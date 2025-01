EDGNEX Data Centers by DAMAC kündigt Expansion in den U.S.-Markt mit 2000 MW prognostizierter zukünftiger Kapazität an

Die erste Phase umfasst den Aufbau von Kapazitäten durch Joint Ventures mit Partnern, den Erwerb von Grundstücken in Zusammenarbeit mit Versorgungsunternehmen und den Erwerb bestehender Rechenzentren und Plattformen. Es handelt sich dabei um eine Kapazität von etwa 500 MW – eine im Sun Belt und eine im Mittleren Westen. Damit wird die wachsende Nachfrage befriedigt, da EDGNEX weiter expandiert.

Erklärung von Hussain Sajwani, Gründer von DAMAC:

„Dies ist ein äußerst spannender Moment für uns. Unser Vorstoß in den US-Markt für Rechenzentren ist ein wichtiger Meilenstein auf unserem Weg zum Aufbau einer globalen digitalen Infrastrukturplattform, die Unternehmen heute und in Zukunft unterstützen wird. Indem wir unser Fachwissen über Immobilien und Rechenzentren nutzen, wollen wir eine erstklassige Infrastruktur bereitstellen, die die nächste Welle des Cloud- und KI-Wachstums unterstützt und dazu beiträgt, die USA im Technologie- und globalen Datenökosystem weiter zu positionieren."

Neben dem jüngsten Vorstoß in Rechenzentren ist DAMAC als Gruppe in den USA in erheblichem Umfang in Immobilien und über mehrere Private-Equity-Fonds investiert. In Miami plant DAMAC ein von Zaha Hadid Architects entworfenes Boutique-Eigentumsprojekt mit einem Gesamtentwicklungswert von von 1 Mrd. USD. DAMAC ist weiterhin auf der Suche nach strategischen Immobilienmöglichkeiten in den USA.

Exponentieller Aufbau einer globalen Plattform

Der Erfolg von DAMAC im Immobilienbereich im Nahen Osten und weltweit hat die Grundlage für den Einstieg in Assetklassen mit hohem Investitionsaufwand und hohen Renditen wie Rechenzentren geschaffen. Unternehmen aller Größenordnungen, die Cloud- und KI-Technologien einsetzen, stellen eine bedeutende, auf 15 Jahre angelegte Wachstumschance dar, die das Engagement von DAMAC unterstreicht, Chancen zu ergreifen und eine robuste globale Plattform aufzubauen, die internationale Märkte bedient.

Fortschritte und Zeitplan

Das bestehende Portfolio von EDGNEX umfasst Anlagen in 10 Ländern (VAE, KSA, Türkei, Thailand, Malaysia, Indonesien, Griechenland, Spanien, Finnland und Italien) mit einer geplanten Kapazität von mehr als 1000 MW. Zu den derzeit in Betrieb befindlichen Rechenzentren gehören über 10 MW in Saudi-Arabien und 5 MW in Thailand, die bis zum ersten Quartal 2025 in Betrieb genommen werden sollen. Bis 2026 will EDGNEX weltweit mehr als 300 MW in Betrieb haben.

Management und Wachstumsstrategie

EDGNEX verfügt über ein Managementteam von mehr als 100 Fachleuten im Nahen Osten, Europa und Asien und baut sein Team aktiv aus, um diese Wachstumspläne zu unterstützen. Seit seiner Gründung im Jahr 2021 hat EDGNEX rasch im Nahen Osten, in Südostasien und Europa expandiert und damit die Voraussetzungen für einen strategischen Eintritt in den US-Markt geschaffen. EDGNEX setzt neue Maßstäbe für eine sichere, skalierbare und nachhaltige digitale Infrastruktur. DAMAC ist ein Infrastrukturanbieter und verwaltet nicht den Datenschutz oder die Compliance. EDGNEX plant, das Eigenkapital von DAMAC, Bankschulden und potenzielles Fremdkapital zu nutzen, um die Expansion in den USA voranzutreiben.

Informationen zu EDGNEX

EDGNEX ist ein globales digitales Infrastrukturunternehmen mit Hauptsitz in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate. Es ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der DAMAC Group, die eine Grundlage für lokale Innovationen auf der ganzen Welt bietet und den Markt für Rechenzentren mit neuer Geschwindigkeit und Agilität aufmischt. EDGNEX baut, kauft oder geht Partnerschaften ein, um die nächste Welle der Nachfrage nach Rechenzentrumsdienstleistungen zu bedienen. www.edgnex.com

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

EDGNEX / DAMAC Unternehmenskommunikation

E-Mail: [email protected]

Website: www.edgnex.com

Video – https://mma.prnewswire.com/media/2593194/DAMAC_1.mp4

Video – https://mma.prnewswire.com/media/2593138/DAMAC_2.mp4

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2593055/DAMAC_3.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2593059/DAMAC_4.jpg

