Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) 公佈總持倉達 3.33 億美元，涵蓋 OpenAI、Beast Industries、超過 11,000 枚以太幣 (ETH) 及逾 2.83 億枚 WLD 代幣

截至 2026 年 4 月 27 日，Eightco 的財庫組成：9,000 萬美元 OpenAI 股權（間接持有）、2,500 萬美元 Beast Industries 股權、11,068 枚以太幣、2.83 億枚 WLD 持倉，以及 1.21 億美元現金及現金等價物

當今世界充斥深偽技術及自主式人工智能代理，World 成功破解「雙重人類」之困

Tinder、Zoom、Docusign、Vercel、Browserbase 與 Exa 將會加入人類證明驗證功能

Eightco 讓投資者間接投資於多間極為破格創新的私人公司，包括 OpenAI 及 Beast Industries

賓夕法尼亞州伊斯頓2026年5月1日 /美通社/ -- Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS)（「Eightco」或「本公司」）今日宣佈其總持倉的最新狀況，強調其在數碼資產及領先私營科技公司策略投資方面的佈局持續擴展。

截至 2026 年 4 月 27 日下午 5:00 （美國東部時間），ORBS 的持倉包括：9,000 萬美元的 OpenAI 投資（透過特殊目的載體 (SPV) 間接持有）、2,500 萬美元的 Beast Industries 投資（已出資 1,800 萬美元，另承諾 700 萬美元）、100 萬美元的 Mythical Games 投資、283,452,700 枚 Worldcoin（世界幣，簡稱 WLD）（按每枚 WLD 0.25 美元計算，根據 Coinbase 報價）、11,068 枚以太幣（Ethereum，簡稱 ETH），以及總額達 1.21 億美元的現金與穩定幣，總持倉約 3.33 億美元。

過去一週，ORBS 財庫資產的重點摘要

ORBS 管理層深信，公司財庫投資組合涵蓋未來人工智能 (AI) 及數碼金融生態中多項不可或缺的關鍵元素。 在這些持倉中，過去一週的重點包括：

OpenAI 推出了 GPT-5.5，並在獨立基準測試中擴大領先優勢

Beast Industries 創辦人 MrBeast 榮登 2026 年《時代》百大人物榜 (2026 TIME100)

談到 Worldcoin 代幣 (WLD)，OpenAI 創辦人 Sam Altman 最近於 Pantera Capital 的播客節目中表示：「World 正逐步發展成互聯網上的真人網絡…… 我們的目標，就是讓 World ID 成為互聯網上嶄新的人類證明工具。」

重點快訊：OpenAI 發佈 GPT-5.5

2026 年 4 月 23 日，OpenAI 發佈了 GPT-5.5，此模型經過架構重組，專為自主代理任務執行而設。 據 OpenAI 公佈，GPT-5.5 於 Terminal-Bench 2.0 測試中一舉奪下 82.7% 的頂尖分數。該測試是衡量跨複雜命令行工作流程中，自動完成任務效能的權威標準。 NVIDIA 稱，GPT-5.5-Codex 面世僅兩日，NVIDIA 已將之部署於 GB200 NVL72 系統，供內部超過 10,000 名員工使用。報告指出，相比前幾代產品，每百萬代幣的成本銳減 35 倍，每兆瓦吞吐量更飆升 50 倍。

重點快訊：Worldcoin 將成為互聯網的「人類證明」

自 4 月 17 日 World Lift Off 盛事後，World ID 旋即於主流消費及企業平台之上投入應用。 Tinder 正於全球各地陸續推出人類驗證徽章。 Zoom 藉此標示視像通話過程中出現的深偽畫面。 Docusign 用於確保簽署行為由真人完成。 Vercel、Browserbase 及 Exa 則用於核實在開放網絡上所運行人工智能代理的身份。

在與 Pantera Capital 的 Cosmo Jiang 對談的播客節目中，OpenAI 行政總裁兼 Tools for Humanity 聯合創辦人 Sam Altman 表示：「World 正逐步發展成互聯網上的真人網絡…… 從大家以及其他團隊正在開發的項目中，我們已看到這點：人們確實需要此功能，並必須在保障私隱的前提下實現。 World ID 凝聚我們就此付出的心力；過去一年，看到大眾紛紛採用並研究如何將其融入人工智能的新世界，進展之快實在令人振奮。 我們的目標，就是讓 World ID 成為互聯網上嶄新的人類證明工具。」

按照 World 已公佈的商業模式，應用程式須為每次驗證付費，而終端用戶的驗證服務則保持免費。憑證發行機構及 World 協定均可從真人驗證服務中創造收益。 根據 Tools for Humanity 的資料，World 發現橫跨銀行、電子商務、遊戲、社交媒體及代理型人工智能等 13 個行業，合共 6.35 萬億美元的潛在市場收入機遇。

EIGHTCO：掌握關鍵的宏觀大趨勢

Eightco 的業務建基於三大趨勢，公司預期這些趨勢將主導未來十年的創新：分別是人工智能、數碼身份及創作者經濟。Eightco 透過間接投資 OpenAI（佔 ORBS 財庫持倉 27%）、Worldcoin (21%) 及 Beast Industries (8%)，在每個趨勢中穩佔先機。

人工智能 — OpenAI

Eightco 已投資約 9,000 萬美元於特殊目的載體，以間接持有 OpenAI 母公司的股權，此部分佔其財庫資產約 27%，在所有已披露資料的上市載體中，其集中度屬最高之列。

OpenAI 旗下消費者應用程式 ChatGPT 已正式榮膺消費級人工智能類別的下載冠軍。於 2026 年初，其全球月下載量更超越 TikTok、Instagram 及 Facebook（根據 Sensor Tower 數據），躍升為今年至今為止增長最凌厲的消費者應用程式。

數碼身份 — WLD 代幣

Eightco 持有逾 2.83 億枚 WLD，約佔流通量的 8.58%，是公開披露中規模最大的機構持倉，同時相當於 Eightco 財庫資產約 21%。

Worldcoin 是 World 的原生代幣，而 World 是全球性人類證明網絡，由 Tools for Humanity（Sam Altman 與 Alex Blania 共同創辦）建立，並由 World Foundation 負責管理。 其 Orb 裝置所發出的 World ID，能守護私隱之餘，亦可驗證使用者為獨一無二的人類，而非人工智能代理。

創作者經濟 — Beast Industries

Eightco 持有 1,800 萬美元的 Beast Industries 股權，並承諾未來再投入 700 萬美元，即總投資額為 2,500 萬美元；整體約佔其財庫資產的 8%。

Beast Industries 擁有全球規模最大的直面消費者觸及網絡之一，旗下各平台合計粉絲人數超過 5 億，核心人物 MrBeast 更是全球 YouTube 上觀看次數最多的創作者。 隨著人工智能將內容生產商品化，分發渠道及受眾信任變成越來越稀缺的資產。

關於 Eightco Holdings Inc.

Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) 是一間公開上市的控股公司，正在推行前所未有的 Worldcoin (WLD) 財庫策略，讓投資者憑單一代號即可間接投資於本週期三大趨勢：透過持有 OpenAI 的間接投資參與人工智能，透過作為 WLD 及人類證明協定的最大公眾持倉參與數碼身份，以及透過持有 MrBeast 旗下 Beast Industries 的股權參與創作者經濟。 在 Bitmine Immersion Technologies Inc. (NYSE: BMNR)、MOZAYYX、World Foundation、CoinFund、Discovery Capital Management、FalconX、Payward/Kraken、Pantera 及 GSR 等一眾頂尖機構投資者的支持下，Eightco 正為代理型人工智能時代建立人類驗證的基礎設施層。

透過以下渠道即可了解更多：

X：@iamhuman_orbs

網站：8co.holdings

常見問題

ORBS 股票是甚麼？

Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) 是一間於納斯達克 (Nasdaq) 上市的控股公司。 ORBS 讓投資者間接投資於：OpenAI 及 Beast Industries。

哪間機構擁有最多 Worldcoin (WLD)？

Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) 持有逾 2.83 億枚 WLD，約佔流通量的 8.58%，是公開披露中規模最大的機構持倉。

人類證明是甚麼？

人類證明是加密驗證方式，用於核實用戶是真實而獨特的人類個體，而非機械人或人工智能代理。 在代理型人工智能時代，這是社交網絡、銀行體系、代理型商業以及任何需要「一人一帳戶」系統的基礎設施。

Eightco (ORBS) 與人類證明有何關聯？

Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) 是 Worldcoin (WLD) 在公開披露中規模最大的機構持倉者，而 WLD 正是驅動 World 人類證明網絡的代幣。

誰是 Eightco Holdings 的行政總裁？

Kevin O'Donnell 是 Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) 的行政總裁。 公司董事局成員包括 Tom Lee（Fundstrat 管理合夥人兼研究主管，及 Bitmine Immersion Technologies (NYSE: BMNR) 主席），以及擔任董事局顧問的 Brett Winton（ARK Invest 首席未來策略師）。

前瞻性聲明

本新聞稿包含根據 1995 年《私人證券訴訟改革法》(Private Securities Litigation Reform Act of 1995) 所界定的前瞻性陳述。 本新聞稿中並非純屬歷史事實的所有陳述，均屬前瞻性陳述，包括但不限於以下方面的陳述：關於代理型人工智能（包括 OpenAI 的 GPT-5.5 及後續模型）發展及應用的預期；關於 World ID 協定在企業及消費者應用中獲採用的預期；公司關於人工智能、數碼身份及創作者經濟將塑造未來十年創新的預期；關於人類證明驗證正成為代理型人工智能時代中社交網絡、銀行、代理型商業及金融體系必要基礎設施的信念；公司的財庫策略及其間接持有 OpenAI（透過特殊目的載體）以及持有 WLD 和 Beast Industries 的預期收益；公司認為其財庫組合包括未來人工智能及數碼金融系統關鍵組成部分的信念；關於人類驗證潛在市場機會的陳述；以及關於公司未來資本承諾及投資計劃的陳述，包括其對 Beast Industries 的 700 萬美元未來承諾。 當中使用的詞語如「計劃」、「預計」、「將」、「預期」、「繼續」、「擴展」、「推進」、「開發」、「相信」、「指引」、「目標」、「可能」、「保持」、「規劃」、「展望」、「擬」、「估計」、「或會」、「應」等，以及其他類似涵義的表達，均意在標示前瞻性陳述，但並非所有前瞻性陳述都必然包含這些詞彙。 前瞻性陳述基於管理層當前的信念和假設，這些信念和假設存在風險和不確定性，且不構成對未來表現的保證。 實際結果可能因各種因素而與任何前瞻性陳述所載者存在重大差異，這些因素包括但不限於：公司無法指導其並非控股股東的私營企業（包括 OpenAI 及 Beast Industries）的管理或營運；公司策略投資（包括其在 OpenAI 股權（透過特殊目的載體持有）中的間接持倉、在 WLD 的持倉及在 Beast Industries 股權的持倉）遭受損失或減值的風險；公司維持遵守 Nasdaq 持續上市要求的能力；意外成本、開支或費用削減公司資本資源或以其他方式延遲資本部署；無法籌集足夠資本以資助或擴展其業務營運或策略投資；數碼資產價格（包括 WLD 及 ETH）的波動，可能對公司庫房持倉價值產生重大影響；監管變化、未來立法及規則制定對數碼資產、人工智能應用或生物特徵資料收集造成負面影響；與人類證明技術及 World 網絡的開發、應用及市場接受程度相關的風險；代理型人工智能在企業與消費應用層面上的部署步伐及發展路向存在不確定性；以及公眾和政府對數碼資產或人工智能相關行業的立場轉變。 考慮到上述風險及不確定因素，投資者務必審慎行事，不應對該等前瞻性陳述寄予不切實際的倚賴。 有關其他風險、不確定性及其他重要因素的討論（任何該等因素均可能導致 Eightco 的實際結果與本文前瞻性陳述所載者不同），請參閱 Eightco 向美國證券交易委員會（「SEC」）提交的文件，包括其於 2026 年 4 月 15 日向 SEC 提交的 10-K 表格年度報告中的風險因素及其他披露，以及其後公開的 SEC 文件。 本新聞稿列載的所有資訊均截至發稿當日，除法律規定者外，Eightco 並無責任更新此等資訊，亦無義務公開宣佈對任何陳述作出修訂以反映未來事件或發展。

SOURCE Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS)