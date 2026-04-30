Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) Laporkan Total Kepemilikan Sekitar $333 Juta, Termasuk OpenAI, Beast Industries, Lebih Dari 11.000 ETH dan Lebih Dari 283 Juta Token WLD

Komposisi kas Eightco per 27 April 2026: ekuitas (tidak langsung) OpenAI senilai $90 juta, ekuitas Beast Industries senilai $25 juta, 11.068 ETH, kepemilikan WLD senilai 283 juta, dan kas serta setara kas senilai $121 juta

World memecahkan masalah 'double human' di dunia yang dipenuhi deep fake dan agenticagen

Tinder, Zoom, Focusign, Vercel, Browserbase, dan Exa akan mengintegrasikan fitur verifikasi Proof of Human

Eightco menawarkan eksposur tidak langsung ke beberapa perusahaan swasta paling inovatif, termasuk OpenAI dan Beast Industries

EASTON, Pa., 30 April 2026 /PRNewswire/ -- Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) ("Eightco" atau "Perusahaan") hari ini memberikan informasi terbaru mengenai total kepemilikannya, menyoroti posisinya yang semakin meluas di seluruh aset digital dan investasi strategis di berbagai perusahaan teknologi swasta terkemuka.

Pada tanggal 27 April 2026 jam 17.00 ET, kepemilikan ORBS meliputi investasi senilai $90 juta (secara tidak langsung, melalui SPV) di OpenAI, investasi $25 juta di Beast Industries (dana sebesar $18 juta ditambah komitmen $7 juta), investasi $1 juta di Mythical Games, 283.452.700 Worldcoin (WLD) dengan harga $0,25 per WLD (per Coinbase), 11.068 Ethereum (ETH), dan $121 juta dalam bentuk uang tunai dan stablecoin, dengan total kepemilikan sekitar $333 juta.

Poin-poin penting dari aset treasury ORBS dalam seminggu terakhir

Manajemen ORBS yakin bahwa portofolio treasury Perusahaan memiliki beberapa komponen terpenting untuk sistem AI dan sistem keuangan digital masa depan. Di antara kepemilikan tersebut, beberapa poin penting dalam seminggu terakhir adalah:

OpenAI merilis GPT-5.5 dan memperluas keunggulannya pada benchmark independen.

MrBeast, pendiri Beast Industries, masuk dalam daftar TIME100 2026.

Mengenai token Worldcoin (WLD), pendiri OpenAI, Sam Altman, belum lama ini menyatakan dalam sebuah podcast dengan Pantera Capital, "World sedang berkembang menjadi jaringan manusia nyata di internet… Tujuan kami adalah menjadikan World ID sebagai 'proof of human' yang baru di internet."

Pokok-pokok Penting: OpenAI merilis GPT 5.5

Tanggal 23 April 2026, OpenAI merilis GPT-5.5, yakni model yang dirancang ulang dan dibuat khusus untuk pelaksanaan berbasis agen AI. GPT-5.5 mencapai kinerja yang canggih di Terminal-Bench 2.0 sebesar 82,7%. Ini adalah tolok ukur utama untuk penyelesaian tugas otonom di seluruh alur kerja command-line yang kompleks (menurut OpenAI). Dalam waktu dua hari setelah peluncuran, NVIDIA menerapkan GPT-5.5-Codex secara internal kepada lebih dari 10.000 karyawan pada sistem GB200 NVL72 dan melaporkan penghematan biaya per juta token sebesar 35 kali lipat dan peningkatan throughput per megawatt sebesar 50 kali lipat dibandingkan generasi sebelumnya (menurut NVIDIA).

Pokok-pokok Penting: Worldcoin akan menjadi 'proof of human' untuk internet

Sejak acara World Lift Off tanggal 17 April, World ID dengan cepat diaktifkan di berbagai platform utama milik konsumen dan perusahaan. Tinder meluncurkan lencana manusia terverifikasi seluruh dunia. Zoom menggunakannya untuk menandai deepfake pada panggilan video. Docusign menggunakannya untuk mengonfirmasi bahwa penandatangan adalah benar-benar manusia. Vercel, Browserbase, dan Exa menggunakannya untuk memverifikasi agen AI beroperasi di web terbuka.

"World akan menjadi jaringan manusia nyata di internet… Kami melihatnya saat ini melalui apa yang Anda dan orang lain kembangkan, bahwa orang-orang akan sangat membutuhkan hal ini dan melakukannya dengan cara yang menjaga privasi. World ID adalah upaya kami untuk mewujudkannya. Sungguh luar biasa melihat perkembangannya dalam setahun terakhir di saat orang-orang mulai menggunakannya dan menemukan cara untuk mengintegrasikannya ke dunia AI yang baru. Tujuan kami adalah menjadikan World ID sebagai Proof of Human yang baru untuk internet," kata Sam Altman, CEO OpenAI dan salah satu pendiri Tools for Humanity, dalam sebuah podcast bersama Cosmo Jiang dari Pantera Capital.

Berdasarkan model bisnis yang diumumkan World, berbagai aplikasi membayar biaya per verifikasi dan verifikasi pengguna akhir tetap gratis, penerbit kredensial maupun protokol World memonetisasi otentikasi manusia yang terverifikasi. World mengidentifikasi peluang pendapatan gabungan yang dapat ditargetkan sebesar $6,35 triliun di 13 industri yang mencakup perbankan, e-commerce, game, media sosial, dan AI agen (menurut Tools for Humanity).

EIGHTCO: Eksposur ke berbagai mega tren utama

Eightco dibangun berdasarkan tiga tren besar yang diperkirakan Perusahaan akan membentuk inovasi selama sepuluh tahun berikutnya, yaitu: kecerdasan buatan, identitas digital, dan ekonomi kreator, dengan eksposur pada masing-masing tren melalui melalui investasi tidak langsung di OpenAI (27% dari kepemilikan treasury ORBS), Worldcoin (21%), dan Beast Industries (8%).

Kecerdasan Buatan - OpenAI

Eightco telah menginvestasikan sekitar $90 juta untuk Special Purpose Vehicles yang memiliki eksposur terhadap kepentingan ekuitas di perusahaan induk OpenAI, mewakili sekitar 27% dari aset treasury dan salah satu konsentrasi tertinggi yang diungkapkan di antara perusahaan yang tercatat di bursa.

ChatGPT, aplikasi konsumen milik OpenAI, resmi menduduki peringkat ke-1 untuk unduhan aplikasi dalam kategori AI konsumen dan mengungguli TikTok, Instagram, dan Facebook dalam hal jumlah unduhan bulanan di seluruh dunia pada awal tahun 2026 (menurut Sensor Tower), sehingga menjadikannya aplikasi konsumen yang paling cepat pertumbuhannya tahun ini sampai sekarang.

Identitas Digital - Token WLD

Eightco memiliki lebih dari 283 juta WLD, sekitar 8,58% dari pasokan yang beredar, posisi institusional terbesar di seluruh dunia yang diungkapkan kepada publik dan mewakili sekitar 21% dari aset treasury Eightco.

Worldcoin adalah token asli dari World, yakni jaringan Proof of Human global yang diciptakan oleh Tools for Humanity (didirikan oleh Sam Altman dan Alex Blania) dan dikelola oleh World Foundation. Perangkat Orb miliknya mengeluarkan World ID yang menjaga privasi dan memastikan pengguna adalah manusia yang unik, bukan agen AI.

Ekonomi Kreator - Beast Industries

Eightco telah menginvestasikan $18 juta di Beast Industries dengan tambahan komitmen masa depan sebesar $7 juta atau total $25 juta, sekitar 8% dari aset treasury.

Beast Industries mengoperasikan salah satu jaringan jangkauan Direct-to-Consumer terbesar di dunia dengan total basis pengikut lebih dari 500 juta di berbagai platform, didukung oleh MrBeast sebagai orang yang paling banyak ditonton di YouTube di seluruh dunia. Di saat AI mengkomoditisasi pembuatan konten, distribusi dan kepercayaan audiens menjadi aset yang semakin langka.

Tentang Eightco Holdings Inc.

Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) adalah perusahaan induk yang diperdagangkan secara publik dan menjalankan strategi treasury Worldcoin (WLD) yang pertama di jenisnya. Eightco menyediakan eksposur satu ticker tidak langsung untuk investor terhadap tiga tren utama dalam siklus ini: kecerdasan buatan melalui investasi tidak langsung pada OpenAI, identitas digital melalui posisinya sebagai pemilik WLD terbesar di kalangan perusahaan publik dan sebagai protokol Proof of Human, serta sebagai ekonomi kreator melalui kepemilikan saham di Beast Industries milik MrBeast. Didukung oleh berbagai investor institusi terkemuka seperti Bitmine Immersion Technologies Inc. (NYSE: BMNR), MOZAYYX, World Foundation, CoinFund, Discovery Capital Management, FalconX, Payward/Kraken, Pantera, dan GSR, Eightco membangun lapisan infrastruktur untuk verifikasi manusia di era AI agen.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Apa yang dimaksud dengan saham ORBS?

Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) adalah perusahaan induk yang diperdagangkan secara publik di Nasdaq. ORBS menyediakan eksposur tidak langsung ke: OpenAI dan Beast Industries.

Siapa pemilik Worldcoin (WLD) terbanyak?

Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) memiliki 283 juta WLD, sekitar 8,58% dari pasokan yang beredar dan posisi institusional terbesar di dunia yang diungkapkan kepada publik.

Apa arti Proof of Human?

Proof of Human adalah verifikasi kriptografi bahwa pengguna adalah orang yang unik dan hidup, bukan bot atau agen AI. Proof of Human adalah infrastruktur dasar untuk jejaring sosial, perbankan, perdagangan berbasis agen AI, dan semua sistem yang mengharuskan "satu orang, satu akun" di era AI agen.

Bagaimana kaitan Eightco (ORBS) dengan Proof of Human?

Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) adalah pemegang Worldcoin (WLD) terbesar di kalangan investor institusi yang diungkapkan secara publik, token yang mendukung jaringan Proof of Human World.

Siapa CEO Eightco Holdings?

Kevin O'Donnell adalah CEO Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS). Dewan Direksi Perusahaan termasuk Tom Lee (Managing Partner dan Kepala Penelitian di Fundstrat, dan Chairman Bitmine Immersion Technologies (NYSE: BMNR)) dan Brett Winton (Chief Futurist di ARK Invest) menjadi penasihat Dewan Direksi.

Pernyataan Berpandangan Ke Depan

Siaran pers ini berisi pernyataan berpandangan ke depan dalam pengertian Undang-Undang Reformasi Litigasi Sekuritas Swasta tahun 1995. Kecuali pernyataan fakta historis, semua pernyataan dalam siaran pers ini dapat dianggap sebagai pernyataan berpandangan ke depan, termasuk namun tidak terbatas pada pernyataan mengenai: harapan mengenai pengembangan dan penggunaan kecerdasan buatan AI agen, termasuk GPT-5.5 OpenAI dan model-model penerusnya; harapan mengenai penerapan protokol World ID di seluruh aplikasi perusahaan dan aplikasi konsumen; harapan Perusahaan bahwa kecerdasan buatan, identitas digital, dan ekonomi kreator akan membentuk inovasi selama sepuluh tahun berikutnya; keyakinan bahwa verifikasi Proof-of-Human menjadi infrastruktur yang penting bagi jaringan sosial, perbankan, perdagangan berbasis AI agen, dan sistem keuangan di era AI agen; strategi treasury Perusahaan dan manfaat yang diharapkan dari posisi tidak langsungnya di OpenAI (melalui Special Purpose Vehicles), dan posisinya di WLD maupun di Beast Industries; keyakinan Perusahaan bahwa portofolio treasurynya memiliki komponen penting untuk sistem AI dan sistem keuangan digital masa depan; pernyataan mengenai potensi peluang pasar untuk otentikasi manusia terverifikasi; dan pernyataan mengenai komitmen modal dan rencana investasi Perusahaan di masa mendatang, termasuk komitmen masa depan sebesar $7 juta pada Beast Industries. Istilah seperti "berencana", "mengharapkan", "akan", "mengantisipasi", "melanjutkan", "memperluas", "memajukan", "mengembangkan", "meyakini", "panduan", "target", "mungkin", "tetap", "memproyeksikan", "prospek", "bermaksud", "memperkirakan", "dapat", "seharusnya", dan kata-kata maupun istilah lain dengan makna dan ungkapan serupa adalah dimaksudkan untuk mengidentifikasi pernyataan berpandangan ke depan, meskipun tidak semua pernyataan berpandangan ke depan memuat istilah-istilah di atas. Pernyataan berpandangan ke depan adalah berdasarkan keyakinan dan asumsi manajemen saat ini yang bergantung pada risiko maupun ketidakpastian serta bukan jaminan atas kinerja di masa depan. Hasil sebenarnya bisa berbeda secara material dari yang disebutkan dalam pernyataan berpandangan ke depan akibat berbagai faktor, termasuk namun tidak terbatas pada: ketidakmampuan Perusahaan untuk mengarahkan manajemen atau pengoperasian bisnis swasta di mana Perusahaan bukan merupakan pemegang saham pengendali, termasuk OpenAI dan Beast Industries; risiko kerugian atau penurunan nilai atas investasi strategis Perusahaan, termasuk posisi tidak langsungnya pada ekuitas OpenAI (yang dimiliki melalui Special Purpose Vehicles), posisinya pada WLD, dan posisinya pada ekuitas Beast Industries; kemampuan Perusahaan untuk tetap mematuhi persyaratan pencatatan berkelanjutan dari Nasdaq; biaya, beban, atau pengeluaran tak terduga yang mengurangi sumber daya modal Perusahaan atau yang dapat menunda penempatan modal; ketidakmampuan memperoleh modal yang memadai untuk mendanai atau memperluas operasi bisnis maupun investasi strategisnya; volatilitas harga aset digital, termasuk WLD dan ETH, yang dapat berdampak signifikan pada nilai kepemilikan treasury Perusahaan; perubahan dalam hal peraturan, undang-undang dan pembuatan aturan di masa depan yang berdampak negatif terhadap aset digital, penggunaan kecerdasan buatan, atau pengumpulan data biometrik; risiko mengenai pengembangan, penggunaan, dan penerimaan pasar terkait teknologi Proof-of-Human dan jaringan World; ketidakpastian mengenai kecepatan dan lintasan penerapan AI agen dalam aplikasi perusahaan dan aplikasi konsumen; dan perubahan sikap publik maupun pemerintah mengenai aset digital atau industri terkait kecerdasan buatan. Mengingat semua risiko dan ketidakpastian ini, sebaiknya Anda tidak terlalu mengandalkan pernyataan berpandangan ke depan. Untuk diskusi tentang risiko dan ketidakpastian lainnya serta berbagai faktor penting, yang mana saja bisa menyebabkan hasil Eightco yang sebenarnya berbeda dari hasil yang disebutkan dalam pernyataan berpandangan ke depan ini, lihat pengajuan Eightco kepada Securities and Exchange Commission ("SEC"), termasuk faktor risiko dan pengungkapan lainnya dalam Laporan Tahunan pada Formulir 10-K yang diajukan ke SEC pada tanggal 15 April 2026 dan pengajuan lainnya kepada SEC yang tersedia untuk umum. Semua informasi dalam siaran pers ini adalah sesuai pada tanggal penerbitannya. Eightco tidak wajib memperbarui informasi ini atau mengumumkan hasil revisi pernyataan ini kepada publik untuk mencerminkan peristiwa atau perkembangan di masa depan, kecuali bila diwajibkan oleh hukum.

