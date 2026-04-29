นายกเทศมนตรีทั่วโลกตบเท้าเยือนซีอาน ร่วมขับเคลื่อนเมืองเส้นทางสายไหม ชูโมเดลผนึกกำลังวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสมัยใหม่
30 Apr, 2026, 00:21 CST
ซีอาน, จีน, 29 เมษายน 2569 /PRNewswire/ -- เปิดฉากอย่างเป็นทางการสำหรับการประชุม Global Mayors Dialogue•Xi'an ประจำปี 2569 โดยมีเหล่าคณะนายกเทศมนตรีจากนานาประเทศรวมตัวกัน ณ นครซีอาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ในฐานะจุดเริ่มต้นทางประวัติศาสตร์ของเส้นทางสายไหมโบราณ งานในครั้งนี้จัดขึ้นในหัวข้อ "Starting Point of the Ancient Silk Road and Harmonious Coexistence: Technology and Culture Empowering Sustainable Urban Development" (จุดเริ่มต้นแห่งเส้นทางสายไหมโบราณและการอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืน: พลังแห่งเทคโนโลยีและวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน) โดยกำหนดการตลอด 3 วัน อัดแน่นด้วยกิจกรรมที่ผสมผสานทั้งการประชุมโต๊ะกลม การสัมผัสประสบการณ์ทางวัฒนธรรม ตลอดจนการลงพื้นที่ศึกษาดูงานในสถานที่จริง เพื่อให้คณะผู้แทนได้สัมผัสแนวหน้าของระบบปฏิบัติการเมืองอัจฉริยะ โรงงานผลิตอันก้าวล้ำ และแหล่งมรดกโลก ซึ่งถือเป็นโอกาสอันดีในการรับชมภาพสะท้อนของเทคโนโลยีดิจิทัลที่เข้ามาพลิกโฉมการบริหารจัดการเมือง และขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมไปสู่ยุคใหม่ได้อย่างเป็นรูปธรรม
กำหนดการเดินทางในครั้งนี้มีทั้งคอมเพล็กซ์ Chang'an Cloud ซึ่งเป็นที่ตั้งพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และหอวางผังเมืองซีอาน สถานที่แห่งนี้สะท้อนให้เห็นความก้าวหน้าทางนวัตกรรมและขีดความสามารถในการผลิตเทคโนโลยีขั้นสูงของเมืองนี้อย่างเต็มรูปแบบ ก่อนจะเปลี่ยนบรรยากาศไปยังย่าน Grand Tang Mall ที่สะกดสายตาผู้มาเยือนด้วยการแสดงของนักแสดงผู้รับบทเป็น Li Bai ยอดกวีเอกแห่งราชวงศ์ถัง ที่ออกมาร่ายกลอนสดโต้ตอบกับนักท่องเที่ยว มอบสัมผัสแห่งอารยธรรมถังอันรุ่งโรจน์ผ่านการนำเสนอในสไตล์ร่วมสมัยได้อย่างน่าอัศจรรย์
ที่นครซีอาน ประวัติศาสตร์ไม่ได้เป็นเพียงเรื่องราวในอดีต แต่ได้ถูกถักทอเข้ากับจังหวะชีวิตของเมืองในปัจจุบันอย่างแนบแน่น โดยผู้ร่วมงานได้ไปเยือนกำแพงเมืองโบราณที่ใหญ่และคงความสมบูรณ์ได้มากเป็นอันดับต้น ๆ ของโลก ซึ่งปัจจุบันได้รับการปกป้องด้วยระบบตรวจสอบอันทันสมัย โดยมีการติดตั้งเซนเซอร์กว่า 3,000 จุด และใช้ระบบ AI อัจฉริยะในการตรวจติดตามสภาพของอิฐแต่ละก้อนแบบเรียลไทม์ เพื่ออนุรักษ์โครงสร้างสถาปัตยกรรมที่มีอายุกว่า 1,400 ปี ให้คงอยู่สืบไป
นอกเหนือจากมรดกทางวัฒนธรรมอันโดดเด่นแล้ว นครซีอานยังเดินหน้าขยายฐานอุตสาหกรรมให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น โดยโรงงานผลิตอัจฉริยะของ Geely ในซีอาน มีการใช้หุ่นยนต์ถึง 934 ตัว ในการประกอบรถยนต์ด้วยความเร็วเฉลี่ยไม่ถึง 1 นาทีต่อรอบ ซึ่งกระบวนการผลิตทั้งหมดดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้ระบบที่ไม่ต้องใช้แสงสว่างในพื้นที่การทำงาน นอกจากนี้ ภาคเทคโนโลยีขั้นสูงของเมืองยังครอบคลุมไปถึงอุตสาหกรรมโฟโตนิกส์และเครื่องมือทางการแพทย์ ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นในท้องถิ่นและกำลังขยายตัวสู่ตลาดสากลอย่างต่อเนื่อง
ในฐานะเมืองเศรษฐกิจในส่วนภูมิภาค ซีอานได้ยกระดับศักยภาพผ่านโครงข่ายรถไฟด่วน จีน-ยุโรป เพื่อก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์สำคัญที่เชื่อมโยงเอเชียและยุโรปเข้าด้วยกัน โดยในปี 2568 สถานีรถไฟซีอานได้รองรับขบวนรถไฟขนส่งสินค้าไปกว่า 6,000 ขบวน
ขณะเดียวกัน คณะผู้แทนได้เข้าศึกษาการประยุกต์ใช้ระบบดิจิทัลในด้านโครงสร้างพื้นฐาน บริการสาธารณะ และการสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรม โดยบูรณาการเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ากับบริบทของเมืองประวัติศาสตร์ได้อย่างไร้รอยต่อ การประชุมในครั้งนี้ปิดฉากลงด้วยการประกาศ Global Mayors Dialogue - Xi'an Consensus on Silk Road Urban Development หรือฉันทามติซีอานว่าด้วยการพัฒนาเมืองบนเส้นทางสายไหม ซึ่งสำหรับผู้เข้าร่วมงานแล้ว นครซีอานคือภาพสะท้อนอันชัดเจนของการเปลี่ยนผ่านจากจุดเริ่มต้นทางประวัติศาสตร์ของเส้นทางสายไหม สู่การเป็นศูนย์กลางที่ทรงพลังในเวทีการค้าโลกยุคปัจจุบัน
