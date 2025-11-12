ECW ogłasza pierwszą dotację w ramach interwencji kryzysowej w Bangladeszu w wysokości 3,5 miliona USD

News provided by

Education Cannot Wait

Nov 12, 2025, 14:28 ET

Nowa dotacja, realizowana przez UNICEF we współpracy z szerokim konsorcjum lokalnych partnerów, przywróci dostęp do edukacji dla 180 000 dzieci

NOWY JORK, 12 listopada 2025 r. /PRNewswire/ -- Inicjatywa Education Cannot Wait (ECW) wraz ze swoimi strategicznymi partnerami-darczyńcami ogłosiła dziś przyznanie dotacji w wysokości 3,5 miliona dolarów amerykańskich na wsparcie w narastającym kryzysie uchodźców Rohingya w Bangladeszu poprzez transformacyjną siłę edukacji.

Continue Reading
The new funding builds on ECW’s US$50.7 million in total investments in Bangladesh, which have already reached over 386,000 children, 96% of whom are Rohingya refugees. In all, these investments have built or rehabilitated 2,300 classrooms, provided financial support to 2,700 educators, and delivered essential training on disaster-risk reduction, gender, mental health and psychosocial support and other key topics to teachers and administrators working on the frontlines of this forgotten crisis.
The new funding builds on ECW’s US$50.7 million in total investments in Bangladesh, which have already reached over 386,000 children, 96% of whom are Rohingya refugees. In all, these investments have built or rehabilitated 2,300 classrooms, provided financial support to 2,700 educators, and delivered essential training on disaster-risk reduction, gender, mental health and psychosocial support and other key topics to teachers and administrators working on the frontlines of this forgotten crisis.

Dotacja w ramach interwencji kryzysowej (First Emergency Response) pilnie przywróci dostęp do ratującej życie edukacji dla 180 000 dzieci w Koks Badźar w Bangladeszu - miejscu, w którym znajduje się największy obóz dla uchodźców na świecie. Dotacja zostanie zrealizowana przez UNICEF - we współpracy z lokalnymi organizacjami, takimi jak Community Development Centre (CODEC), Jagorani Chakra Foundation (JCF), BRAC, Mukti Cox's Bazar, Friendship oraz COAST Foundation. Dzięki temu zwiększy się dostęp do inkluzywnych możliwości edukacyjnych w bezpiecznym i chronionym otoczeniu.

„Każde dziecko zasługuje na możliwość nauki, bez względu na kryzys" - powiedziała Rana Flowers, przedstawicielka UNICEF w Bangladeszu. - „Wsparcie ze strony Education Cannot Wait to prawdziwy ratunek. To coś więcej niż książki i lekcje - to dla dzieci droga ku godności, stabilności i przyszłości, na jaką zasługują. Dzięki temu wsparciu pomożemy dzieciom z grupy etnicznej Rohingya zdobyć umiejętności, pewność siebie i nadzieję potrzebne do odbudowy ich społeczności, gdy powrót do domu będzie bezpieczny. Przyszłość ludu Rohingya - jego kultura, tożsamość i głos - zależy od dzisiejszego dostępu dzieci do edukacji".

Spadek w zakresie wsparcia humanitarnego - w tym finansowania edukacji - zagraża z trudem osiągniętym postępom w Bangladeszu. Według stanu na czerwiec 2025 roku ponad 3600 placówek edukacyjnych dla dzieci w wieku od przedszkolnego do 4 klasy było zamkniętych. Najnowsze analizy wskazują, że dotychczas zmobilizowano jedynie połowę środków przewidzianych we wspólnym planie interwencyjnym (Joint Response Plan).

Uwagi dla wydawcy

Education Cannot Wait:
Education Cannot Wait (ECW) jest globalnym funduszem Organizacji Narodów Zjednoczonych na rzecz edukacji w sytuacjach wyjątkowych i długotrwałych kryzysach. Wspieramy dobrej jakości edukację dla dziewcząt i chłopców będących uchodźcami, przesiedleńcami wewnętrznymi i dotkniętych innego rodzaju kryzysami, aby nikt nie został bez pomocy. ECW działa za pośrednictwem multilateralnego systemu, aby zwiększyć szybkość reagowania w sytuacjach kryzysowych i zapewniać natychmiastowe i długoterminowe interwencje w ramach wieloletnich programów. ECW ściśle współpracuje z rządami krajowymi, darczyńcami publicznymi i prywatnymi, agencjami ONZ, organizacjami społeczeństwa obywatelskiego i innymi podmiotami zapewniającymi pomoc humanitarną i rozwojową, aby zwiększyć jej efektywność i odejść od odizolowanych działań. ECW pilnie apeluje do darczyńców z sektora publicznego i prywatnego o zwiększenie wsparcia, aby dotrzeć do większej liczby dzieci i młodzieży w trudnej sytuacji.

X/Twitter: @EduCannotWait, @YasmineSherif1, @KentPage

Dodatkowe informacje dostępne są na stronie www.educationcannotwait.org

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2817518/ECW_Bangladesh.jpg

21%

more press release views with 
Request a Demo

Also from this source

ECW annonce une subvention d'urgence de 3,5 millions USD pour une réponse d'urgence au Bangladesh

ECW annonce une subvention d'urgence de 3,5 millions USD pour une réponse d'urgence au Bangladesh

Education Cannot Wait (ECW, Éducation sans délai) et ses partenaires donateurs stratégiques ont annoncé aujourd'hui une subvention de 3,5 millions...
ECW kündigt First Emergency Response-Finanzhilfe in Höhe von 3,5 Millionen US-Dollar für Bangladesch an

ECW kündigt First Emergency Response-Finanzhilfe in Höhe von 3,5 Millionen US-Dollar für Bangladesch an

Education Cannot Wait (ECW) und seine strategischen Geberpartner haben heute eine Finanzhilfe in Höhe von 3,5 Millionen US-Dollar angekündigt, um die ...
More Releases From This Source

Explore

Education

Education

Children

Children

Not For Profit

Not For Profit

New Products & Services

New Products & Services

News Releases in Similar Topics