana untuk sejumlah lembaga nirlaba dan perusahaan di kota-kota Nanao, Komatsu, dan Kanazawa, Prefektur Ishikawa. Bantuan tersebut digunakan di fasilitas penampungan korban bencana setempat, serta memasok listrik cadangan bagi 40.000 korban bencana.

Saat bencana banjir menghantam Rio Grande do Sul, Brazil, pada 2024, Rumah Sakit Estrela di negara bagian tersebut menangani pasien penyakit kritis dari kota-kota sekitar. Namun, pemadaman listrik yang kerap terjadi membahayakan keselamatan banyak pasien. EcoFlow pun mendonasikan sejumlah pembangkit listrik portabel kepada rumah sakit tersebut guna memperlancar penggunaan alat-alat medis dan penyimpanan obat-obatan, serta melindungi jiwa pasien.

Berfokus pada Kesiapsiagaan Bencana Sehari-hari dan Pelatihan Misi Penyelamatan

Kesiapsiagaan bencana sehari-hari juga menjadi bagian dari program EcoFlow Power For Rescues. Program ini melibatkan instalasi pembangkit listrik portabel dan panel surya EcoFlow di menara evakuasi tsunami di Kota Isumi, Jepang. Ketika bencana menyebabkan pemadaman listrik, pembangkit listrik tersebut menyediakan listrik cadangan bagi pengungsi. Lewat program ini, EcoFlow juga mendonasikan pembangkit listrik portabel kepada 10 tim penyelamatan Blue Sky Rescue Team dan Dawn Rescue Alliance asal Tiongkok sehingga masalah pasokan listrik teratasi dalam misi penyelamatan.

Di sisi lain, program Power for Rescues bermitra dengan St John Ambulance Cymru di Wales selama 12 bulan dalam 67 sesi demo dan pelatihan di sejumlah sekolah dan komunitas di wilayah utara, selatan, dan barat Wales. Program ini akan menyediakan pelatihan penyelamatan profesional bagi 1.000 orang sehingga berkontribusi terhadap keselamatan masyarakat dan pembinaan petugas penyelamatan profesional.

Jika lembaga atau komunitas Anda ingin berkolaborasi dengan program EcoFlow Power For Rescues, Anda dapat menghubungi kami lewat laman berikut: https://www.ecoflow.com/powerforall

Tentang EcoFlow Power For Rescue

"EcoFlow Power For Rescues" adalah program yang menjadi bagian dari inisiatif tanggung jawab sosial perusahaan EcoFlow, EcoFlow Power For All. Lewat program ini, EcoFlow menyediakan listrik cadangan untuk misi penyelamatan. Motto EcoFlow adalah "Always Reliable. Anywhere. Anytime". Dalam situasi darurat, seperti bencana kebakaran hutan di Hawaii, Amerika Serikat, pada 2023, gempa bumi Maroko pada 2023, gempa bumi di Semenanjung Noto, Jepang, pada 2024, bencana banjir di Rio Grande do Sul, Brazil, pada 2024, program EcoFlow Power For Rescues menyediakan bantuan listrik yang reliabel, fleksibel, dan bersih untuk lembaga penyelamatan, rumah sakit, dan fasilitas penampungan korban bencana.

