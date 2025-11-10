ECW oznamuje grant krizové pomoci ve výši 3,5 milionu USD pro Bangladéš
Nov 10, 2025, 19:19 ET
Nový grant, který UNICEF realizuje ve spolupráci se širokou sítí místních partnerů, obnoví vzdělávání pro 180 000 dětí
NEW YORK, 11. listopadu 2025 /PRNewswire/ -- Organizace Education Cannot Wait (ECW) společně se svými strategickými partnery z řad dárců dnes oznámila poskytnutí grantu ve výši 3,5 milionu dolarů na vzdělávání jako nástroje skutečné změny, který má pomoci řešit vyvíjející se krizi rohingských uprchlíků v Bangladéši.
Tato forma okamžité krizové pomoci zajistí obnovení přístupu k životně důležitému vzdělávání 180 000 dětem v Cox's Bazar v Bangladéši, kde se nachází největší uprchlický tábor na světě.
Nový grant, který bude realizován UNICEF ve spolupráci s místními organizacemi, mezi něž patří Community Development Centre (CODEC), Jagorani Chakra Foundation (JCF), BRAC, Mukti Cox's Bazar, Friendship a COAST Foundation, zvýší dostupnost inkluzivních vzdělávacích příležitostí v bezpečném a ochranném prostředí.
„Každé dítě má právo učit se, bez ohledu na to, jaká krize zasáhne," uvedla Rana Flowersová, zástupkyně UNICEF v Bangladéši. „Tato podpora od organizace Education Cannot Wait představuje skutečnou oporu. Nejde jen o knihy a výuku – je to most k důstojnosti, stabilitě a budoucnosti, kterou si děti zaslouží. Díky této pomoci můžeme rohingským dětem dát dovednosti, sebejistotu a naději, které budou potřebovat k obnově svých komunit, až se jednou budou moci bezpečně vrátit domů. Budoucnost Rohingů – jejich kultura, identita i hlas – stojí na dětech, které se dnes učí."
Klesající humanitární pomoc, včetně financování vzdělávání, podkopává dosavadní těžce dosažené výsledky v Bangladéši. K červnu 2025 zůstává uzavřeno více než 3600 vzdělávacích zařízení od předškolního věku po čtvrtou třídu. Poslední analýzy navíc ukazují, že doposud se podařilo zajistit pouze polovinu prostředků plánovaných ve Společném plánu reakce.
O organizaci Education Cannot Wait (ECW):
Education Cannot Wait (ECW) je globální fond pro vzdělávání v mimořádných situacích a vleklých krizích při OSN. Podporuje kvalitní vzdělávání dívek a chlapců z řad uprchlíků, vysídlenců a dalších osob postižených krizí, tak aby nikdo nezůstal opomenut. Fond ECW funguje v rámci vícestranného systému, který jednak zvyšuje rychlost reakce v krizových situacích, jednak propojuje okamžitou pomoc s dlouhodobými intervencemi prostřednictvím víceletých programů. ECW úzce spolupracuje s vládami, veřejnými a soukromými dárci, agenturami OSN, občanskými organizacemi a dalšími aktéry humanitární a rozvojové pomoci s cílem zvýšit efektivitu a namísto izolovaných reakcí zajistit koordinovaný přístup. ECW naléhavě vyzývá dárce z veřejného i soukromého sektoru, aby rozšířili svou podporu a dosáhly tak na ještě více ohrožených dětí a mladistvých.
