Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) informa que su cartera total asciende a unos 333 millones de dólares

-Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) informa que su cartera total asciende a aproximadamente 333 millones de dólares, incluyendo OpenAI, Beast Industries, más de 11.000 ETH y más de 283 millones de tokens WLD

Composición de la tesorería de Eightco a 27 de abril de 2026: 90 millones de dólares en acciones de OpenAI (indirectas), 25 millones de dólares en acciones de Beast Industries, 11.068 ETH, 283 millones de tokens WLD y 121 millones de dólares en efectivo y equivalentes.

World ofrece una solución al problema de la "doble identidad humana" en un mundo plagado de deepfakes y agentes virtuales.

Tinder, Zoom, DocuSign, Vercel, Browserbase y Exa integrarán funciones de verificación de identidad humana.

Eightco ofrece exposición indirecta a algunas de las empresas privadas más innovadoras, como OpenAI y Beast Industries.

EASTON, Pa., 29 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) ("Eightco" o la "compañía") proporcionó hoy una actualización sobre sus participaciones totales, destacando su creciente posición en activos digitales e inversiones estratégicas en empresas tecnológicas privadas líderes.

Al 27 de abril de 2026 a las 17:00 (ET), las tenencias de ORBS incluyen una inversión de 90 millones de dólares (indirectamente, a través de SPV) en OpenAI, una inversión de 25 millones de dólares en Beast Industries (18 millones de dólares financiados, más un compromiso de 7 millones de dólares), una inversión de 1 millón de dólares en Mythical Games, 283.452.700 Worldcoin (WLD) a 0,25 dólares por WLD (según Coinbase), 11.068 Ethereum (ETH) y 121 millones de dólares en efectivo y stablecoins, para un total de tenencias de aproximadamente 333 millones de dólares.

Principales conclusiones sobre los activos de tesorería de ORBS durante la última semana:

La dirección de ORBS considera que la cartera de tesorería de la compañía contiene algunos de los componentes más importantes para el futuro de la IA y el sistema financiero digital. Entre las tenencias, destacan las siguientes:

OpenAI lanzó GPT-5.5 y amplió su ventaja en los benchmarks independientes.

MrBeast, fundador de Beast Industries, fue incluido en la lista TIME100 de 2026.

Respecto al token Worldcoin (WLD), el fundador de OpenAI, Sam Altman, declaró recientemente en un podcast con Pantera Capital: «World está en camino de convertirse en una verdadera red humana para internet… Nuestro objetivo es que World ID sea la nueva prueba de humanidad para internet».

Destacado: OpenAI lanza GPT 5.5

El 23 de abril de 2026, OpenAI lanzó GPT-5.5, un modelo rediseñado específicamente para la ejecución automatizada. GPT-5.5 alcanzó un rendimiento de vanguardia en Terminal-Bench 2.0 con un 82,7%, el principal referente para la finalización autónoma de tareas en flujos de trabajo complejos de línea de comandos (según OpenAI). A los dos días de su lanzamiento, NVIDIA implementó internamente GPT-5.5-Codex para más de 10.000 empleados en sus sistemas GB200 NVL72, registrando una reducción de 35 veces en el coste por millón de tokens y una mejora de 50 veces en el rendimiento por megavatio en comparación con las generaciones anteriores (según NVIDIA).

Destacado: Worldcoin se convertirá en la "prueba de identidad humana" de internet

Desde el evento World Lift Off del 17 de abril, World ID se ha activado rápidamente en las principales plataformas de consumo y empresariales. Tinder está implementando una insignia de verificación humana a nivel mundial. Zoom la utiliza para detectar deepfakes en videollamadas. Docusign la utiliza para confirmar que la firma la realiza una persona real. Vercel, Browserbase y Exa la utilizan para verificar agentes de IA que operan en la web abierta.

"World está en camino de convertirse en una verdadera red humana para internet... Lo estamos viendo ahora con lo que ustedes y otros están construyendo: la gente realmente va a necesitar esto, y realmente va a necesitar hacerlo de una manera que preserve la privacidad. Por eso, World ID es nuestro esfuerzo en ese sentido, y ha sido increíble ver el progreso durante el último año a medida que la gente lo ha adoptado y ha descubierto cómo integrarlo en un nuevo mundo de IA. Nuestro objetivo es que World ID sea la nueva Prueba de Humanidad para internet", explicó Sam Altman, consejero delegado de OpenAI y cofundador de Tools for Humanity, en un podcast con Cosmo Jiang de Pantera Capital.

Según el modelo de negocio anunciado por World, las aplicaciones pagan tarifas por verificación, mientras que la verificación del usuario final sigue siendo gratuita. Tanto los emisores de credenciales como el protocolo World monetizan la autenticación humana verificada. World identifica una oportunidad de ingresos potenciales combinados de 6,35 billones de dólares en 13 sectores, que abarcan la banca, el comercio electrónico, los videojuegos, las redes sociales y la IA con agentes (según Tools for Humanity).

EIGHTCO: Exposición a megatendencias clave

Eightco se basa en tres megatendencias que la compañía prevé que marcarán la próxima década de innovación: la inteligencia artificial, la identidad digital y la economía de los creadores. Tiene presencia en cada tendencia a través de inversiones indirectas en OpenAI (27% de las tenencias de tesorería de ORBS), Worldcoin (21%) y Beast Industries (8%).

Inteligencia Artificial — OpenAI

Eightco ha invertido aproximadamente 90 millones de dólares en vehículos de propósito especial con participación accionaria en la empresa matriz de OpenAI, lo que representa aproximadamente el 27% de sus activos propios, una de las concentraciones más altas declaradas entre todos los vehículos cotizados.

ChatGPT, la aplicación de consumo de OpenAI, se ha posicionado oficialmente como la aplicación más descargada en la categoría de IA para consumidores, superando a TikTok, Instagram y Facebook en descargas mensuales a nivel mundial a principios del año 2026 (según Sensor Tower), convirtiéndose así en la aplicación de consumo de mayor crecimiento del año hasta la fecha.

Identidad Digital — Token WLD

Eightco posee más de 283 millones de WLD, aproximadamente el 8,58% del suministro circulante, la mayor posición institucional divulgada públicamente a nivel mundial y aproximadamente el 21% de los activos de la tesorería de Eightco.

Worldcoin es el token nativo de World, una red global de Prueba de Humanidad creada por Tools for Humanity (cofundada por Sam Altman y Alex Blania) y administrada por la Fundación World. Sus dispositivos Orb emiten una Identificación Mundial que preserva la privacidad y verifica que un usuario es un ser humano único, no un agente de IA.

Economía de los creadores — Beast Industries

Eightco ha invertido 18 millones de dólares en acciones de Beast Industries, con un compromiso futuro adicional de 7 millones de dólares, lo que suma un total de 25 millones de dólares; en conjunto, aproximadamente el 8% de los activos de tesorería.

Beast Industries opera una de las mayores redes de venta directa al consumidor del mundo, con una base combinada de más de 500 millones de seguidores en diversas plataformas, con MrBeast como la persona más vista en YouTube a nivel global. A medida que la IA convierte la producción de contenido en un bien de consumo, la distribución y la confianza de la audiencia se convierten en activos cada vez más escasos.

Acerca de Eightco Holdings Inc.

Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) es una sociedad holding que cotiza en bolsa y que está implementando una estrategia de tesorería de Worldcoin (WLD) pionera en su tipo, proporcionando a los inversores exposición indirecta, a través de un único símbolo, a tres de las tendencias que definen este ciclo: inteligencia artificial mediante su inversión indirecta en OpenAI, identidad digital a través de su posición como el mayor poseedor público de WLD y del protocolo Proof of Human, y la economía de los creadores mediante su participación accionaria en Beast Industries de MrBeast. Respaldada por inversores institucionales líderes como Bitmine Immersion Technologies Inc. (NYSE: BMNR), MOZAYYX, World Foundation, CoinFund, Discovery Capital Management, FalconX, Payward/Kraken, Pantera y GSR, Eightco está construyendo la infraestructura para la verificación humana en la era de la IA con agentes.

Si desea más información:

X: @iamhuman_orbs

Página web: 8co.holdings

Preguntas frecuentes

¿Qué son las acciones de ORBS?

Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) es una sociedad holding que cotiza en bolsa en el Nasdaq. ORBS ofrece exposición indirecta a OpenAI y Beast Industries.

¿Quién posee la mayor cantidad de Worldcoin (WLD)?

Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) posee 283 millones de WLD, aproximadamente el 8,58% del suministro en circulación y la mayor posición institucional divulgada públicamente a nivel mundial.

¿Qué es la Prueba de Humanidad?

La Prueba de Humanidad es una verificación criptográfica que garantiza que un usuario es una persona real y única, no un bot ni un agente de IA. Constituye la infraestructura fundamental para las redes sociales, la banca, el comercio basado en agentes y cualquier sistema que requiera el principio de "una persona, una cuenta" en la era de la IA.

¿Qué relación tiene Eightco (ORBS) con la Prueba de Humanidad?

Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) es el mayor poseedor institucional de Worldcoin (WLD), el token que impulsa la red de Prueba de Humanidad de World, según consta en las cifras públicas.

¿Quién es el consejero delegado de Eightco Holdings?

Kevin O'Donnell es el consejero delegado de Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS). El Consejo de Administración de la compañía incluye a Tom Lee (socio director y jefe de investigación de Fundstrat, y presidente de Bitmine Immersion Technologies (NYSE: BMNR)) y, como asesor del consejo, a Brett Winton (futurista jefe de ARK Invest).

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas en el sentido de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995. Todas las declaraciones en este comunicado de prensa que no sean declaraciones de hechos históricos podrían considerarse prospectivas, incluidas, sin limitación, declaraciones sobre: expectativas con respecto al desarrollo y la adopción de inteligencia artificial con agentes, incluidos GPT-5.5 de OpenAI y modelos sucesores; expectativas con respecto a la adopción del protocolo World ID en aplicaciones empresariales y de consumo; las expectativas de la compañía de que la inteligencia artificial, la identidad digital y la economía de los creadores darán forma a la próxima década de innovación; creencias de que la verificación de prueba de humano se está convirtiendo en una infraestructura esencial para las redes sociales, la banca, el comercio con agentes y los sistemas financieros en la era de la IA con agentes; la estrategia de tesorería de la compañía y los beneficios anticipados de sus posiciones indirectas en OpenAI (a través de vehículos de propósito especial) y sus posiciones en WLD y Beast Industries; la creencia de la compañía de que su cartera de tesorería contiene componentes críticos para el futuro sistema financiero digital y de IA; declaraciones sobre posibles oportunidades de mercado para la autenticación humana verificada; y declaraciones relativas a los futuros compromisos de capital y planes de inversión de la compañía, incluido su compromiso futuro de 7 millones de dólares con Beast Industries. Palabras como "planea", "espera", "hará", "anticipa", "continúa", "expande", "avanza", "desarrolla", "cree", "orientación", "objetivo", "puede", "permanece", "proyecta", "perspectiva", "pretende", "estima", "podría", "debería", y otras palabras y términos de significado y expresión similares tienen como objetivo identificar declaraciones prospectivas, aunque no todas las declaraciones prospectivas contienen tales términos. Las declaraciones prospectivas se basan en las creencias y suposiciones actuales de la gerencia que están sujetas a riesgos e incertidumbres y no son garantías de desempeño futuro. Los resultados reales podrían diferir materialmente de los contenidos en cualquier declaración prospectiva como resultado de varios factores, incluyendo, sin limitación: la incapacidad de la compañía para dirigir la gestión u operaciones de negocios privados donde la compañía no es un accionista controlador, incluyendo OpenAI y Beast Industries; riesgo de pérdida o depreciación de las inversiones estratégicas de la compañía, incluyendo su posición indirecta en acciones de OpenAI (mantenida a través de vehículos de propósito especial), su posición en WLD y su posición en acciones de Beast Industries; la capacidad de la compañía para mantener el cumplimiento de los requisitos de cotización continua de Nasdaq; Costes, cargos o gastos inesperados que reduzcan los recursos de capital de la compañía o retrasen su despliegue; incapacidad para obtener el capital suficiente para financiar o ampliar sus operaciones comerciales o inversiones estratégicas; volatilidad en los precios de los activos digitales, incluidos WLD y ETH, que podría afectar significativamente el valor de las tenencias de tesorería de la compañía; cambios regulatorios, legislación futura y reglamentación que impacten negativamente en los activos digitales, la adopción de inteligencia artificial o la recopilación de datos biométricos; riesgos relacionados con el desarrollo, la adopción y la aceptación en el mercado de la tecnología de Prueba de Humanidad y la red mundial; incertidumbre con respecto al ritmo y la trayectoria del despliegue de IA con agentes en aplicaciones empresariales y de consumo; y cambios en las posturas públicas y gubernamentales sobre los activos digitales o las industrias relacionadas con la inteligencia artificial. Dados estos riesgos e incertidumbres, se advierte que no se debe depositar una confianza indebida en dichas declaraciones prospectivas. Para un análisis de otros riesgos e incertidumbres, y otros factores importantes, cualquiera de los cuales podría causar que los resultados reales de Eightco difieran de los contenidos en las declaraciones prospectivas aquí incluidas, consulte los documentos presentados por Eightco ante la Comisión de Bolsa y Valores (la "SEC"), incluidos los factores de riesgo y otras divulgaciones en su Informe Anual en el Formulario 10-K presentado ante la SEC el 15 de abril de 2026 y otros documentos de la SEC disponibles públicamente. Toda la información en este comunicado de prensa es válida a la fecha de su publicación, y Eightco no asume ninguna obligación de actualizar esta información ni de anunciar públicamente los resultados de cualquier revisión de dichas declaraciones para reflejar eventos o desarrollos futuros, excepto cuando lo exija la ley.

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