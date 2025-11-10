ECW ohlasuje grant krízovej pomoci vo výške 3,5 milióna USD pre Bangladéš
News provided byEducation Cannot Wait
Nov 10, 2025, 19:45 ET
Nový grant, ktorý dodá UNICEF v spolupráci so širokým konzorciom miestnych partnerov, znovu umožní vzdelávanie pre 180 000 detí
NEW YORK, 11. november 2025 /PRNewswire/ -- Fond Education Cannot Wait (ECW) a jej strategickí darcovia dnes ohlásili grant vo výške 3,5 milióna USD na riešenie rastúcej utečeneckej krízy Rohingov v Bangladéši prostredníctvom transformačnej sily vzdelávania.
Akútny grant First Emergency Response obnoví prístup k životne dôležitému vzdelaniu pre 180 000 detí v bangladéšskom Cox's Bazar, kde sa nachádza najväčší utečenecký tábor na svete.
Nový grant, ktorý dodá UNICEF – v spolupráci s miestnymi organizáciami vrátane Centra pre rozvoj komunity (CODEC), nadácie Jagorani Chakra Foundation (JCF), BRAC, Mukti Cox's Bazar, Friendship a nadácie COAST Foundation – zlepší prístup k inkluzívnym vzdelávacím príležitostiam v bezpečnom a chránenom vzdelávacom prostredí.
„Každé dieťa si zaslúži šancu učiť sa, bez ohľadu na krízu," povedala Rana Flowers, zástupkyňa UNICEF v Bangladéši. „Táto podpora od fondu Education Cannot Wait je záchranným lanom. Nie sú to len knihy a učebné hodiny – pre deti je to most k dôstojnosti, stabilite a budúcnosti, akú si zaslúžia. Táto podpora nám pomôže rozvíjať u rohinských detí zručnosti, sebavedomie a nádej, ktoré potrebujú na obnovu svojich komunít, keď sa budú môcť bezpečne vrátiť domov. Budúcnosť Rohingov – ich kultúra, identita a hlas – závisí od detí, ktoré sa dnes vzdelávajú."
Klesajúca humanitárna pomoc – vrátane financovania vzdelávania – ohrozuje ťažko dosiahnuté úspechy v Bangladéši. V júni 2025 zostalo zatvorených viac ako 3600 vzdelávacích zariadení od predškolského veku až po 4. ročník. Podľa nedávnej analýzy bola doteraz zmobilizovaná iba polovica Spoločného reakčného plánu.
Poznámka pre redaktorov
O fonde Education Cannot Wait (ECW):
Education Cannot Wait (ECW) je celosvetový fond pre vzdelávanie v núdzových situáciách a dlhotrvajúcich krízach v rámci Organizácie Spojených národov. Podporujeme kvalitné vzdelávanie pre utečencov, vnútorne vysídlené a inak krízou zasiahnuté dievčatá a chlapcov, aby nikto nemusel zaostávať. ECW pracuje prostredníctvom multilaterálneho systému s cieľom urýchliť reakcie v krízových situáciách a prepojiť okamžitú pomoc aj dlhodobejšie intervencie prostredníctvom viacročného programovania. ECW úzko spolupracuje s vládami, verejnými a súkromnými darcami, agentúrami OSN, organizáciami občianskej spoločnosti a ďalšími aktérmi humanitárnej a rozvojovej pomoci so zameraním na zvyšovanie efektivity a ukončenie izolovaných reakcií. ECW naliehavo apeluje na darcov z verejného a súkromného sektora so žiadosťou o rozšírenú podporu, ktorú bude môcť využiť viac zraniteľných detí a mládeže.
Sledujte na X/Twitteri:@EduCannotWait @YasmineSherif1 @KentPage
Ďalšie informácie sú k dispozícii na stránke:www.educationcannotwait.org
Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2817518/ECW_Bangladesh.jpg
Share this article