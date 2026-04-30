Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) rapporteert totale activa van ongeveer 333 miljoen dollar, waaronder belangen in OpenAI, Beast Industries, meer dan 11.000 ETH en meer dan 283 miljoen WLD-tokens

Samenstelling van de treasury van Eightco op 27 april 2026: 90 miljoen dollar in (indirecte) aandelen van OpenAI, 25 miljoen dollar in aandelen van Beast Industries, 11.068 ETH, 283 miljoen WLD-tokens en 121 miljoen dollar aan contanten en equivalenten.

World biedt een oplossing voor het probleem van dubbele menselijke identiteit in een wereld die overspoeld wordt door deepfakes en autonome (agentische) AI-systemen.

Tinder, Zoom, Docusign, Vercel, Browserbase en Exa zullen functies voor Proof of Human-verificatie integreren.

Eightco biedt indirecte blootstelling aan enkele van de meest innovatieve private bedrijven, waaronder OpenAI en Beast Industries.

EASTON, Pa., 30 april 2026 /PRNewswire/ -- Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) ('Eightco' of het 'Bedrijf') heeft vandaag een update gegeven over zijn totale activa, waarbij zijn groeiende positie in digitale activa en strategische investeringen in toonaangevende private technologiebedrijven wordt benadrukt.

Vanaf 27 april 2026 om 17:00 uur (ET) omvatten de activa van ORBS een investering van 90 miljoen dollar (indirect, via SPV's) in OpenAI, een investering van 25 miljoen dollar in Beast Industries (18 miljoen dollar gefinancierd, plus een toezegging van 7 miljoen dollar), een investering van 1 miljoen dollar in Mythical Games, 283.452.700 Worldcoin (WLD) tegen 0,25 dollar per WLD (volgens Coinbase), 11.068 Ethereum (ETH) en in totaal 121 miljoen dollar aan contanten en stablecoins, wat neerkomt op totale activa van ongeveer 333 miljoen dollar.

Belangrijkste inzichten uit de ORBS-treasury in de afgelopen week

Het management van ORBS is van mening dat de treasuryportefeuille van het Bedrijf enkele van de meest essentiële bouwstenen bevat voor het toekomstige AI- en digitale financiële systeem. Binnen de portefeuille springen de volgende ontwikkelingen van de afgelopen week eruit:

OpenAI lanceerde GPT-5.5 en vergrootte daarmee zijn voorsprong op onafhankelijke prestatietests

MrBeast, oprichter van Beast Industries, werd opgenomen in de TIME100 van 2026.

Met betrekking tot de Worldcoin (WLD) verklaarde Sam Altman, oprichter van OpenAI, recentelijk in een podcast met Pantera Capital: "World is nu op weg om een echt menselijk netwerk voor het internet te worden… Ons doel is om World ID te laten uitgroeien tot een nieuwe vorm van 'proof of human' voor internet."

Hoogtepunten: OpenAI lanceert GPT-5.5

Op 23 april 2026 heeft OpenAI GPT-5.5 uitgebracht, een herontworpen model dat specifiek is ontwikkeld voor agentische uitvoering. GPT-5.5 behaalde toonaangevende prestaties op Terminal-Bench 2.0 met 82,7%, het toonaangevende referentiepunt voor autonome taakuitvoering binnen complexe werkstromen via de opdrachtregel (volgens OpenAI). Binnen twee dagen na de lancering implementeerde NVIDIA intern GPT-5.5-Codex voor meer dan 10.000 medewerkers op zijn GB200 NVL72-systemen. Daarbij werd een 35x lagere kost per miljoen tokens en een 50x hogere verwerkingscapaciteit per megawatt ten opzichte van eerdere generaties gerapporteerd (volgens NVIDIA).

Hoogtepunten: Worldcoin wordt 'proof of human' voor internet

Sinds het evenement World Lift Off van 17 april is World ID snel uitgerold op grote consumenten- en enterpriseplatformen. Tinder introduceert wereldwijd een badge voor geverifieerde echte personen. Zoom gebruikt het om deepfakes tijdens videogesprekken te detecteren. Docusign gebruikt het om te bevestigen dat een echte persoon ondertekent. Vercel, Browserbase en Exa gebruiken het om AI-agenten op het open web te verifiëren.

"World is nu op weg om een echt menselijk netwerk voor het internet te worden… We zien nu al, door wat jullie en anderen bouwen, dat mensen hier echt behoefte aan zullen hebben, en dat dit op een privacybeschermende manier zal moeten gebeuren. World ID is onze poging om dat mogelijk te maken, en het is indrukwekkend om de vooruitgang van het afgelopen jaar te zien, nu mensen dit omarmen en ontdekken hoe ze het kunnen integreren in een nieuwe wereld van AI. Ons doel is om van World ID deze nieuwe vorm van 'Proof of Human' voor internet te maken", aldus Sam Altman, CEO van OpenAI en medeoprichter van Tools for Humanity, in een podcast met Cosmo Jiang van Pantera Capital.

Volgens het aangekondigde businessmodel van World betalen applicaties kosten per verificatie, terwijl verificatie voor eindgebruikers gratis blijft. Zowel uitgevers van inloggegevens als het World-protocol genereren inkomsten uit verificatie van echte personen. World identificeert een gecombineerde potentiële markt van 6,35 biljoen dollar aan potentiële marktwaarde, verspreid over 13 sectoren, waaronder bankwezen, e-commerce, gaming, sociale media en agentische AI (volgens Tools for Humanity).

EIGHTCO: Blootstelling aan belangrijke megatrends

Eightco is opgebouwd rond drie megatrends waarvan het Bedrijf verwacht dat ze het komende decennium van innovatie zullen bepalen: artificiële intelligentie, digitale identiteit en de economie van contentcreators. Het Bedrijf heeft posities in elk van deze trends via indirecte investeringen in OpenAI (27% van de treasury van ORBS), Worldcoin (21%) en Beast Industries (8%).

Artificiële intelligentie (OpenAI)

Eightco heeft ongeveer 90 miljoen dollar geïnvesteerd in special purpose vehicles met blootstelling aan aandelenbelangen in het moederbedrijf van OpenAI. Dit vertegenwoordigt circa 27% van de treasury-activa, een van de hoogste gerapporteerde concentraties onder beursgenoteerde entiteiten.

ChatGPT, de consumentenapp van OpenAI, heeft officieel de eerste plaats veroverd qua applicatiedownloads in de categorie consumenten-AI. Daarmee heeft het begin 2026 TikTok, Instagram en Facebook ingehaald in maandelijkse wereldwijde downloads (volgens Sensor Tower), en is het tot nu toe de snelst groeiende consumentenapp van het jaar.

Digitale identiteit: WLD-token

Eightco bezit meer dan 283 miljoen WLD, goed voor ongeveer 8,58% van de circulerend aanbod. Dit is de grootste publiek gerapporteerde institutionele positie wereldwijd en vertegenwoordigt ongeveer 21% van de treasury-activa van Eightco.

Worldcoin is het native token van World, een wereldwijd Proof of Human-netwerk gebouwd door Tools for Humanity (mede opgericht door Sam Altman en Alex Blania) en beheerd door de World Foundation. De Orb-apparaten geven een privacybeschermende World ID uit die verifieert dat een gebruiker een unieke mens is, geen AI-agent.

Economie van contentmakers: Beast Industries

Eightco heeft 18 miljoen dollar geïnvesteerd in aandelen van Beast Industries, met een aanvullende toekomstige toezegging van 7 miljoen dollar, goed voor in totaal 25 miljoen dollar. Samen vertegenwoordigt dit ongeveer 8% van de treasury-activa.

Beast Industries beschikt over een van de grootste consumentenpublieken ter wereld, met een gecombineerde volgersbasis van meer dan 500 miljoen over verschillende platformen, gedragen door MrBeast als de meest bekeken persoon op YouTube wereldwijd. Naarmate AI de productie van content steeds meer tot een standaardproduct maakt, worden distributie en het vertrouwen van het publiek steeds schaarser wordende activa.

Over Eightco Holdings Inc.

Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) is een beursgenoteerde holdingmaatschappij die een unieke treasurystrategie rond Worldcoin (WLD) uitvoert en beleggers via één ticker indirecte blootstelling biedt aan drie bepalende trends van deze cyclus: artificiële intelligentie via de indirecte investering in OpenAI, digitale identiteit via zijn positie als grootste publieke houder van WLD en het 'Proof of Human'-protocol, en de economie van contentcreators via zijn aandelenbelang in Beast Industries van MrBeast. Ondersteund door toonaangevende institutionele investeerders, waaronder Bitmine Immersion Technologies Inc. (NYSE: BMNR), MOZAYYX, World Foundation, CoinFund, Discovery Capital Management, FalconX, Kraken (Payward), Pantera Capital en GSR, bouwt Eightco aan de infrastructuurlaag voor menselijke verificatie in het tijdperk van agentische AI.

Veelgestelde vragen

Wat is een ORBS-aandeel?

Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) is een beursgenoteerde holdingmaatschappij op de Nasdaq. ORBS biedt indirecte blootstelling aan: OpenAI en Beast Industries.

Wie bezit de meeste Worldcoin (WLD)?

Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) bezit 283 miljoen WLD, goed voor ongeveer 8,58% van het circulerende aanbod en de grootste publiek gerapporteerde institutionele positie wereldwijd.

Wat is 'Proof of Human'?

'Proof of Human' is cryptografische verificatie dat een gebruiker een unieke, levende persoon is, geen bot of AI-agent. Het vormt fundamentele infrastructuur voor sociale netwerken, bankdiensten, agentische handel en elk systeem dat 'één persoon, één account' vereist in het tijdperk van agentische AI.

Hoe verhoudt Eightco (ORBS) zich tot Proof of Human?

Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) is de grootste publiek gerapporteerde institutionele houder van Worldcoin (WLD), het token die het 'Proof of Human'-netwerk van World aandrijft.

Wie is de CEO van Eightco Holdings?

Kevin O'Donnell is de CEO van Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS). De raad van bestuur van het Bedrijf bestaat uit Tom Lee (Managing Partner en Head of Research bij Fundstrat, en voorzitter van Bitmine Immersion Technologies (NYSE: BMNR)) en, als adviseur aan de raad van bestuur, Brett Winton (Chief Futurist bij ARK Invest).

Toekomstgerichte verklaringen

Dit persbericht bevat toekomstgerichte verklaringen in de zin van de Private Securities Litigation Reform Act van 1995. Alle verklaringen in dit persbericht, met uitzondering van verklaringen van historische aard, kunnen worden beschouwd als toekomstgerichte verklaringen, waaronder, zonder beperking verklaringen met betrekking tot: verwachtingen inzake de ontwikkeling en adoptie van agentische artificiële intelligentie, waaronder GPT-5.5 en volgende modellen van OpenAI; verwachtingen inzake de adoptie van het World ID-protocol binnen enterprise- en consumentenapplicaties; de verwachting van het Bedrijf dat artificiële intelligentie, digitale identiteit en de economie van contentcreators het komende decennium van innovatie zullen bepalen; de overtuiging dat 'Proof of Human'-verificatie essentiële infrastructuur wordt voor sociale netwerken, bankdiensten, agentische handel en financiële systemen in het tijdperk van agentische AI; de treasurystrategie van het Bedrijf en de verwachte voordelen van zijn indirecte posities in OpenAI (via investeringsvehikels) en zijn posities in Worldcoin en Beast Industries; de overtuiging van het Bedrijf dat zijn treasuryportefeuille essentiële componenten bevat voor het toekomstige AI- en digitale financiële systeem; verklaringen met betrekking tot potentiële marktkansen voor verificatie van echte personen; en verklaringen met betrekking tot de toekomstige kapitaalverplichtingen en investeringsplannen van het Bedrijf, waaronder de toekomstige toezegging van 7 miljoen dollar aan Beast Industries. Woorden zoals 'plannen', 'verwacht', 'zal', 'voorziet', 'voortzetten', 'uitbreiden', 'bevorderen', 'ontwikkelen', 'gelooft', 'vooruitzichten', 'doelstelling', 'kan', 'blijven', 'prognosticeren', 'van plan zijn', 'schatten', 'zou kunnen', 'zou moeten' en andere woorden en termen met een vergelijkbare betekenis of strekking zijn bedoeld om toekomstgerichte verklaringen te identificeren, hoewel niet alle toekomstgerichte verklaringen dergelijke termen bevatten. Toekomstgerichte verklaringen zijn gebaseerd op de huidige overtuigingen en aannames van het management, die onderhevig zijn aan risico's en onzekerheden, en vormen geen garantie voor toekomstige prestaties. De werkelijke resultaten kunnen wezenlijk afwijken van die in enige toekomstgerichte verklaring als gevolg van verschillende factoren, waaronder, zonder beperking: het onvermogen van het Bedrijf om het management of de activiteiten te sturen van private ondernemingen waarin het geen controlerend belang heeft, waaronder OpenAI en Beast Industries; het risico op verlies of waardevermindering van de strategische investeringen van het Bedrijf, waaronder zijn indirecte positie in aandelen van OpenAI (aangehouden via beleggingsstructuren), zijn positie in WLD en zijn positie in aandelen van Beast Industries; het vermogen van het Bedrijf om te blijven voldoen aan de doorlopende noteringsvereisten van Nasdaq; onverwachte kosten, lasten of uitgaven die de kapitaalpositie van het Bedrijf verminderen of de inzet van kapitaal anderszins vertragen; het onvermogen om voldoende kapitaal aan te trekken om de bedrijfsactiviteiten of strategische investeringen te financieren of op te schalen; volatiliteit in de prijzen van digitale activa, waaronder WLD en ETH, die de waarde van de treasury van het Bedrijf wezenlijk kunnen beïnvloeden; wijzigingen in regelgeving, toekomstige wetgeving en regelgevingsinitiatieven die een negatieve impact hebben op digitale activa, de adoptie van artificiële intelligentie of de verzameling van biometrische gegevens; risico's met betrekking tot de ontwikkeling, adoptie en marktacceptatie van 'Proof of Human'-technologie en het World-netwerk; onzekerheid over het tempo en het verloop van de uitrol van agentische AI in ondernemings- en consumentenapplicaties; en veranderende standpunten van het publiek en overheden ten aanzien van digitale activa of AI-gerelateerde sectoren. Gezien deze risico's en onzekerheden wordt u aangeraden niet overmatig te vertrouwen op toekomstgerichte verklaringen. Voor een bespreking van andere risico's en onzekerheden, evenals andere belangrijke factoren die ertoe kunnen leiden dat de feitelijke resultaten van Eightco afwijken van de in dit persbericht opgenomen toekomstgerichte verklaringen, wordt verwezen naar de indieningen van Eightco bij de Securities and Exchange Commission (SEC), waaronder de risicofactoren en andere toelichtingen in het jaarverslag op Form 10-K dat op 15 april 2026 bij de SEC is ingediend, evenals andere openbaar beschikbare SEC-indieningen. Alle informatie in dit persbericht is van kracht per de datum van publicatie. Eightco aanvaardt geen verplichting om deze informatie bij te werken of om publiekelijk de resultaten van eventuele herzieningen van dergelijke verklaringen bekend te maken om toekomstige gebeurtenissen of ontwikkelingen te weerspiegelen, behalve voor zover dit wettelijk vereist is.

