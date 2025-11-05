Escavando fundo e pensando com inteligência: a Caterpillar traz grandes novidades para o palco da CES

O CEO Joe Creed apresenta as ferramentas para a transição da Caterpillar de fabricante de equipamentos tradicionais para inovadora em alta tecnologia

ARLINGTON, Virgínia, 5 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- A Consumer Technology Association (CTA)® anuncia Joe Creed, CEO da Caterpillar, como palestrante principal na CES 2026, o evento de tecnologia mais poderoso do mundo. Combinando um século de experiência e tecnologia, a Caterpillar está redefinindo o que os equipamentos pesados podem fazer, criando maneiras novas, melhores e mais seguras para seus clientes escavarem, minerarem, construírem, fornecerem energia e evoluírem. A Caterpillar apresentará seus mais recentes desenvolvimentos em IA, aprendizado de máquina e funcionalidade autônoma, anunciando as mais recentes inovações, parcerias e investimentos.

Joe Creed, CEO da Caterpillar Logotipo da Caterpillar

"A CES é onde os inovadores aparecem e ideias ousadas ganham vida", disse Gary Shapiro, CEO e vice-presidente da CTA. "Estou entusiasmado em receber o CEO Joe Creed e a Caterpillar no palco principal da CES para mostrar como a tecnologia está transformando nossa forma de construir."

Comemorando seu centenário em 2025, a Caterpillar usará sua palestra na CES 2026 para lançar os próximos 100 anos com um foco claro na tecnologia. Creed e outros líderes empresariais nas áreas digital e tecnológica irão delinear como as novas abordagens tecnológicas irão satisfazer as necessidades atuais e antecipar os desafios futuros, proporcionando valor contínuo aos clientes. Da terra aos dados, a Caterpillar abordará sua evolução em máquinas autônomas e o impacto tangível da IA no setor. A Caterpillar também está equipando sua força de trabalho com ferramentas tecnológicas que permitem que eles se concentrem no atendimento ao cliente, no desenvolvimento de produtos e na eficiência operacional.

"Estamos construindo nosso forte legado de inovação, expandindo rapidamente nossas capacidades tecnológicas de novas maneiras que ajudam a resolver os desafios mais difíceis de nossos clientes", disse Creed. "A CES é o lugar para apresentar a Caterpillar como líder em tecnologia avançada em equipamentos industriais com experiência que se estende além da movimentação de terra para incluir sistemas inteligentes e plataformas digitais integradas que antecipam, evoluem e otimizam os resultados dos clientes em prol de um futuro melhor."

Em seus quase 30 anos em várias divisões da corporação, Creed desenvolveu um profundo conhecimento das diversas operações e oportunidades estratégicas cruciais para aprimorar a liderança global da Caterpillar. No momento em que a Caterpillar inicia seu segundo século, ele se dedica a honrar o rico legado da empresa, aproveitando a tecnologia que impulsionará seu futuro e concentrando-se em sua maior vantagem competitiva: o pessoal da Caterpillar.

"Estou ansioso para uma palestra dinâmica da Caterpillar na CES, explorando o poder e o potencial de transformação da IA à medida que construímos o mundo", disse Kinsey Fabrizio, presidente da CTA. "Estamos ansiosos para ver como a Caterpillar está promovendo o ecossistema da tecnologia de mobilidade."

Creed fará sua apresentação principal às 9h na quarta-feira, 7 de janeiro, no Palazzo Ballroom no Venetian. A Dra. Lisa Su, da AMD, Yannick Bolloré, da Havas e Vivendi, e Yuanqing Yang, da Lenovo, também farão uma apresentação na CES 2026.

Visite o estande 5019 da Caterpillar no Centro de Convenções de Las Vegas, no West Hall, para experimentar a tecnologia do futuro. Inscreva-se na CES 2026 para saber como a tecnologia está transformando todos os setores.

Sobre a CES®:

A CES é o evento de tecnologia mais poderoso do mundo – a prova final para tecnologias avançadas e inovadores globais. É aqui que as maiores marcas do mundo fazem negócios e conhecem novos parceiros, e os inovadores mais brilhantes sobem ao palco. De propriedade e produzida pela Consumer Technology Association (CTA)®, a CES apresenta todos os aspectos do setor de tecnologia. A CES 2026 acontece de 6 a 9 de janeiro em Las Vegas. Saiba mais em CES.tech e siga a CES nas redes sociais.

Sobre a Consumer Technology Association (CTA)®:

Como a maior associação comercial de tecnologia da América do Norte, a CTA é o setor de tecnologia. Nossos membros são os principais inovadores do mundo – de startups a marcas globais – ajudando a sustentar mais de 18 milhões de empregos americanos. A CTA é dona e produtora da CES® – o evento de tecnologia mais poderoso do mundo. Encontre-nos em CTA.tech. Siga-nos em @CTAtech.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2812753/Joe_Creed__Caterpillar_CEO.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2520236/CESLogo_CLR_RGB_Logo.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2812754/Caterpillar_Logo.jpg

FONTE Consumer Technology Association