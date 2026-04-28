Eightco Holdings (NASDAQ : ORBS) annonce des avoirs totaux d'environ 333 millions de dollars, dont OpenAI, Beast Industries, plus de 11 000 ETH et plus de 283 millions de tokens WLD

Composition de la trésorerie d'Eightco au 27 avril 2026 : 90 millions de dollars d'actions OpenAI (indirectes), 25 millions de dollars d'actions Beast Industries, 11 068 ETH, 283 millions d'avoirs WLD et 121 millions de dollars de trésorerie et d'équivalents.

World propose une solution au problème du « double humain » dans un monde proliférant de deepfakes et d'agents agentiques.

Tinder, Zoom, Docusign, Vercel, Browserbase et Exa intègrent des fonctions de vérification de la preuve de l'existence d'un être humain.

Eightco offre une exposition indirecte à certaines des entreprises privées les plus innovantes, dont OpenAI et Beast Industries.

EASTON, Pa., 28 avril 2026 /PRNewswire/ -- Eightco Holdings Inc. (NASDAQ : ORBS) (« Eightco » ou la « société ») a fait aujourd'hui le point sur l'ensemble de ses actifs, soulignant l'expansion de sa présence dans le domaine des actifs numériques et ses investissements stratégiques dans des entreprises technologiques privées de premier plan.

Au 27 avril 2026, à 17 h (heure de l'Est), le portefeuille d'ORBS comprend un investissement de 90 millions de dollars (indirectement, via des entités ad hoc) dans OpenAI, un investissement de 25 millions de dollars dans Beast Industries (18 millions de dollars déjà versés, plus un engagement de 7 millions de dollars), un investissement de 1 million de dollars dans Mythical Games, 283 452 700 Worldcoin (WLD) à 0,25 $ par WLD (selon Coinbase), 11 068 Ethereum (ETH), et 121 millions de dollars en liquidités et stablecoins, pour un total d'actifs d'environ 333 millions de dollars.

Principaux enseignements tirés des actifs de trésorerie ORBS au cours de la semaine écoulée

La direction d'ORBS estime que le portefeuille de trésorerie de la société contient certains des éléments les plus importants pour le futur système financier numérique et d'IA. Parmi les participations, les principaux faits marquants de la semaine écoulée sont les suivants :

OpenAI a livré GPT-5.5 et a augmenté son avance dans les tests indépendants.

MrBeast, fondateur de Beast Industries, a été nommé à l'édition 2026 du TIME100

En ce qui concerne le jeton Worldcoin (WLD), le fondateur d'OpenAI, Sam Altman, a récemment déclaré lors d'un podcast avec Pantera Capital : « World est maintenant en passe de devenir un véritable réseau humain pour internet... Notre objectif est de faire en sorte que World ID soit cette nouvelle preuve d'humanité pour l'internet. »

Mise en valeur : OpenAI lance GPT 5.5

Le 23 avril 2026, l'OpenAI a publié GPT-5.5, un modèle réarchitecturé conçu pour l'exécution agentique. GPT-5.5 a atteint des performances de pointe sur Terminal-Bench 2.0 avec 82,7 %, le principal point de référence pour l'exécution autonome de tâches dans le cadre de flux de travail complexes en ligne de commande (selon OpenAI). Deux jours après sa sortie, NVIDIA a déployé GPT-5.5-Codex en interne auprès de plus de 10 000 employés sur ses systèmes GB200 NVL72, rapportant une réduction de 35 fois le coût par million de jetons et une amélioration de 50 fois le débit par mégawatt par rapport aux générations précédentes (par NVIDIA).

Mise en valeur : Le Worldcoin va devenir la « preuve d'humanité » d'internet

Depuis l'événement World Lift Off du 17 avril, World ID a rapidement été activé sur les principales plates-formes des consommateurs et des entreprises. Tinder déploie actuellement un badge « utilisateur vérifié » dans le monde entier. Zoom l'utilise pour repérer les deepfakes lors des appels vidéo. Docusign l'utilise pour confirmer qu'un véritable être humain se connecte. Vercel, Browserbase et Exa l'utilisent pour vérifier les agents d'intelligence artificielle opérant sur le web ouvert.

« Le monde est en passe de devenir un véritable réseau humain pour internet... Nous le voyons maintenant avec ce que vous tous et d'autres construisez, que les gens vont vraiment avoir besoin de cela, et vont vraiment avoir besoin de le faire en préservant leur vie privée. World ID représente donc notre effort dans ce sens, et il est étonnant de voir les progrès réalisés au cours de l'année écoulée, au fur et à mesure que les gens l'ont adopté et ont compris comment l'intégrer dans le nouveau monde de l'IA. Notre objectif est de faire de World ID, le nouvel outil de preuve d'humanité pour internet », a déclaré Sam Altman, PDG d'OpenAI et cofondateur de Tools for Humanity, lors d'un podcast avec Cosmo Jiang de Pantera Capital.

Dans le cadre du modèle commercial annoncé par World, les applications paient des frais de vérification alors que la vérification de l'utilisateur final est gratuite, les émetteurs de titres et le protocole World monétisant l'authentification humaine vérifiée. World estime à 6 350 milliards de dollars le potentiel de chiffre d'affaires global réalisable dans 13 secteurs, allant du secteur bancaire au commerce électronique, en passant par les jeux vidéo, les réseaux sociaux et l'IA agentique (selon Tools for Humanity).

EIGHTCO : Exposition aux grandes tendances

Eightco s'articule autour de trois grandes tendances qui, selon l'entreprise, devraient façonner la prochaine décennie d'innovation : l'intelligence artificielle, l'identité numérique et l'économie des créateurs, avec des positions dans chaque tendance par le biais d'investissements indirects dans OpenAI (27 % de la trésorerie d'ORBS), Worldcoin (21 %) et Beast Industries (8 %).

Intelligence artificielle - OpenAI

Eightco a investi environ 90 millions de dollars dans des structures d'accueil ayant une exposition à des participations dans la société mère d'OpenAI, ce qui représente environ 27 % des actifs de trésorerie, l'une des plus fortes concentrations divulguées de toutes les structures cotées en bourse.

ChatGPT, l'application grand public d'OpenAI, a officiellement décroché la première place des téléchargements d'applications dans la catégorie de l'IA grand public, dépassant TikTok, Instagram et Facebook en termes de téléchargements mensuels dans le monde au début de 2026 (selon Sensor Tower), ce qui en fait l'application grand public à la croissance la plus rapide de l'année à ce jour.

Identité numérique – Token WLD

Eightco détient plus de 283 millions de WLD, soit environ 8,58 % de l'offre en circulation, la plus grande position institutionnelle publiquement divulguée au niveau mondial et environ 21 % des actifs de la trésorerie d'Eightco.

Worldcoin est le jeton natif de World, un réseau mondial de preuve d'humanité construit par Tools for Humanity (cofondé par Sam Altman et Alex Blania) et géré par la World Foundation. Ses appareils Orb émettent un identifiant international préservant la vie privée et permettant de vérifier que l'utilisateur est bien un être humain unique, et non un agent d'intelligence artificielle.

Économie des créateurs - Beast Industries

Eightco a investi 18 millions de dollars dans les fonds propres de Beast Industries, avec un engagement futur de 7 millions de dollars supplémentaires, soit 25 millions de dollars au total ; au total, environ 8 % des actifs de trésorerie.

Beast Industries exploite l'une des plus grandes empreintes de portée directe au consommateur dans le monde, avec une base combinée de plus de 500 millions d'adeptes sur toutes les plateformes, avec MrBeast comme personne la plus regardée sur YouTube dans le monde entier. Avec la banalisation de la production de contenu par l'IA, la distribution et la confiance du public deviennent des atouts de plus en plus rares.

À propos de Eightco Holdings Inc.

Eightco Holdings Inc. (NASDAQ : ORBS) est une société holding cotée en bourse qui met en œuvre une stratégie de trésorerie Worldcoin (WLD) unique en son genre, offrant aux investisseurs une exposition indirecte à trois des tendances déterminantes de ce cycle : l'intelligence artificielle grâce à son investissement indirect dans OpenAI, l'identité numérique grâce à sa position de plus grand détenteur public de WLD et du protocole Proof of Human, et l'économie des créateurs grâce à sa participation dans Beast Industries, la société de de MrBeast. Soutenue par des investisseurs institutionnels de premier plan, dont Bitmine Immersion Technologies Inc. (NYSE : BMNR), MOZAYYX, World Foundation, CoinFund, Discovery Capital Management, FalconX, Payward/Kraken, Pantera et GSR, Eightco construit la couche d'infrastructure pour la vérification humaine à l'ère de l'IA agentique.

Informations complémentaires :

X : @iamhuman_orbs

Site internet : 8co.holdings

Questions fréquemment posées

Qu'est-ce que le stock ORBS ?

Eightco Holdings Inc. (NASDAQ : ORBS) est une société holding cotée au Nasdaq. L'ORBS fournit une exposition indirecte à : OpenAI et Beast Industries.

Qui possède le plus de Worldcoin (WLD) ?

Eightco Holdings (NASDAQ : ORBS) détient 283 millions de WLD, soit environ 8,58 % de l'offre en circulation et la plus grande position institutionnelle publiquement divulguée au niveau mondial.

Qu'est-ce que la preuve d'humanité ?

La preuve d'humanité est la vérification cryptographique qu'un utilisateur est une personne unique et vivante, et non un robot ou un agent d'IA. Il s'agit d'une infrastructure fondamentale pour les réseaux sociaux, les banques, le commerce agentique et tout système nécessitant "une personne, un compte" à l'ère de l'IA agentique.

Quel est le lien entre Eightco (ORBS) et la preuve d'humanité ?

Eightco Holdings (NASDAQ : ORBS) est le plus grand détenteur institutionnel de Worldcoin (WLD) dont l'identité a été rendue publique ; il s'agit du jeton qui alimente le réseau de preuve d'humanité de World.

Qui est le PDG d'Eightco Holdings ?

Kevin O'Donnell est le PDG d'Eightco Holdings (NASDAQ : ORBS). Le conseil d'administration de la société comprend Tom Lee (associé directeur et responsable de la recherche chez Fundstrat, et président du CA de Bitmine Immersion Technologies (NYSE : BMNR)) et, en tant que conseiller du conseil d'administration, Brett Winton (Futuriste en chef chez ARK Invest).

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens de la loi de 1995 relative à la réforme des litiges sur les titres privés. Toutes les déclarations contenues dans le présent communiqué de presse, autres que les déclarations de faits historiques, peuvent être considérées comme des prévisions, y compris, mais sans s'y limiter, les déclarations concernant : les projections concernant le développement et l'adoption de l'intelligence artificielle agentique, notamment GPT-5.5 d'OpenAI et les modèles qui lui succéderont ; les projections concernant l'adoption du protocole World ID dans les applications destinées aux entreprises et aux consommateurs ; la conviction de la société que l'intelligence artificielle, l'identité numérique et l'économie des créateurs façonneront la prochaine décennie d'innovation ; la conviction que la vérification de l'identité humaine (« Proof-of-Human ») est en train de devenir une infrastructure essentielle pour les réseaux sociaux, le secteur bancaire, le commerce agentique et les systèmes financiers à l'ère de l'IA agentique ; la stratégie de trésorerie de la société et les avantages attendus de ses positions indirectes dans OpenAI (par le biais de véhicules à usage spécifique) et de ses positions dans WLD et Beast Industries ; la conviction de la société que son portefeuille de trésorerie détient des éléments essentiels pour le futur système d'IA et financier numérique ; les déclarations concernant les opportunités de marché potentielles pour l'authentification humaine vérifiée ; et les déclarations concernant les futurs engagements de capital et les plans d'investissement de la société, y compris son engagement futur de 7 millions de dollars envers Beast Industries. Des termes tels que « prévoit », « s'attend à », « expression du futur », « anticipe », « continuer », « étendre », « faire évoluer », « développer », « estime », « orientations », « objectif », « pourrait », « demeurer », « prévision », « perspectives », « avoir l'intention », « estimer », « pourrait », « devrait », ainsi que d'autres mots et termes de sens et d'expression similaires, servent à identifier les déclarations prospectives, bien que toutes les déclarations prospectives ne contiennent pas nécessairement ces termes. Les déclarations prospectives sont fondées sur les convictions et les hypothèses actuelles de la direction, qui sont soumises à des risques et à des incertitudes, et ne constituent pas des garanties de performances futures. Les résultats réels peuvent différer considérablement de ceux contenus dans toute déclaration prospective en raison de divers facteurs, y compris, mais sans s'y limiter : l'incapacité de la société à contrôler la gestion ou les activités d'entreprises privées dans lesquelles elle ne détient pas de participation majoritaire, notamment OpenAI et Beast Industries ; le risque de perte ou de dépréciation des investissements stratégiques de la société, y compris sa participation indirecte dans le capital d'OpenAI (détenue par l'intermédiaire de sociétés à vocation spécifique), sa participation dans WLD et sa participation dans le capital de Beast Industries ; la capacité de la société à se conformer aux exigences de maintien de la cotation du Nasdaq ; les coûts, charges ou dépenses imprévus qui réduisent les ressources en capital de la société ou retardent d'une autre manière le déploiement de capital ; l'incapacité à lever des capitaux suffisants pour financer ou développer ses activités commerciales ou ses investissements stratégiques ; la volatilité des prix des actifs numériques, y compris le WLD et l'ETH, qui pourrait affecter de manière substantielle la valeur des avoirs de trésorerie de la société ; les changements réglementaires, la législation future et l'élaboration de règles ayant un impact négatif sur les actifs numériques, l'adoption de l'intelligence artificielle ou la collecte de données biométriques ; les risques liés au développement, à l'adoption et à l'acceptation par le marché de la technologie de preuve d'humanité (Proof-of-Human) et du réseau World ; l'incertitude concernant le rythme et la trajectoire du déploiement de l'IA agentique dans les applications destinées aux entreprises et aux consommateurs ; et l'évolution des positions du public et des gouvernements sur les actifs numériques ou les secteurs liés à l'intelligence artificielle. Compte tenu de ces risques et incertitudes, nous vous conseillons de ne pas accorder une confiance excessive à ces déclarations prospectives. Pour un aperçu des autres risques et incertitudes, et d'autres facteurs importants, dont chacun pourrait entraîner une différence entre les résultats réels d'Eightco et ceux contenus dans les déclarations prospectives, consultez les documents déposés par Eightco auprès de la Securities and Exchange Commission (la « SEC »), y compris dans son rapport annuel sur le formulaire 10-K déposé auprès de la SEC le 15 avril 2026 et d'autres documents déposés auprès de la SEC et accessibles au public. Toutes les informations contenues dans ce communiqué de presse datent de la date du communiqué, et Eightco ne s'engage pas à mettre à jour ces informations ou à annoncer publiquement les résultats de toute révision de ces déclarations afin de refléter des événements ou des développements futurs, sauf si la loi l'exige.

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