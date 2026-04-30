Di Xi'an, Datuk Bandar Seluruh Dunia Teroka Laluan untuk Bandar Laluan Sutera Imbangi Warisan Purba dengan Industri Moden

XI'AN, China, 30 April 2026 /PRNewswire/ -- Dialog Datuk Bandar Global 2026•Xi'an bermula secara rasmi, membawa datuk bandar dari pelbagai negara untuk berhimpun di Xi'an, China, iaitu titik permulaan bagi Laluan Sutera purba. Dengan tema "Titik Permulaan Laluan Sutera Purba dan Kewujudan Bersama Secara Harmoni: Teknologi dan Budaya Memperkasakan Pembangunan Bandar Mampan," acara selama tiga hari ini menggabungkan perbincangan meja bulat, pengalaman budaya imersif serta lawatan di tapak secara mendalam. Dengan membawa peserta ke barisan hadapan operasi bandar pintar, kemudahan pembuatan termaju dan tapak warisan dunia, program ini memberikan gambaran langsung tentang bagaimana teknologi digital membentuk semula tadbir urus bandar dan memacu transformasi industri.

Jadual perjalanan mereka bermula daripada kompleks Chang'an Cloud, yang menempatkan Muzium Sains dan Teknologi Xi'an serta Dewan Pameran Perancangan Bandar yang mempamerkan inovasi teknologi berskala bandar serta pembuatan berteknologi tinggi yang canggih — hingga ke Grand Tang Mall, tempat seorang penghibur yang berpakaian seperti penyair dinasti Tang, Li Bai, berinteraksi dengan pengunjung melalui bait puisi secara spontan, menawarkan gambaran gaya budaya era Tang melalui persembahan kontemporari.

Di Xi'an, sejarah tidak diketepikan — ia digabung jalin dalam rentak harian bandar. Peserta melawat salah satu tembok bandar purba terbesar dan dipelihara dengan cara terbaik di dunia yang terletak di Xi'an dan kini dilindungi oleh sistem pemantauan moden. Lebih 3,000 penderia dan algoritma berkuasa AI menjejak keadaan setiap bata pada masa nyata bagi menyokong pemeliharaan struktur yang berusia 1,400 tahun itu.

Di samping warisan budayanya, Xi'an turut memperluas asas industrinya. Di Kilang Pembuatan Pintar Geely Xi'an, sebanyak 934 robot memasang kenderaan pada selang hampir satu minit, dengan pengeluaran berjalan cekap tanpa pencahayaan di lokasi. Sektor berteknologi tinggi bandar ini juga merangkumi fotonik dan peralatan perubatan, dengan teknologi yang dibangunkan di peringkat tempatan semakin menembusi pasaran antarabangsa.

Sebagai bandar pedalaman, Xi'an memanfaatkan Ekspres Kereta Api China-Eropah untuk meletakkan kedudukannya sebagai hab logistik yang menghubungkan Asia dan Eropah. Pada 2025, terminal rel Xi'an mengendalikan lebih 6,000 kereta api pengangkut.

Delegasi turut meneliti bagaimana sistem digital diaplikasikan dalam infrastruktur, perkhidmatan awam dan pengeluaran budaya, dengan mengintegrasikan teknologi moden ke dalam persekitaran bandar bersejarah. Acara ini diakhiri dengan pelancaran Global Mayors Dialogue - Xi'an Consensus on Silk Road Urban Development. Bagi para peserta, Xi'an menggambarkan bagaimana titik permulaan bersejarah Laluan Sutera berkembang menjadi hab aktif dalam perdagangan global.

