Xi'an, punto de partida de la antigua Ruta de la Seda

- En Xi'an, alcaldes de todo el mundo exploran vías para que las ciudades de la Ruta de la Seda equilibren el patrimonio ancestral con la industria moderna

XI'AN, China, 29 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- El 2026 Global Mayors Dialogue•Xi'an comenzó oficialmente con la participación de alcaldes de diversos países reunidos en Xi'an, China, punto de partida de la antigua Ruta de la Seda. Bajo el lema "Punto de partida de la antigua Ruta de la Seda y coexistencia armoniosa: tecnología y cultura al servicio del desarrollo urbano sostenible", el evento de tres días combinó mesas redondas, experiencias culturales inmersivas y visitas a sitios históricos. Al acercar a los participantes a la vanguardia de las operaciones de ciudades inteligentes, instalaciones de fabricación avanzada y sitios declarados Patrimonio de la Humanidad, el programa ofrece una visión directa de cómo las tecnologías digitales están transformando la gobernanza urbana e impulsando la transformación industrial.

Yongning Gate, Xi’an

Su itinerario abarcó desde el complejo Chang'an Cloud, sede del Museo de Ciencia y Tecnología de Xi'an y la Sala de Exposiciones de Planificación Urbana, que muestra la innovación tecnológica a gran escala y la avanzada fabricación de tecnología dura de la ciudad, hasta el centro comercial Grand Tang, donde un artista vestido como el poeta de la dinastía Tang, Li Bai, deleitó a los visitantes con versos improvisados, ofreciendo una visión estilizada de la cultura de la era Tang a través de una puesta en escena contemporánea.

En Xi'an, la historia no se ha dejado de lado, sino que está entretejida en el ritmo cotidiano de la ciudad. Los participantes visitaron una de las murallas antiguas más grandes y mejor conservadas del mundo, ubicada en Xi'an, ahora protegida por modernos sistemas de monitoreo. Más de 3.000 sensores y algoritmos con inteligencia artificial rastrean el estado de cada ladrillo en tiempo real, lo que contribuye a la conservación de esta estructura de 1.400 años de antigüedad.

Más allá de su patrimonio cultural, Xi'an también está expandiendo su base industrial. En la planta de fabricación inteligente de Geely en Xi'an, 934 robots ensamblan vehículos en intervalos de casi un minuto, con una producción eficiente sin necesidad de iluminación artificial. Los sectores de alta tecnología de la ciudad también abarcan la fotónica y los equipos médicos, y las tecnologías desarrolladas localmente llegan cada vez más a los mercados internacionales.

Como ciudad del interior, Xi'an ha aprovechado el Ferrocarril Expreso China-Europa para posicionarse como un centro logístico que conecta Asia y Europa. En 2025, la terminal ferroviaria de Xi'an gestionó más de 6.000 trenes de carga.

La delegación también examinó cómo se aplican los sistemas digitales en infraestructura, servicios públicos y producción cultural, integrando la tecnología moderna en un entorno urbano histórico. El evento concluyó con la presentación del Diálogo Global de Alcaldes: Consenso de Xi'an sobre el Desarrollo Urbano de la Ruta de la Seda. Para los participantes, Xi'an ilustró cómo un punto de partida histórico de la Ruta de la Seda se está convirtiendo en un centro activo del comercio mundial.

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