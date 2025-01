EDGNEX Data Centers by DAMAC ogłasza ekspansję na rynek USA z prognozowanym wolumenem mocy na poziomie 2000 MW

• Firma EDGNEX ogłosiła pierwszą inwestycję o wartości 20 mld USD, planując podwojenie tej kwoty na podstawie przyszłego zapotrzebowania.

DUBAJ i PALM BEACH, Floryda, 8 stycznia 2025 r. /PRNewswire/ -- EDGNEX Data Centers by DAMAC, spółka sektora infrastruktury cyfrowej o zasięgu globalnym z siedzibą w Dubaju (należąca w całości do międzynarodowej grupy DAMAC) ogłosiła strategiczne wprowadzenie swoich centrów danych na rynek amerykański, wyznaczając kolejny transformacyjny etap międzynarodowej ekspansji firmy. Ogłoszona ekspansja na rynek USA obejmuje dostarczenie najnowocześniejszych centrów danych o docelowej mocy 2000 MW w okresie najbliższych czterech lat. Firma EDGNEX ogłosiła pierwszą inwestycję w wysokości 20 mld USD z planem podwojenia tej wartości na podstawie przyszłego zapotrzebowania, możliwości rynkowych i możliwości rozwoju. Przedsięwzięcie to harmonizuje z zaangażowaniem firmy EDGNEX w budowę światowej klasy platform infrastruktury cyfrowej skierowanych do hiperskalerów, liderów rynku AI i spółek z listy Fortune 500, przyspieszając innowacje i dostarczając zrównoważoną, wysokiej jakości infrastrukturę, która umocni pozycję klientów w USA i na całym świecie. Plan ekspansji EDGNEX skoncentrowany będzie na stanach Pasa Słońca, w szczególności na Teksasie, Arizonie, Oklahomie i Luizjanie, oraz na stanach regionu Środkowego Zachodu: Ohio, Illinois, Michigan i Indianie.