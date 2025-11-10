Фонд ECW объявляет о выделении первого гранта на ликвидацию чрезвычайной ситуации в Бангладеш в размере 3,5 млн долларов США.
Nov 10, 2025, 17:17 ET
Новый грант, предоставленный организацией ЮНИСЕФ с поддержкой широкого консорциума местных партнеров, поможет возобновить образование для 180 000 детей
НЬЮ-ЙОРК, 11 ноября 2025 г. /PRNewswire/ -- Фонд Education Cannot Wait (ECW) и его стратегические партнеры-доноры сегодня объявили о выделении гранта в размере 3,5 млн долларов США на преодоление развивающегося кризиса беженцев рохинджа в Бангладеш с помощью трансформирующей силы образования.
Быстрое первое реагирование на чрезвычайную ситуацию восстановит доступ к жизненно важному образованию для 180 000 детей в Кокс-Базаре, Бангладеш, где находится крупнейший лагерь беженцев в мире.
Новый грант, предоставленный организацией ЮНИСЕФ в партнерстве с местными организациями, включая Community Development Centre (CODEC), Jagorani Chakra Foundation (JCF), BRAC, Mukti Cox's Bazar, Friendship и COAST Foundation, расширит доступ к инклюзивным возможностям образования в безопасной и защищенной учебной среде.
«Каждый ребенок заслуживает возможности учиться, независимо от кризиса, — сказала Рана Флауэрс (Rana Flowers), представитель ЮНИСЕФ в Бангладеш. — Эта поддержка от фонда Education Cannot Wait является спасательным кругом. Это больше, чем просто книги и уроки, это мост к достоинству детей, стабильности и будущему, которого они заслуживают. Эта поддержка поможет нам дать детям рохинджа навыки, уверенность в себе и надежду, необходимые им для восстановления своих общин, когда безопасно будет вернуться домой. Будущее народа рохинджа — его культура, самобытность, голос — зависит от того, как дети учатся сегодня».
Сокращение гуманитарной помощи, включая финансирование образования, сводит на нет с трудом завоеванные успехи в Бангладеш. По состоянию на июнь 2025 года более 3600 учебных заведений, с детского сада до 4-го класса, остаются закрытыми. Недавний анализ показывает, что на сегодня мобилизована только половина Совместного плана реагирования.
Об организации Education Cannot Wait (ECW):
Education Cannot Wait (ECW) — это глобальный фонд поддержки образования в чрезвычайных ситуациях и затяжных кризисах при Организации Объединенных Наций. Мы занимаемся вопросами предоставления качественного образования беженцам, внутренне перемещенным лицам и другим девочкам и мальчикам, находящимся в кризисной ситуации, чтобы никто не остался без внимания. ECW работает через многостороннюю систему как для повышения скорости реагирования на кризисы, так и для увязки немедленной помощи и долгосрочных мероприятий посредством многолетнего программирования. ECW работает в тесном партнерстве с правительствами, государственными и частными донорами, учреждениями ООН, организациями гражданского общества и другими субъектами гуманитарной помощи и помощи в целях развития, чтобы повысить эффективность и положить конец изолированным мерам реагирования. ECW настоятельно призывает доноров из государственного и частного секторов расширить поддержку, чтобы охватить еще более уязвимых детей и молодежь.
