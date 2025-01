Marketing

Public Relations

IR & Compliance

Agency

All Products EDGNEX Data Centers by DAMAC anuncia expansão para o mercado dos EUA com capacidade projetada futura de 2000 MW BRAZIL - Portuguese USA - English USA - English APAC - English USA - español USA - Français APAC - Traditional Chinese Korea - 한국어 EDGNEX Data Centres By Damac 08 jan, 2025, 19:46 GMT Partilhar este artigo Partilhar este artigo A EDGNEX anunciou um investimento inicial de US$ 20 bilhões com um plano para potencialmente dobrar o investimento com base na demanda futura

O mercado dos EUA é fundamental para a estratégia de crescimento global e exponencial da EDGNEX.

Como grupo, a DAMAC recebe investimentos expressivos nos EUA por meio de vários fundos de capital privado e em imóveis em Miami .

. A expansão do data center incluirá as principais regiões dos EUA, ou seja, estados do Sunbelt e do Centro-Oeste. DUBAI e PALM BEACH, Flórida, 8 de janeiro de 2025 /PRNewswire/ -- A empresa global de infraestrutura digital EDGNEX Data Centers by DAMAC, com sede em Dubai, (totalmente detida pelo grupo global DAMAC), anunciou sua entrada estratégica em data centers no mercado dos Estados Unidos, sinalizando uma fase transformadora em sua expansão internacional. A expansão anunciada nos EUA fornecerá data centers de última geração com capacidade de 2000 MW nos próximos quatro anos. A EDGNEX anunciou um investimento inicial de US$ 20 bilhões com planos potenciais de dobrar o investimento com base na demanda futura, oportunidade de mercado e escalabilidade. Esse esforço está alinhado com o compromisso da EDGNEX de construir plataformas de infraestrutura digital de classe mundial voltadas para hiperescaladores, players de IA e empresas da Fortune 500, promovendo a inovação e fornecendo infraestrutura sustentável e de alta qualidade que capacite clientes nos EUA e em todo o mundo. O plano de expansão da EDGNEX se concentrará nos estados do Sunbelt, especificamente Texas, Arizona, Oklahoma e Louisiana e estados do Centro-Oeste: Ohio, Illinois, Michigan e Indiana. Continue Reading

Fundador e presidente da DAMAC, Sr. Hussain Sajwani, com o presidente eleito dos EUA, Donald Trump, em Mar-a-Lago em Palm Beach, Flórida, em 7 de janeiro de 2025. Fundador e presidente da DAMAC, Sr. Hussain Sajwani, com o presidente eleito dos EUA, Donald Trump, em Mar-a-Lago em Palm Beach, Flórida, em 7 de janeiro de 2025. Trump anuncia que a EDGNEX Data Centers by DAMAC dos Emirados Árabes Unidos deve investir US$ 20 bilhões nos EUA Trump anuncia que a EDGNEX Data Centers by DAMAC dos Emirados Árabes Unidos deve investir US$ 20 bilhões nos EUA

A primeira fase inclui o aumento da capacidade por meio de joint ventures com parceiros, a aquisição de bancos de terras em conjunto com serviços públicos e a aquisição de data centers e plataformas existentes. Representará aproximadamente 500 MW de capacidade - uma no Sunbelt e outra no Centro-Oeste. Isso atenderá à crescente demanda atual, à medida que a EDGNEX continua a crescer.

Declaração do Sr. Hussain Sajwani, fundador da DAMAC:

"Este é um momento extremamente emocionante para nós. Nossa incursão no mercado de data centers dos EUA representa um marco significativo em nossa jornada para construir uma plataforma global de infraestrutura digital que capacitará as empresas hoje e no futuro. Aproveitando nossa experiência em imóveis e data centers, pretendemos oferecer a melhor infraestrutura da categoria que suporte a próxima onda de crescimento da nuvem e da IA, ajudando a posicionar ainda mais os EUA no ecossistema global de tecnologia e dados."

Além de sua mais recente incursão em data centers, a DAMAC como um Grupo recebe investimentos expressivos nos EUA em imóveis e por meio de vários fundos de capital privado. Em Miami, a DAMAC está planejando um projeto de condomínio boutique projetado por Zaha Hadid Architects com um valor de desenvolvimento de US$ 1 bilhão em GDV. A DAMAC continua buscando oportunidades imobiliárias estratégicas nos EUA.

Construindo uma plataforma global exponencialmente

O sucesso da DAMAC no setor imobiliário no Oriente Médio e mundialmente forneceu a base para empreendimentos em classes de ativos de alto rendimento, como data centers. Empresas de todos os tamanhos que adotam tecnologias de nuvem e IA apresentam uma oportunidade significativa de crescimento de 15 anos que reforça o compromisso da DAMAC de aproveitar as oportunidades e estabelecer uma plataforma global robusta que atenda aos mercados internacionais.

Progresso e linha do tempo

O portfólio existente da EDGNEX inclui operações em 10 países (Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, Turquia, Tailândia, Malásia, Indonésia, Grécia, Espanha, Finlândia e Itália) com uma capacidade projetada superior a 1000 MW. Os atuais data centers operacionais incluem mais de 10 MW na Arábia Saudita e 5 MW na Tailândia, que estarão operacionais no 1º trimestre de 2025. Até 2026, a EDGNEX pretende ter mais de 300 MW operacionais globalmente.

Estratégia de gestão e crescimento

A EDGNEX, com uma equipe de gestão de mais de 100 profissionais baseados no Oriente Médio, Europa e Ásia, está expandindo ativamente sua equipe para apoiar esses planos de crescimento. Desde a sua criação em 2021, a EDGNEX expandiu-se rapidamente pelo Oriente Médio, Sudeste Asiático e Europa, preparando o terreno para uma entrada estratégica no mercado dos EUA. A EDGNEX traz e define novos padrões de referência em infraestrutura digital segura, escalável e sustentável. A DAMAC é uma fornecedora de infraestrutura e não lida ou gerencia privacidade ou conformidade de dados. A EDGNEX planeja alavancar o patrimônio líquido, a dívida bancária e o potencial capital de terceiros da DAMAC para impulsionar a expansão nos EUA.

Sobre a EDGNEX

A EDGNEX é uma empresa global de infraestrutura digital com sede em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. É uma subsidiária integral do Grupo DAMAC, fornecendo uma base para a inovação local em todo o mundo e subvertendo o mercado de data centers com nova velocidade e agilidade. A EDGNEX cria, compra ou faz parcerias proativamente para atender à próxima onda de demanda por serviços de data center. www.edgnex.com

Para mais informações, entre em contato com:

EDGNEX/DAMAC Corporate Communications

E-mail: [email protected]

Site: www.edgnex.com

Vídeo - https://mma.prnewswire.com/media/2593194/DAMAC_1.mp4

Vídeo - https://mma.prnewswire.com/media/2593138/DAMAC_2.mp4

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2593055/DAMAC_3.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2593059/DAMAC_4.jpg

FONTE EDGNEX Data Centres By Damac