ECW annonce une subvention d'urgence de 3,5 millions USD pour une réponse d'urgence au Bangladesh

Acheminée par l'UNICEF avec un large consortium de partenaires locaux, la nouvelle aide permettra de rétablir l'éducation pour 180 000 enfants

NEW YORK, 11 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Education Cannot Wait (ECW, Éducation sans délai) et ses partenaires donateurs stratégiques ont annoncé aujourd'hui une subvention de 3,5 millions USD pour faire face à l'évolution de la crise des réfugiés Rohingya au Bangladesh grâce au pouvoir de transformation de l'éducation.

L'intervention d'urgence permettra à 180 000 enfants de Cox's Bazar, au Bangladesh, où se trouve le plus grand camp de réfugiés au monde, de retrouver un accès à une éducation vitale.

The new funding builds on ECW’s US$50.7 million in total investments in Bangladesh, which have already reached over 386,000 children, 96% of whom are Rohingya refugees. In all, these investments have built or rehabilitated 2,300 classrooms, provided financial support to 2,700 educators, and delivered essential training on disaster-risk reduction, gender, mental health and psychosocial support and other key topics to teachers and administrators working on the frontlines of this forgotten crisis.

Distribué par l'UNICEF, en partenariat avec des organisations locales telles le Community Development Centre (CODEC), la Jagorani Chakra Foundation (JCF), BRAC, Mukti Cox's Bazar, Friendship et la COAST Foundation, le nouveau don permettra d'améliorer l'accès à des possibilités d'apprentissage inclusives dans des environnements d'apprentissage sûrs et protecteurs.

« Chaque enfant mérite d'avoir la chance d'apprendre, quelle que soit la crise », déclare Rana Flowers, représentante de l'UNICEF au Bangladesh. « L'aide apportée par Education Cannot Wait est une bouée de sauvetage. Plus que des livres et des leçons, il s'agit d'une passerelle vers la dignité, la stabilité et l'avenir que l'enfant mérite. Ce soutien nous aidera à donner aux enfants rohingyas les compétences, la confiance et l'espoir dont ils ont besoin pour reconstruire leurs communautés lorsqu'ils pourront rentrer chez eux en toute sécurité. L'avenir du peuple Rohingya - sa culture, son identité, sa voix - dépend des enfants qui reçoivent une éducation aujourd'hui. »

La diminution de l'aide humanitaire - y compris le financement de l'éducation - compromet les progrès durement acquis au Bangladesh. Depuis juin 2025, plus de 3 600 établissements d'enseignement pour la petite enfance jusqu'à la quatrième année sont toujours fermés. Une analyse récente indique que seule la moitié du Plan de réponse conjointe a été mobilisée à ce jour.

