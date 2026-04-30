Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) meldet Gesamtbestände von ca. 333 Millionen US-Dollar, darunter OpenAI, Beast Industries, mehr als 11 000 ETH und über 283 Millionen WLD-Token

Zusammensetzung des Treasury-Portfolios von Eightco zum 27. April 2026: 90 Millionen US-Dollar indirekte Beteiligung an OpenAI, 25 Millionen US-Dollar Beteiligung an Beast Industries, 11 068 ETH, 283 Millionen WLD-Bestände sowie 121 Millionen US-Dollar an Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten

World bietet eine Lösung für das „Doppelgänger"-Problem in einer Welt, in der Deepfakes und KI-Agenten immer weiter zunehmen

Tinder, Zoom, Docusign, Vercel, Browserbase und Exa werden Funktionen zur Verifizierung echter Menschen integrieren, die sogenannte Proof-of-Human-Verifizierung

Eightco bietet indirekten Zugang zu einigen der innovativsten privaten Unternehmen, darunter OpenAI und Beast Industries

EASTON, Pennsylvania, 30. April 2026 /PRNewswire/ -- Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) („Eightco" oder das „Unternehmen") gab heute ein Update zu seinen Gesamtbeständen bekannt und hob dabei seine wachsende Position in digitalen Vermögenswerten sowie strategischen Investitionen in führende private Technologieunternehmen hervor.

Zum 27. April 2026 um 17:00 Uhr ET umfassten die Bestände von ORBS eine Investition in Höhe von 90 Millionen US-Dollar in OpenAI, indirekt über Zweckgesellschaften, eine Investition in Höhe von 25 Millionen US-Dollar in Beast Industries, davon 18 Millionen US-Dollar eingezahlt zuzüglich einer Zusage über 7 Millionen US-Dollar, eine Investition in Höhe von 1 Million US-Dollar in Mythical Games, 283 452 700 Worldcoin (WLD) zu 0,25 US-Dollar pro WLD laut Coinbase, 11 068 Ethereum (ETH) sowie insgesamt 121 Millionen US-Dollar an Zahlungsmitteln und Stablecoins. Daraus ergeben sich Gesamtbestände von ca. 333 Millionen US-Dollar.

Zentrale Erkenntnisse zu den Treasury-Vermögenswerten von ORBS in der vergangenen Woche

Das Management von ORBS ist der Ansicht, dass das Treasury-Portfolio des Unternehmens einige der wichtigsten Komponenten für das künftige KI- und digitale Finanzsystem umfasst. Zu den wichtigsten Entwicklungen der vergangenen Woche innerhalb der Bestände zählen:

OpenAI hat GPT-5.5 bereitgestellt und seinen Vorsprung bei unabhängigen Benchmarks ausgebaut

MrBeast, Gründer von Beast Industries, wurde in die TIME100-Liste 2026 aufgenommen

Zum Worldcoin-Token (WLD) sagte OpenAI-Gründer Sam Altman kürzlich in einem Podcast mit Pantera Capital: „World entwickelt sich zu einem echten menschlichen Netzwerk für das Internet … Unser Ziel ist es, World ID zu diesem neuen Proof of Human für das Internet zu machen."

Höhepunkt: OpenAI stellt GPT-5.5 bereit

Am 23. April 2026 stellte OpenAI GPT-5.5 bereit, ein neu konzipiertes Modell, das speziell für agentenbasierte Ausführung entwickelt wurde. GPT-5.5 erzielte mit 82,7 % eine Leistung auf dem neuesten Stand der Technik bei Terminal-Bench 2.0, dem führenden Benchmark für die autonome Erledigung von Aufgaben in komplexen Kommandozeilen-Workflows (laut OpenAI). Innerhalb von zwei Tagen nach der Bereitstellung setzte NVIDIA GPT-5.5-Codex intern für mehr als 10 000 Beschäftigte auf seinen GB200-NVL72-Systemen ein und meldete gegenüber früheren Generationen eine Senkung der Kosten pro Million Token um das 35-fache sowie eine Verbesserung des Durchsatzes pro Megawatt um das 50-fache (laut NVIDIA).

Höhepunkt: Worldcoin soll zum „Proof of Human" für das Internet werden

Seit der Veranstaltung World Lift Off am 17. April wurde World ID rasch auf großen Verbraucher- und Unternehmensplattformen aktiviert. Tinder führt weltweit ein Abzeichen für verifizierte Menschen ein. Zoom nutzt World ID, um Deepfakes in Videoanrufen zu kennzeichnen. Docusign nutzt World ID, um zu bestätigen, dass eine echte Person unterschreibt. Vercel, Browserbase und Exa verwenden World ID, um KI-Agenten zu verifizieren, die im offenen Web agieren.

„World ist auf dem Weg, zu einem echten menschlichen Netzwerk für das Internet zu werden … Wir sehen jetzt an dem, was Sie und andere aufbauen, dass Menschen dies wirklich brauchen werden, und zwar auf eine datenschutzwahrende Weise. World ID ist unser Beitrag dazu und es ist beeindruckend zu sehen, welche Fortschritte im vergangenen Jahr erzielt wurden, während Menschen dies angenommen und herausgefunden haben, wie sie es in eine neue KI-Welt integrieren können. Unser Ziel ist, World ID zu diesem neuen Proof of Human für das Internet zu machen", sagte Sam Altman, Geschäftsführer von OpenAI und Mitgründer von Tools for Humanity, in einem Podcast mit Cosmo Jiang von Pantera Capital.

Nach dem von World angekündigten Geschäftsmodell zahlen Anwendungen Gebühren pro Verifizierung, während die Verifizierung für Endnutzer kostenlos bleibt. Sowohl Aussteller von Berechtigungsnachweisen als auch das World-Protokoll monetarisieren dabei die Authentifizierung verifizierter echter Menschen. World sieht in 13 Branchen, darunter Bankwesen, E-Commerce, Gaming, soziale Medien und agentenbasierte KI, eine adressierbare Umsatzchance von insgesamt 6,35 Billionen US-Dollar (laut Tools for Humanity).

EIGHTCO: Zugang zu wichtigen Megatrends

Eightco ist auf drei Megatrends ausgerichtet, die nach Einschätzung des Unternehmens das nächste Jahrzehnt der Innovation prägen werden: künstliche Intelligenz, digitale Identität und die Creator-Ökonomie. Das Unternehmen hält Positionen in jedem dieser Trends über eine indirekte Investition in OpenAI, die 27 % der Treasury-Bestände von ORBS ausmacht, Worldcoin mit 21 % sowie Beast Industries mit 8 %.

Künstliche Intelligenz – OpenAI

Eightco hat ca. 90 Millionen US-Dollar in Zweckgesellschaften investiert, die Zugang zu Eigenkapitalbeteiligungen an der Muttergesellschaft von OpenAI bieten. Dies entspricht ca. 27 % der Treasury-Vermögenswerte und stellt eine der höchsten offengelegten Konzentrationen eines börsennotierten Anlagevehikels dar.

ChatGPT, die Verbraucher-App von OpenAI, hat offiziell Platz 1 bei App-Downloads in der Kategorie Verbraucher-KI erreicht und Anfang 2026 TikTok, Instagram und Facebook bei den monatlichen weltweiten Downloads überholt, laut Sensor Tower. Damit ist ChatGPT die bislang am schnellsten skalierende Verbraucher-App des Jahres.

Digitale Identität – WLD-Token

Eightco hält über 283 Millionen WLD, was ca. 8,58 % des Umlaufangebots entspricht. Dies ist die weltweit größte öffentlich offengelegte institutionelle Position und entspricht ca. 21 % der Treasury-Vermögenswerte von Eightco.

Worldcoin ist der native Token von World, einem globalen Proof-of-Human-Netzwerk, das von Tools for Humanity, mitbegründet von Sam Altman und Alex Blania, aufgebaut wurde und von der World Foundation betreut wird. Die Orb-Geräte stellen eine datenschutzwahrende World ID aus, mit der verifiziert wird, dass ein Nutzer ein einzigartiger Mensch und kein KI-Agent ist.

Creator-Ökonomie – Beast Industries

Eightco hat 18 Millionen US-Dollar in Eigenkapital von Beast Industries investiert sowie eine zusätzliche künftige Zusage über 7 Millionen US-Dollar getätigt, insgesamt also 25 Millionen US-Dollar. Zusammengenommen entspricht dies ca. 8 % der Treasury-Vermögenswerte.

Beast Industries verfügt über eine der weltweit größten direkten Reichweiten bei Verbrauchern und erreicht plattformübergreifend insgesamt mehr als 500 Millionen Follower, gestützt auf MrBeast als die weltweit meistgesehene Person auf YouTube. Da KI die Produktion von Inhalten zur Massenware macht, werden Verbreitung und Vertrauen des Publikums zu zunehmend knappen Vermögenswerten.

Informationen zu Eightco Holdings Inc.

Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) ist eine börsennotierte Holdinggesellschaft, die eine erste Worldcoin (WLD)-Treasury-Strategie ihrer Art umsetzt und Investoren über einen einzigen Börsenticker indirekten Zugang zu drei der prägenden Trends dieses Zyklus bietet: künstliche Intelligenz durch die indirekte Investition in OpenAI, digitale Identität durch die Position als größter öffentlicher Inhaber von WLD und des Proof-of-Human-Protokolls sowie die Creator-Ökonomie durch die Eigenkapitalbeteiligung an MrBeasts Beast Industries. Unterstützt von führenden institutionellen Investoren, darunter Bitmine Immersion Technologies Inc. (NYSE: BMNR), MOZAYYX, World Foundation, CoinFund, Discovery Capital Management, FalconX, Payward/Kraken, Pantera und GSR, baut Eightco die Infrastrukturebene für Proof-of-Human-Verifizierung im Zeitalter agentenbasierter KI auf.

Weitere Informationen erhalten Sie hier:

X: @iamhuman_orbs

Website: 8co.holdings

Häufig gestellte Fragen

Was ist die ORBS-Aktie?

Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) ist eine börsennotierte Holdinggesellschaft an der Nasdaq. ORBS bietet indirekten Zugang zu: OpenAI und Beast Industries.

Wer besitzt die meisten Worldcoin (WLD)?

Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) hält 283 Millionen WLD, ca. 8,58 % des Umlaufangebots und damit die weltweit größte öffentlich offengelegte institutionelle Position.

Was ist Proof of Human?

Proof of Human ist eine kryptografische Verifizierung, die bestätigt, dass ein Nutzer ein einzigartiger, lebender Mensch und kein Bot oder KI-Agent ist. Sie bildet eine grundlegende Infrastruktur für soziale Netzwerke, Bankwesen, agentenbasierten Handel und jedes System, das im Zeitalter agentenbasierter KI das Prinzip „eine Person, ein Konto" erfordert.

Wie steht Eightco (ORBS) zu Proof of Human?

Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) ist der größte öffentlich offengelegte institutionelle Inhaber von Worldcoin (WLD), dem Token, der das Proof-of-Human-Netzwerk von World antreibt.

Wer ist Geschäftsführer von Eightco Holdings?

Kevin O'Donnell ist Geschäftsführer von Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS). Dem Verwaltungsrat des Unternehmens gehören Tom Lee, geschäftsführender Partner und Leiter der Research-Abteilung bei Fundstrat sowie Vorsitzender von Bitmine Immersion Technologies (NYSE: BMNR), sowie Brett Winton, Chef-Futurist bei ARK Invest, als Berater des Verwaltungsrats an.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, bei denen es sich nicht um historische Tatsachen handelt, können als zukunftsgerichtet angesehen werden. Dazu gehören unter anderem Aussagen zu: Erwartungen hinsichtlich der Entwicklung und Einführung agentenbasierter künstlicher Intelligenz, einschließlich GPT-5.5 von OpenAI und Nachfolgemodellen; Erwartungen hinsichtlich der Einführung des World-ID-Protokolls in Unternehmens- und Verbraucheranwendungen; die Erwartungen des Unternehmens, dass künstliche Intelligenz, digitale Identität und die Creator-Ökonomie das nächste Jahrzehnt der Innovation prägen werden; Annahmen, dass die Proof-of-Human-Verifizierung zu einer wesentlichen Infrastruktur für soziale Netzwerke, Bankwesen, agentenbasierten Handel und Finanzsysteme im Zeitalter agentenbasierter KI wird; die Treasury-Strategie des Unternehmens und die erwarteten Vorteile seiner indirekten Positionen in OpenAI über Zweckgesellschaften sowie seiner Positionen in WLD und Beast Industries; die Einschätzung des Unternehmens, dass sein Treasury-Portfolio wichtige Komponenten für das künftige KI- und digitale Finanzsystem enthält; Aussagen zu potenziellen Marktchancen für die Authentifizierung verifizierter echter Menschen; sowie Aussagen zu künftigen Kapitalzusagen und Investitionsplänen des Unternehmens, einschließlich seiner künftigen Zusage über 7 Millionen US-Dollar an Beast Industries. Wörter wie „plant", „erwartet", „wird", „rechnet mit", „fortsetzen", „erweitern", „voranbringen", „entwickeln", „glaubt", „Prognose", „Ziel", „kann", „bleiben", „Projekt", „Ausblick", „beabsichtigen", „schätzen", „könnte", „sollte" sowie andere Wörter und Begriffe mit ähnlicher Bedeutung und Aussage sollen zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen, auch wenn nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen solche Begriffe enthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den aktuellen Einschätzungen und Annahmen des Managements, die Risiken und Unsicherheiten unterliegen und keine Garantie für die künftige Leistung darstellen. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund verschiedener Faktoren erheblich von den in zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Ergebnissen abweichen. Dazu gehören unter anderem: die Unfähigkeit des Unternehmens, die Geschäftsführung oder den Betrieb privater Unternehmen zu steuern, bei denen das Unternehmen kein beherrschender Aktionär ist, einschließlich OpenAI und Beast Industries; das Risiko von Verlusten oder Wertberichtigungen auf die strategischen Investitionen des Unternehmens, einschließlich seiner indirekten Position in OpenAI-Eigenkapital, gehalten über Zweckgesellschaften, seiner Position in WLD und seiner Position in Eigenkapital von Beast Industries; die Fähigkeit des Unternehmens, die fortlaufenden Börsennotierungsanforderungen der Nasdaq einzuhalten; unerwartete Kosten, Gebühren oder Aufwendungen, durch die sich die Kapitalressourcen des Unternehmens verringern oder der Kapitaleinsatz anderweitig verzögert; die Unfähigkeit, ausreichend Kapital aufzunehmen, um den Geschäftsbetrieb oder strategische Investitionen zu finanzieren oder zu skalieren; die Volatilität der Preise digitaler Vermögenswerte, einschließlich WLD und ETH, die den Wert der Treasury-Bestände des Unternehmens erheblich beeinflussen könnte; regulatorische Änderungen, künftige Gesetzgebung und Regelsetzung, die sich negativ auf digitale Vermögenswerte, die Einführung künstlicher Intelligenz oder die Erhebung biometrischer Daten auswirken; Risiken im Zusammenhang mit der Entwicklung, Einführung und Marktakzeptanz der Proof-of-Human-Technologie und des World-Netzwerks; Unsicherheit hinsichtlich Tempo und Verlauf der Einführung agentenbasierter KI in Unternehmens- und Verbraucheranwendungen; sowie veränderte öffentliche und staatliche Positionen zu digitalen Vermögenswerten oder Branchen im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz. Angesichts dieser Risiken und Unsicherheiten wird davor gewarnt, sich unangemessen stark auf solche zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. Eine Erörterung weiterer Risiken und Unsicherheiten sowie anderer wichtiger Faktoren, die jeweils dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse von Eightco von den hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, findet sich in den Einreichungen von Eightco bei der Securities and Exchange Commission („SEC"), einschließlich der Risikofaktoren und anderer Offenlegungen im Jahresbericht auf Formular 10-K, der am 15. April 2026 bei der SEC eingereicht wurde, sowie in anderen öffentlich verfügbaren SEC-Einreichungen. Alle Informationen in dieser Pressemitteilung beziehen sich auf das Datum der Veröffentlichung. Eightco übernimmt keine Verpflichtung, diese Informationen zu aktualisieren oder die Ergebnisse von Überarbeitungen dieser Aussagen öffentlich bekannt zu geben, um künftige Ereignisse oder Entwicklungen widerzuspiegeln, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

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