นายกเทศมนตรีทั่วโลกตบเท้าเยือนซีอาน ร่วมขับเคลื่อนเมืองเส้นทางสายไหม ชูโมเดลผนึกกำลังวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสมัยใหม่

30 Apr, 2026, 00:21 CST

ซีอาน, จีน, 29 เมษายน 2569 /PRNewswire/ -- เปิดฉากอย่างเป็นทางการสำหรับการประชุม Global Mayors Dialogue•Xi'an ประจำปี 2569 โดยมีเหล่าคณะนายกเทศมนตรีจากนานาประเทศรวมตัวกัน ณ นครซีอาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ในฐานะจุดเริ่มต้นทางประวัติศาสตร์ของเส้นทางสายไหมโบราณ งานในครั้งนี้จัดขึ้นในหัวข้อ "Starting Point of the Ancient Silk Road and Harmonious Coexistence: Technology and Culture Empowering Sustainable Urban Development" (จุดเริ่มต้นแห่งเส้นทางสายไหมโบราณและการอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืน: พลังแห่งเทคโนโลยีและวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน) โดยกำหนดการตลอด 3 วัน อัดแน่นด้วยกิจกรรมที่ผสมผสานทั้งการประชุมโต๊ะกลม การสัมผัสประสบการณ์ทางวัฒนธรรม ตลอดจนการลงพื้นที่ศึกษาดูงานในสถานที่จริง เพื่อให้คณะผู้แทนได้สัมผัสแนวหน้าของระบบปฏิบัติการเมืองอัจฉริยะ โรงงานผลิตอันก้าวล้ำ และแหล่งมรดกโลก ซึ่งถือเป็นโอกาสอันดีในการรับชมภาพสะท้อนของเทคโนโลยีดิจิทัลที่เข้ามาพลิกโฉมการบริหารจัดการเมือง และขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมไปสู่ยุคใหม่ได้อย่างเป็นรูปธรรม

Yongning Gate, Xi’an (PRNewsfoto/Xi'an Municipal Government)
กำหนดการเดินทางในครั้งนี้มีทั้งคอมเพล็กซ์ Chang'an Cloud ซึ่งเป็นที่ตั้งพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และหอวางผังเมืองซีอาน สถานที่แห่งนี้สะท้อนให้เห็นความก้าวหน้าทางนวัตกรรมและขีดความสามารถในการผลิตเทคโนโลยีขั้นสูงของเมืองนี้อย่างเต็มรูปแบบ ก่อนจะเปลี่ยนบรรยากาศไปยังย่าน Grand Tang Mall ที่สะกดสายตาผู้มาเยือนด้วยการแสดงของนักแสดงผู้รับบทเป็น Li Bai ยอดกวีเอกแห่งราชวงศ์ถัง ที่ออกมาร่ายกลอนสดโต้ตอบกับนักท่องเที่ยว มอบสัมผัสแห่งอารยธรรมถังอันรุ่งโรจน์ผ่านการนำเสนอในสไตล์ร่วมสมัยได้อย่างน่าอัศจรรย์

ที่นครซีอาน ประวัติศาสตร์ไม่ได้เป็นเพียงเรื่องราวในอดีต แต่ได้ถูกถักทอเข้ากับจังหวะชีวิตของเมืองในปัจจุบันอย่างแนบแน่น โดยผู้ร่วมงานได้ไปเยือนกำแพงเมืองโบราณที่ใหญ่และคงความสมบูรณ์ได้มากเป็นอันดับต้น ๆ ของโลก ซึ่งปัจจุบันได้รับการปกป้องด้วยระบบตรวจสอบอันทันสมัย โดยมีการติดตั้งเซนเซอร์กว่า 3,000 จุด และใช้ระบบ AI อัจฉริยะในการตรวจติดตามสภาพของอิฐแต่ละก้อนแบบเรียลไทม์ เพื่ออนุรักษ์โครงสร้างสถาปัตยกรรมที่มีอายุกว่า 1,400 ปี ให้คงอยู่สืบไป

นอกเหนือจากมรดกทางวัฒนธรรมอันโดดเด่นแล้ว นครซีอานยังเดินหน้าขยายฐานอุตสาหกรรมให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น โดยโรงงานผลิตอัจฉริยะของ Geely ในซีอาน มีการใช้หุ่นยนต์ถึง 934 ตัว ในการประกอบรถยนต์ด้วยความเร็วเฉลี่ยไม่ถึง 1 นาทีต่อรอบ ซึ่งกระบวนการผลิตทั้งหมดดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้ระบบที่ไม่ต้องใช้แสงสว่างในพื้นที่การทำงาน นอกจากนี้ ภาคเทคโนโลยีขั้นสูงของเมืองยังครอบคลุมไปถึงอุตสาหกรรมโฟโตนิกส์และเครื่องมือทางการแพทย์ ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นในท้องถิ่นและกำลังขยายตัวสู่ตลาดสากลอย่างต่อเนื่อง

ในฐานะเมืองเศรษฐกิจในส่วนภูมิภาค ซีอานได้ยกระดับศักยภาพผ่านโครงข่ายรถไฟด่วน จีน-ยุโรป เพื่อก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์สำคัญที่เชื่อมโยงเอเชียและยุโรปเข้าด้วยกัน โดยในปี 2568 สถานีรถไฟซีอานได้รองรับขบวนรถไฟขนส่งสินค้าไปกว่า 6,000 ขบวน

ขณะเดียวกัน คณะผู้แทนได้เข้าศึกษาการประยุกต์ใช้ระบบดิจิทัลในด้านโครงสร้างพื้นฐาน บริการสาธารณะ และการสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรม โดยบูรณาการเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ากับบริบทของเมืองประวัติศาสตร์ได้อย่างไร้รอยต่อ การประชุมในครั้งนี้ปิดฉากลงด้วยการประกาศ Global Mayors Dialogue - Xi'an Consensus on Silk Road Urban Development หรือฉันทามติซีอานว่าด้วยการพัฒนาเมืองบนเส้นทางสายไหม ซึ่งสำหรับผู้เข้าร่วมงานแล้ว นครซีอานคือภาพสะท้อนอันชัดเจนของการเปลี่ยนผ่านจากจุดเริ่มต้นทางประวัติศาสตร์ของเส้นทางสายไหม สู่การเป็นศูนย์กลางที่ทรงพลังในเวทีการค้าโลกยุคปัจจุบัน

SOURCE Xi'an Municipal Government

Also from this source

Di Xi'an, Datuk Bandar Seluruh Dunia Teroka Laluan untuk Bandar Laluan Sutera Imbangi Warisan Purba dengan Industri Moden

Dialog Datuk Bandar Global 2026•Xi'an bermula secara rasmi, membawa datuk bandar dari pelbagai negara untuk berhimpun di Xi'an, China, iaitu titik...
Dari Chang'an ke Dunia: Xi'an Aktifkan Momentum Industri Baharu melalui "Jalan Sutera Udara"

Routes Asia 2026, acara penerbangan dan pembangunan laluan ulung serta satu-satunya di rantau Asia-Pasifik, telah berlangsung dari 14 hingga 16 April ...
