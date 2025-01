DAMAC EDGNEX Data Centers annuncia l'espansione nel mercato statunitense con una capacità prevista di 2000 MW Italia - Italiano APAC - English USA - English Polska - Polski Japan - Japanese MEXICO - Spanish BRAZIL - Portuguese EDGNEX Data Centres By Damac 08 gen, 2025, 20:53 GMT Condividi articolo Condividi articolo • EDGNEX ha annunciato un investimento iniziale di 20 miliardi di dollari con un piano per raddoppiare l'investimento se la domanda crescerà • Il mercato statunitense è fondamentale per la strategia di crescita globale ed esponenziale di EDGNEX. • Come gruppo, DAMAC ha investito in modo significativo negli Stati Uniti attraverso diversi fondi di private equity e nel settore immobiliare a Miami. • L'espansione dei data center includerà regioni chiave degli Stati Uniti – la Sunbelt e gli stati del Midwest. DUBAI e PALM BEACH, Florida, 8 gennaio 2025 /PRNewswire/ -- EDGNEX Data Centers, azienda globale di infrastrutture digitali con sede a Dubai e interamente di proprietà del gruppo DAMAC, ha annunciato il suo ingresso strategico nel mercato statunitense dei data center, segnando una fase trasformativa della propria espansione internazionale. L'annunciata espansione negli Stati Uniti porterà alla realizzazione di vari data center all'avanguardia, con una capacità prevista di 2000 MW nei prossimi quattro anni. EDGNEX ha annunciato un investimento iniziale di 20 miliardi di dollari, con piani di raddoppio dell'investimento sulla base della possibile crescita della domanda, delle opportunità di mercato e della scalabilità. Questo investimento è in linea con l'impegno di EDGNEX nel creare piattaforme infrastrutturali digitali di livello mondiale rivolte a hyperscaler, player nel settore dell'IA e aziende Fortune 500, promuovendo l'innovazione e creando infrastrutture sostenibili e di alta qualità che supportino i clienti negli Stati Uniti e nel resto del mondo. Il piano di espansione di EDGNEX si concentrerà sugli stati della Sunbelt – Texas, Arizona, Oklahoma e Louisiana – e su quelli del Midwest: Ohio, Illinois, Michigan e Indiana. Continue Reading

Founder and Chairman of DAMAC Mr. Hussain Sajwani with US President-elect Donald Trump, at Mar-a-Lago in Palm Beach, Florida, January 7, 2025. Founder and Chairman of DAMAC Mr. Hussain Sajwani with US President-elect Donald Trump, at Mar-a-Lago in Palm Beach, Florida, January 7, 2025. Trump announces UAE's EDGNEX Data Centers by DAMAC to invest $20B in USA Trump announces UAE's EDGNEX Data Centers by DAMAC to invest $20B in USA

La prima fase, che prevede l'aumento delle capacità attraverso joint venture con vari partner e l'acquisizione sia di riserve di terreni in collaborazione con le utility sia di data center e piattaforme preesistenti, rappresenterà una capacità di circa 500 MW, una nella Sunbelt e una nel Midwest. Ciò soddisferà la crescente domanda attuale, man mano che EDGNEX continua a crescere.

Dichiarazione di Hussain Sajwani, Fondatore di DAMAC

"Questo è un momento estremamente interessante per noi. Il nostro ingresso nel mercato statunitense dei data center rappresenta una pietra miliare nel nostro percorso di costruzione di una piattaforma infrastrutturale digitale globale che renderà più autonome le aziende. Sfruttando il nostro know-how nel settore immobiliare e nei data center, puntiamo a fornire la migliore infrastruttura della categoria che supporti la prossima ondata di crescita del cloud e dell'IA, contribuendo ulteriormente a posizionare gli Stati Uniti nell'ecosistema tecnologico e dei dati globali".

Oltre a questo suo ultimo ingresso nel settore dei data center, operando come gruppo DAMAC ha investito in modo significativo negli Stati Uniti nel settore immobiliare e attraverso diversi fondi di private equity. A Miami DAMAC sta pianificando un progetto di condominio boutique condotto da Zaha Hadid Architects con un valore anticipato di sviluppo di 1 miliardo di dollari. DAMAC continua a cercare opportunità immobiliari strategiche negli Stati Uniti.

Costruire una piattaforma globale in modo esponenziale

Il successo di DAMAC nel settore immobiliare in Medio Oriente e a livello globale ha gettato le basi per iniziative in classi di attività ad alto rendimento e ad alto capex, come i data center. Le aziende di tutte le dimensioni che adottano tecnologie cloud e IA rappresentano un'importante opportunità di crescita nei prossimi 15 anni, che rafforza l'impegno di DAMAC nel cogliere le opportunità e creare una solida piattaforma globale al servizio dei mercati internazionali.

Progressi e tempistiche

L'attuale portafoglio EDGNEX comprende operazioni in 10 paesi (Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita, Turchia, Thailandia, Malesia, Indonesia, Grecia, Spagna, Finlandia e Italia) con una capacità prevista superiore a 1000 MW. Gli attuali data center operativi includono oltre 10 MW in Arabia Saudita e 5 MW in Thailandia, che saranno operativi entro il primo trimestre del 2025. Entro il 2026 EDGNEX punta ad avere oltre 300 MW operativi a livello globale.

Strategia di gestione e crescita

EDGNEX, con un management di oltre 100 professionisti con sede in Medio Oriente, Europa e Asia, sta attivamente espandendo il proprio team per supportare questi piani di crescita. Fin dalla sua fondazione, nel 2021, EDGNEX si è espansa rapidamente in Medio Oriente, nel Sud-est asiatico e in Europa, creando le condizioni per un ingresso strategico nel mercato statunitense. EDGNEX lancia e stabilisce nuovi standard in termini di infrastrutture digitali sicure, scalabili e sostenibili. DAMAC crea infrastrutture e non gestisce né amministra la privacy dei dati o la conformità. EDGNEX prevede di sfruttare il capitale proprio di DAMAC, debito bancario e il potenziale capitale di terze parti per dare impulso all'espansione negli Stati Uniti.

Informazioni su EDGNEX

EDGNEX è un'azienda globale di infrastrutture digitali con sede a Dubai, Emirati Arabi Uniti. È un'affiliata Gruppo DAMAC che offre una base per l'innovazione locale in tutto il mondo e rivoluziona il mercato dei data center con nuova velocità e agilità. EDGNEX costruisce, acquista o collabora in modo proattivo per soddisfare la prossima ondata di domanda di servizi di data center. www.edgnex.com

Contatto per ulteriori informazioni:

Comunicazioni aziendali EDGNEX / DAMAC

E-mail: [email protected]

Sito web: www.edgnex.com

Video - https://mma.prnewswire.com/media/2593194/DAMAC_1.mp4

Video - https://mma.prnewswire.com/media/2593138/DAMAC_2.mp4

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2593055/DAMAC_3.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2593059/DAMAC_4.jpg