Bürgermeister aus aller Welt erkunden in Xi'an Wege, wie Städte entlang der Seidenstraße historisches Erbe und moderne Industrie in Einklang bringen können

XI'AN, China, 30. April 2026 /PRNewswire/ -- Der 2026 Global Mayors Dialogue • Xi'an wurde offiziell eröffnet. Dazu kamen Bürgermeister aus mehreren Ländern in Xi'an, China, dem Ausgangspunkt der antiken Seidenstraße, zusammen. Unter dem Motto „Ausgangspunkt der antiken Seidenstraße und harmonische Koexistenz: Technologie und Kultur als Impulse für nachhaltige Stadtentwicklung" kombinierte die dreitägige Veranstaltung Gespräche am runden Tisch, immersive Kulturerlebnisse sowie vertiefende Besichtigungen vor Ort. Das Programm führte die Teilnehmer unmittelbar dorthin, wo Smart-City-Lösungen im Alltag eingesetzt werden, in moderne Fertigungsanlagen sowie zu Welterbestätten. So erhielten sie aus erster Hand Einblick darin, wie digitale Technologien die Stadtverwaltung neu gestalten und die industrielle Transformation vorantreiben.

Yongning Gate, Xi’an

Das Programm reichte vom Chang'an-Cloud-Komplex, in dem das Xi'an-Museum für Wissenschaft und Technologie sowie die Ausstellungshalle für Stadtplanung untergebracht sind und technologische Innovationen im großen Maßstab sowie fortschrittliche Hochtechnologiefertigung präsentiert werden – bis zur Grand Tang Mall, wo ein als Tang-Dichter Li Bai gekleideter Darsteller Besucher mit improvisierten Versen ansprach und durch zeitgenössische Inszenierung einen stilisierten Einblick in die Kultur der Tang-Zeit bot.

In Xi'an ist Geschichte kein Relikt der Vergangenheit – sie ist fest in den Alltag der Stadt eingewoben. Die Teilnehmer besuchten die Stadtmauer von Xi'an, eine der größten und besterhaltenen antiken Stadtmauern der Welt, die heute durch moderne Überwachungssysteme gesichert wird. Mehr als 3000 Sensoren und KI-gestützte Algorithmen erfassen den Zustand einzelner Ziegel in Echtzeit und unterstützen so den Erhalt des 1400 Jahre alten Bauwerks.

Neben seinem kulturellen Erbe baut Xi'an auch seine industrielle Basis aus. Im Geely-Werk für intelligente Fertigung in Xi'an montieren 934 Roboter Fahrzeuge im Takt von knapp einer Minute und der Betrieb läuft effizient sowie ohne Beleuchtung in der Fertigungshalle. Die Hightech-Branchen der Stadt erstrecken sich zudem auf Photonik und Medizintechnik. Vor Ort entwickelte Technologien finden zunehmend den Weg auf internationale Märkte.

Als Stadt im Landesinneren hat Xi'an die China-Europa-Güterzüge genutzt, um sich als Logistikdrehscheibe zwischen Asien und Europa zu positionieren. Im Jahr 2025 wurden am Schienengüterterminal von Xi'an mehr als 6000 Güterzüge abgefertigt.

Die Delegation untersuchte außerdem, wie digitale Systeme in der Infrastruktur, bei öffentlichen Dienstleistungen sowie in der Kulturproduktion eingesetzt werden, um moderne Technologie in ein historisch gewachsenes urbanes Umfeld zu integrieren. Die Veranstaltung endete mit der Veröffentlichung des Global Mayors Dialogue – Xi'an Consensus on Silk Road Urban Development. Für die Teilnehmer zeigte Xi'an, wie sich ein historischer Ausgangspunkt der Seidenstraße zu einem aktiven Knotenpunkt im Welthandel entwickelt.

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