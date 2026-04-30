À Xi'an, des maires du monde entier explorent les options permettant aux villes de la route de la soie de concilier patrimoine ancien et industrie moderne

XI'AN, Chine, 30 avril 2026 /PRNewswire/ -- Le Dialogue des maires du monde 2026•Le coup d'envoi officiel de Xi'an a été donné par les maires de plusieurs pays réunis à Xi'an, en Chine, point de départ de l'ancienne route de la soie. Sous le thème « Point de départ de l'ancienne route de la soie et coexistence harmonieuse : technologie et culture au service du développement urbain durable », cet événement de trois jours a combiné des tables rondes, des expériences culturelles immersives et des visites détaillées de sites. En amenant les participants sur le devant des opérations des villes intelligentes, des installations de fabrication de pointe et des sites du patrimoine mondial, le programme offre un aperçu direct de la façon dont les technologies numériques remodèlent la gouvernance urbaine et stimulent la transformation industrielle.

Yongning Gate, Xi’an

Leur itinéraire est allé du complexe Chang'an Cloud, qui abrite le musée de la science et de la technologie de Xi'an et la salle d'exposition de l'urbanisme, qui présente l'innovation technologique à grande échelle et la fabrication de pointe dans le domaine des technologies dures, au centre commercial Grand Tang, où un artiste déguisé en Li Bai, poète de la dynastie Tang, s'est lancé dans des improvisations poétiques, offrant ainsi un aperçu stylisé de la culture de l'époque Tang par le biais d'une mise en scène contemporaine.

À Xi'an, l'histoire n'a pas été mise sur la touche, elle est tissée dans le rythme quotidien de la ville. Les participants ont visité l'une des plus grandes et des mieux préservées anciennes murailles de la ville de Xi'an, aujourd'hui protégée par des systèmes de surveillance modernes. Plus de 3 000 capteurs et des algorithmes alimentés par l'IA permettent de suivre en temps réel l'état de chaque brique, contribuant ainsi à la préservation de la structure vieille de 1 400 ans.

Au-delà de son patrimoine culturel, Xi'an développe également sa base industrielle. À l'usine de fabrication intelligente de Geely à Xi'an, 934 robots assemblent des véhicules à des intervalles de près d'une minute, la production fonctionnant efficacement sans aucun éclairage. Les secteurs de haute technologie de la ville s'étendent également à la photonique et aux équipements médicaux, les technologies développées localement atteignant de plus en plus les marchés internationaux.

En tant que ville à l'intérieur des terres, Xi'an a tiré parti de l'Express ferroviaire Chine-Europe pour se positionner en tant que centre logistique reliant l'Asie et l'Europe. En 2025, le terminal ferroviaire de Xi'an a accueilli plus de 6 000 trains de marchandises.

La délégation a également examiné la manière dont les systèmes numériques sont appliqués aux infrastructures, aux services publics et à la production culturelle, en intégrant la technologie moderne dans un environnement urbain historique. L'événement s'est conclu par la publication du document Dialogue des maires du monde - Consensus de Xi'an sur le développement urbain de la route de la soie. Pour les participants, Xi'an a illustré la façon dont un point de départ historique de la route de la soie évolue pour devenir une plaque tournante active du commerce mondial.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2968789/image.jpg