EDGNEX Data Centers by DAMAC annonce son expansion sur le marché américain avec une capacité future prévue de 2000 MW

La première phase comprend le renforcement des capacités par le biais de coentreprises avec des partenaires, l'acquisition de réserves foncières en collaboration avec les services publics et l'acquisition de centres et de plateformes de données existants. Elles représenteront une capacité d'environ 500 MW, l'une dans la ceinture de soleil et l'autre dans le Midwest. Cela permettra de répondre à la demande croissante actuelle, alors qu'EDGNEX continue de s'étendre.

Déclaration de M. Hussain Sajwani, fondateur de DAMAC :

« Nous vivons un moment particulièrement palpitant. Notre incursion sur le marché américain des centres de données représente une étape importante dans notre parcours visant à construire une plateforme mondiale d'infrastructure numérique qui donnera aux entreprises les moyens d'agir aujourd'hui et à l'avenir. En nous appuyant sur notre expertise en matière d'immobilier et de centres de données, nous visons à fournir une infrastructure de premier ordre qui soutienne la prochaine vague de croissance du cloud et de l'IA, contribuant ainsi à positionner davantage les États-Unis dans l'écosystème des technologies et des données mondiales. »

Outre sa dernière incursion dans les centres de données, le groupe DAMAC est fortement investi aux États-Unis dans l'immobilier et par l'intermédiaire de plusieurs fonds de capital-investissement. À Miami, DAMAC prévoit un projet de condominiums de luxe conçu par Zaha Hadid Architects, dont la valeur de développement brute est estimée à 1 milliard de dollars. DAMAC continue de rechercher des opportunités immobilières stratégiques aux États-Unis.

Construire une plateforme mondiale

Le succès de DAMAC dans l'immobilier au Moyen-Orient et dans le monde entier a permis de s'aventurer dans des catégories d'actifs à fort taux d'investissement et à haut rendement, comme les centres de données. Les entreprises de toutes tailles qui adoptent les technologies du cloud et de l'IA présentent une opportunité de croissance significative sur 15 ans qui renforce l'engagement de DAMAC à saisir les opportunités et à établir une plateforme mondiale robuste qui sert les marchés internationaux.

Progrès et calendrier

Le portefeuille actuel d'EDGNEX comprend des opérations dans 10 pays (EAU, Arabie Saoudite, Turquie, Thaïlande, Malaisie, Indonésie, Grèce, Espagne, Finlande et Italie) avec une capacité prévue de plus de 1000 MW. Les centres de données actuellement opérationnels comprennent plus de 10 MW en Arabie saoudite et 5 MW en Thaïlande, qui seront opérationnels d'ici le premier trimestre 2025. D'ici 2026, EDGNEX vise à ce que plus de 300 MW soient opérationnels dans le monde.

Stratégie de gestion et de croissance

EDGNEX, avec une équipe de gestion de plus de 100 professionnels basés au Moyen-Orient, en Europe et en Asie, développe activement son équipe pour soutenir ces plans de croissance. Depuis sa création en 2021, EDGNEX s'est rapidement développée au Moyen-Orient, en Asie du Sud-Est et en Europe, préparant ainsi le terrain pour une entrée stratégique sur le marché américain. EDGNEX apporte et établit de nouvelles références en matière d'infrastructure numérique sécurisée, évolutive et durable. DAMAC est un fournisseur d'infrastructure et ne traite ni ne gère la confidentialité des données ou la conformité. EDGNEX prévoit de tirer parti des fonds propres de DAMAC, de la dette bancaire et d'éventuels capitaux tiers pour financer son expansion aux États-Unis.

À propos de EDGNEX

EDGNEX est une entreprise mondiale d'infrastructure numérique dont le siège est situé à Dubaï, aux Émirats arabes unis. Filiale à 100 % du groupe DAMAC, elle sert de base à l'innovation locale dans le monde entier et bouleverse le marché des centres de données avec une rapidité et une agilité nouvelles. EDGNEX construit, achète ou s'associe de manière proactive pour répondre à la prochaine vague de demande de services de centres de données. www.edgnex.com

Pour plus d'informations, veuillez contacter :

EDGNEX / DAMAC Corporate Communications

E-mail : [email protected]

Site Internet : www.edgnex.com

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/2593194/DAMAC_1.mp4

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/2593138/DAMAC_2.mp4

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2593055/DAMAC_3.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2593059/DAMAC_4.jpg

