EDGNEX Data Centers by DAMAC kondigt uitbreiding naar de Amerikaanse markt aan met een verwachte toekomstige capaciteit van 2000 MW

08 jan, 2025, 16:24 GMT

Dit artikel delen

• EDGNEX kondigde een initiële investering van $ 20 miljard aan en plant de investering mogelijk te verdubbelen op basis van toekomstige vraag
• De Amerikaanse markt is cruciaal voor EDGNEX's wereldwijde en exponentiële groeistrategie.
• Als groep heeft DAMAC aanzienlijk geïnvesteerd in de VS via verschillende private-equityfondsen en in vastgoed in Miami.
• De uitbreiding van het datacenter zal belangrijke Amerikaanse regio's omvatten, zoals de Sunbelt en de staten in het Middenwesten.

DUBAI en PALM BEACH, Fla., 8 januari 2025 /PRNewswire/ -- EDGNEX Data Centers by DAMAC, het in Dubai gevestigde bedrijf dat wereldwijd actief is op het gebied van digitale infrastructuur (volledig eigendom van de internationale groep DAMAC), heeft zijn strategische intrede in datacenters op de Amerikaanse markt aangekondigd, waarmee het een transformatieve fase in zijn internationale expansie inluidt. De aangekondigde uitbreiding in de VS zal ultramoderne datacenters opleveren met een capaciteit van 2000 MW in de komende vier jaar. EDGNEX kondigde een initiële investering aan van $ 20 miljard en heeft potentiële plannen om de investering te verdubbelen op basis van toekomstige vraag, marktkansen en schaalbaarheid. Deze inspanning is in lijn met EDGNEX's toewijding aan het bouwen van digitale infrastructuurplatforms van wereldklasse, gericht op hyperscalers, AI-spelers en Fortune 500-bedrijven, waarbij het innovatie stimuleert op basis van een duurzame, hoogwaardige infrastructuur die klanten in de VS en over de hele wereld van energie voorziet. Het uitbreidingsplan van EDGNEX richt zich op de 'sunbelt' staten, met name Texas, Arizona, Oklahoma, Louisiana en staten in het Middenwesten: Ohio, Illinois, Michigan en Indiana.

De eerste fase omvat capaciteitsopbouw via joint ventures met partners, het verwerven van grondbanken in samenwerking met nutsbedrijven en de aankoop van bestaande datacenters en platforms. Dit zal goed zijn voor een capaciteit van ongeveer 500 MW, met een datacenter in de Sunbelt en een in het Middenwesten. Hiermee kan aan de groeiende huidige vraag worden voldaan terwijl EDGNEX blijft schalen.

Verklaring van de heer Hussain Sajwani, oprichter van DAMAC:

"Dit is een bijzonder spannend moment voor ons. Onze intrede op de Amerikaanse markt voor datacenters is een belangrijke mijlpaal in ons streven om een wereldwijd digitaal infrastructuurplatform te bouwen dat bedrijven nu en in de toekomst in staat stelt hun activiteiten uit te breiden. Door gebruik te maken van onze expertise op het gebied van vastgoed en datacenters willen we de beste infrastructuur in zijn klasse leveren die de volgende golf van cloud- en AI-groei ondersteunt en de VS verder helpt positioneren in het technologie- en wereldwijde data-ecosysteem."

Naast de nieuwste investering in datacenters heeft DAMAC als Groep belangrijke investeringen in de VS in onroerend goed en via verschillende private-equityfondsen. In Miami plant DAMAC een boetiekappartementenproject ontworpen door Zaha Hadid Architects met een ontwikkelingswaarde van 1 miljard dollar. DAMAC blijft zoeken naar strategische vastgoedmogelijkheden in de V.S.

Exponentieel bouwen aan een wereldwijd platform

DAMAC's succes in onroerend goed in het Midden-Oosten en wereldwijd heeft de basis gelegd voor investeringen in activa met hoge kosten en een hoog rendement, zoals datacenters. Ondernemingen van elke omvang die cloud- en AI-technologieën gebruiken, vormen een belangrijke groeimogelijkheid voor 15 jaar en versterken DAMAC's toewijding aan het grijpen van kansen en het opzetten van een robuust wereldwijd platform dat internationale markten bedient.

Vooruitgang en tijdlijn

EDGNEX's bestaande portfolio omvat activiteiten in 10 landen (VAE, KSA, Turkije, Thailand, Maleisië, Indonesië, Griekenland, Spanje, Finland en Italië) met een verwachte capaciteit van meer dan 1000 MW. Tot de huidige operationele datacenters behoren meer dan 10 MW in Saoedi-Arabië en 5 MW in Thailand. Deze zullen operationeel zijn in het eerste kwartaal van 2025. Tegen 2026 wil EDGNEX wereldwijd meer dan 300 MW in bedrijf stellen.

Management en groeistrategie

EDGNEX, met een managementteam van meer dan 100 professionals in het Midden-Oosten, Europa en Azië, breidt zijn team actief uit om deze groeiplannen te ondersteunen. Sinds de oprichting in 2021 heeft EDGNEX zich snel uitgebreid in het Midden-Oosten, Zuidoost-Azië en Europa, wat de weg vrijmaakte voor een strategische intrede op de Amerikaanse markt. EDGNEX brengt en zet nieuwe maatstaven op het gebied van veilige, schaalbare en duurzame digitale infrastructuur. DAMAC is een infrastructuuraanbieder en houdt zich niet bezig met de privacy van gegevens of compliance en beheert deze ook niet. EDGNEX is van plan om DAMAC's eigen vermogen, bankschulden en mogelijk kapitaal van derden aan te wenden voor uitbreiding in de VS.

Over EDGNEX

EDGNEX is een wereldwijd digitaal infrastructuurbedrijf met hoofdkantoor in Dubai, Verenigde Arabische Emiraten. Het is een volledige dochteronderneming van de DAMAC Group en biedt een basis voor lokale innovatie wereldwijd waarbij het de datacentermarkt ontwricht met nieuwe snelheid en wendbaarheid. EDGNEX bouwt, koopt of werkt proactief samen om aan de volgende golf van vraag naar datacenterdiensten te voldoen. www.edgnex.com

Neem voor meer informatie contact op met:

EDGNEX / DAMAC Corporate Communications

E-mail: [email protected]

Website: www.edgnex.com

