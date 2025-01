EDGNEX Data Centers by DAMAC Umumkan Ekspansi ke Pasar Amerika Serikat dengan proyeksi kapasitas masa depan sebesar 2.000 MW

• EDGNEX mengumumkan investasi awal sebesar $20 Miliar dan mungkin menggandakan investasi ini berdasarkan permintaan di masa mendatang

DUBAI dan PALM BEACH, Fla., 8 Januari, 2025 /PRNewswire/ -- Perusahaan infrastruktur digital global yang bermarkas di Dubai, EDGNEX Data Centers by DAMAC (sepenuhnya dimiliki oleh grup global DAMAC) telah mengumumkan langkah masuk strategis di bidang pusat data ke pasar Amerika Serikat. Langkah ini menandai fase transformatif dalam ekspansi internasionalnya. Pengumuman tentang ekspansi di A.S. tersebut akan menghadirkan pusat data canggih dengan target kapasitas 2.000 MW selama empat tahun ke depan. EDGNEX mengumumkan investasi awal sebesar $20 Miliar dan mungkin menggandakan investasinya berdasarkan permintaan, peluang pasar, dan skalabilitas di masa mendatang. Upaya ini sejalan dengan komitmen EDGNEX untuk membangun platform infrastruktur digital kelas dunia yang menargetkan hyperscaler, pelaku AI, dan perusahaan Fortune 500, untuk mendorong inovasi dan menyediakan infrastruktur berkualitas tinggi dan berkelanjutan yang mendukung pelanggan di A.S. dan di seluruh dunia. Rencana ekspansi EDGNEX akan berfokus pada negara bagian kawasan sunbelt, khususnya Texas, Arizona, Oklahoma, dan Louisiana serta negara bagian midwest: Ohio, Illinois, Michigan, dan Indiana.