EcoFlow uvádza program „Power For Rescues" na podporu záchrany a pripravenosti na katastrofy

SEATTLE, 19. augusta 2024 /PRNewswire/ – EcoFlow, popredná spoločnosť v oblasti prenosných a ekologických energetických riešení, spustila program „EcoFlow Power For Rescues" (Energia na záchranu od EcoFlow). Tento program je súčasťou podnikovej iniciatívy spoločenskej zodpovednosti „EcoFlow Power For All" (Energia pre všetkých od EcoFlow) a jeho cieľom je poskytovať spoľahlivú, flexibilnú a čistú podporu na napájanie katastrofou postihnutým oblastiam a záchranným organizáciám na celom svete. Okrem toho podporuje pripravenosť na katastrofy a záchranný výcvik na záchranu väčšieho počtu životov.

Podľa Svetovej meteorologickej organizácie (WMO) sa počet extrémnych poveternostných katastrof za posledných 50 rokov päťnásobne zvýšil. Tvárou v tvár čoraz častejším katastrofám je poskytovanie energie pre záchranné operácie, osídľovanie oblastí postihnutých katastrofami, pripravenosť na katastrofy a školenie záchranárov kľúčové pre zaistenie bezpečnosti väčšieho počtu životov.

Bruce Wang, generálny riaditeľ a zakladateľ spoločnosti EcoFlow, povedal: „Pripravenosť na katastrofy je hlavným dôvodom, prečo si mnohí používatelia vyberajú EcoFlow, vďaka čomu hlboko chápeme, že spoľahlivosť je bežnou potrebou, keď ľudia čelia kritickým momentom. Prostredníctvom úzkej spolupráce s globálnymi záchranárskymi organizáciami, vládami, nemocnicami a úkrytmi nepretržite poskytujeme spoľahlivú energetickú podporu v núdzových situáciách, aby sme pomohli pri záchrane a pomoci pri katastrofách. Okrem toho aktívne podporujeme pripravenosť na katastrofy a záchranný výcvik, aby sme pomohli viacerým ľuďom pochopiť, ako si zostaviť spoľahlivé núdzové zariadenia v ich každodennom živote na ochranu seba a svojich rodín."

Poskytovať spoľahlivú energiu pre núdzovú záchranu

Počas zemetrasenia na polostrove Noto v Japonsku v roku 2024 darovala spoločnosť EcoFlow 76 prenosných elektrární, 17 solárnych panelov, energetické banky a boxy na pripravenosť na katastrofy neziskovým organizáciám a spoločnostiam v mestách Nanao, Komatsu a Kanazawa v prefektúre Ishikawa. Tieto potreby boli použité v miestnych úkrytoch, ktoré poskytovali núdzovú energiu pre 40 000 zasiahnutých ľudí.

Počas záplav v roku 2024 v Rio Grande do Sul v Brazílii prijala nemocnica Estrela v štáte kriticky chorých pacientov z niekoľkých okolitých miest, ale časté výpadky elektriny predstavovali pre mnohých pacientov bezpečnostné riziko. Spoločnosť EcoFlow darovala nemocnici skupinu prenosných elektrární, aby zabezpečila stabilnú prevádzku zdravotníckych zariadení a zariadení na skladovanie liekov a chránila životy pacientov.

Zamerať sa na každodennú pripravenosť na katastrofy a záchranný výcvik

Nevyhnutnou súčasťou programu EcoFlow Power For Rescues je aj každodenná pripravenosť na katastrofy. Program nainštaloval prenosné elektrárne EcoFlow a solárne panely na evakuačné veže pred vlnami cunami v meste Isumi v Japonsku. Keď katastrofy spôsobia výpadky elektriny, tieto elektrárne poskytujú núdzovú elektrinu pre evakuovaných. V rámci programu sa tiež darovali prenosné elektrárne 10 záchranným tímom v čínskom tíme Blue Sky Rescue Team a Dawn Rescue Alliance, aby im pomohli vyriešiť problémy s napájaním počas záchranných operácií.

Okrem toho program Power for Rescues nadviazal partnerstvo so St John Ambulance Cymru vo Walese na 12-mesačnú spoluprácu, pričom sa uskutočnilo 67 demonštračných a vzdelávacích školení na školách a v komunitných skupinách po celom severnom, južnom a západnom Walese. Očakáva sa, že tento projekt poskytne profesionálny záchranársky výcvik pre 1 000 jednotlivcov, čo prispeje k bezpečnosti komunity a rozvoju profesionálneho záchranárskeho personálu.

Ak by vaša organizácia alebo komunita chcela spolupracovať s programom EcoFlow Power For Rescues, kontaktujte nás prostredníctvom tejto stránky: https://www.ecoflow.com/powerforall

O EcoFlow Power For Rescue

„EcoFlow Power For Rescues" je program v rámci iniciatívy spoločenskej zodpovednosti spoločnosti EcoFlow, EcoFlow Power For All, venovaný poskytovaniu energie na záchranu. Jeho motto je „Vždy spoľahlivá (energia). Kdekoľvek. Kedykoľvek." Počas núdzových situácií, ako boli požiare na Havaji v roku 2023 v USA, zemetrasenie v Maroku v roku 2023, zemetrasenie na polostrove Noto v Japonsku v roku 2024 a záplavy v Rio Grande do Sul v Brazílii v roku 2024, tento program poskytoval záchranným agentúram spoľahlivú, flexibilnú a čistú podporu energiou pre zasiahnuté nemocnice a úkryty.

Fotografia – https://mma.prnewswire.com/media/2484473/image_5016319_20788822.jpg