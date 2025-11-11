ECW 宣佈向孟加拉國提供 350 萬美元首筆緊急應對撥款

由聯合國兒童基金會與廣泛的地方合作夥伴聯盟共同實施，這項新撥款將為 18 萬名兒童恢復教育。

紐約 2025年11月11日 /美通社/ -- Education Cannot Wait (ECW) 及其策略性捐助夥伴今日宣佈，將提供 350 萬美元補助金，透過教育的變革力量應對孟加拉國日益嚴峻的羅興亞難民危機。

第一緊急應變行動，將迅速恢復孟加拉國考克斯巴扎爾 (Cox's Bazar) 地區 18 萬名兒童接受救命教育的機會。當地擁有全球規模最大的難民營。

這筆新資金是在 ECW 對孟加拉國總計 5,070 萬美元投資基礎上追加的，該機構的既有投資已惠及超過 38.6 萬名兒童，其中 96% 為羅興亞難民。這些投資總計已新建或修復 2,300 間教室，為 2,700 名教育工作者提供財務支援，並為身處這場被遺忘危機前線的教師與行政人員，提供災害風險降低、性別議題、心理健康與心理社會支持等關鍵主題的基礎培訓。

由聯合國兒童基金會 (UNICEF) 與當地機構合作實施，包括社區發展中心 (CODEC)、Jagorani Chakra Foundation (JCF)、BRAC、Mukti Cox's Bazar、Friendship 以及 COAST Foundation，這項新撥款將擴大在安全且具保護性的學習環境中，提供包容性學習機會的接達性。

聯合國兒童基金會孟加拉代表 Rana Flowers 表示：「無論危機如何，每個孩子都應該有機會學習。Education Cannot Wait 計劃的這項支援，無疑是條救命繩索。這不只是書籍與課程——更是孩子邁向尊嚴、穩定與應得未來的橋樑。這項支援，將幫助我們為羅興亞兒童提供所需的技能、信心和希望，以便在安全回家時重建社區。羅興亞人的未來 —— 他們的文化、身份和聲音 —— 取決於當今孩子們的學習成果。」

減少人道援助（包括教育資金）正在使孟加拉國來之不易的進展付諸流水。截至 2025 年 6 月，超過 3,600 間從幼兒園至四年級的學習機構仍處於關閉狀態。最新分析顯示，迄今為止聯合應變方案只動用了半數資源。

關於 Education Cannot Wait (ECW)：

Education Cannot Wait (ECW) 是聯合國為緊急和長期危機的全球教育基金。我們支持為難民、當地流離失所者和其他受危機影響的女童和男童提供優質教育的成果，從而沒有人落後於人。ECW 透過多邊系統開展工作，既提高危機反應速度，也透過多年期規劃，連結緊急救援與長期干預措施。ECW 與各國政府、公私營捐助者、聯合國機構、民間社會組織，以及其他人道主義和發展援助者密切合作，提高效率和結束受到孤立的回應。ECW 緊急呼籲公私部門捐助者擴大支持，從而惠及更多弱勢兒童和青少年。

