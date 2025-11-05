Creuser en profondeur et penser intelligemment : Caterpillar présente des innovations importantes à l'occasion du CES

Le PDG Joe Creed présente les outils qui ont permis à Caterpillar de passer du statut de fabricant d'équipements traditionnels à celui d'innovateur en matière de haute technologie.

ARLINGTON, Virginie, 5 novembre 2025 /PRNewswire/ -- La Consumer Technology Association (CTA)® annonce que Joe Creed, PDG de Caterpillar, sera l'orateur principal de CES 2026, l'événement technologique le plus important au monde. En combinant un siècle d'expérience et de technologie, Caterpillar redéfinit ce que les équipements lourds peuvent faire, en créant des moyens nouveaux, meilleurs et plus sûrs permettant à ses clients de creuser, d'exploiter des mines, de construire, de produire de l'énergie et d'évoluer. Caterpillar dévoilera ses derniers développements en matière d'IA, d'apprentissage automatique et de fonctionnalités autonomes, en annonçant de nouvelles innovations, des partenariats et des investissements.

Joe Creed, Caterpillar CEO Caterpillar Logo

« Le CES est le lieu où les innovateurs se présentent et où les idées audacieuses prennent vie », a déclaré Gary Shapiro, PDG et vice-président du CTA. « Je suis ravi d'accueillir le PDG Joe Creed et Caterpillar sur la scène du CES pour expliquer comment la technologie transforme la façon dont nous construisons. »

Caterpillar, qui fêtera son centenaire en 2025, profitera de ce discours d'ouverture du CES 2026 pour lancer les 100 prochaines années en mettant clairement l'accent sur la technologie. J. Creed et d'autres dirigeants d'entreprises dans le domaine du numérique et de la technologie expliqueront comment les nouvelles approches technologiques vont permettre de répondre aux besoins d'aujourd'hui et d'anticiper les défis de demain, en apportant une valeur continue aux clients. De la saleté aux données, Caterpillar présentera son évolution en matière de machines autonomes et l'impact tangible de l'IA sur le secteur. Caterpillar équipe également son personnel d'outils technologiques qui lui permettent de se concentrer sur le service à la clientèle, le développement de produits et l'efficacité opérationnelle.

« Nous nous appuyons sur nos antécédents indiscutables en matière d'innovation, en développant rapidement nos capacités technologiques de manière à relever les défis les plus difficiles auxquels sont confrontés nos clients », a déclaré J. Creed. « Le CES est l'endroit où présenter Caterpillar en tant que leader technologique avancé en matière d'équipements industriels, avec une expertise qui va au-delà du déplacement de la terre pour inclure des systèmes intelligents et des plateformes numériques intégrées qui anticipent, évoluent et optimisent les résultats des clients pour un meilleur avenir. »

Au cours des 30 années qu'il a passées dans plusieurs divisions de l'entreprise, J. Creed a acquis une connaissance approfondie des diverses opérations et des opportunités stratégiques essentielles au renforcement du leadership mondial de Caterpillar. Alors que l'entreprise entame son deuxième siècle d'existence, il s'attache à honorer le riche héritage de l'entreprise, à exploiter les technologies qui seront le moteur de son avenir et à se concentrer sur son plus grand avantage concurrentiel, à savoir le personnel de Caterpillar.

« J'attends avec impatience le discours dynamique de Caterpillar au CES, qui explorera le pouvoir de transformation et le potentiel de l'IA alors que nous construisons le monde », a déclaré Kinsey Fabrizio, président du CTA. « Nous sommes impatients de voir comment Caterpillar fait progresser l'écosystème des technologies de la mobilité. »

M. Creed prononcera son discours à 9 heures le mercredi 7 janvier dans la salle de bal du Palazzo au Venetian. Lisa Su d'AMD, Yannick Bolloré de Havas et Vivendi, et Yuanqing Yang de Lenovo seront également présents sur le site lors de la conférence CES 2026.

Visitez le stand 5019 de Caterpillar au Las Vegas Convention Center West Hall pour découvrir la technologie de demain. Inscrivez-vous au CES 2026 pour découvrir comment les technologies transforment tous les secteurs d'activité.

À propos du CES® :

Le CES est l'événement technologique le plus influent du monde : le terrain d'essai des technologies de rupture et des innovateurs mondiaux. C'est ici que les plus grandes marques du monde font des affaires et rencontrent de nouveaux partenaires, et que les innovateurs les plus talentueux occupent le devant de la scène. Le CES, détenu et produit par la Consumer Technology Association (CTA)®, présente tous les aspects du secteur technologique. Le salon CES 2026 aura lieu du 6 au 9 janvier à Las Vegas. Pour en savoir plus, consultez le site CES.tech et suivez le CES sur les réseaux sociaux.

À propos de la Consumer Technology Association (CTA)® :

En tant que plus grande association commerciale d'Amérique du Nord, la CTA représente le secteur de la technologie. Nos membres sont les plus grands innovateurs du monde, des startups aux marques mondiales, et contribuent à plus de 18 millions d'emplois américains. La CTA possède et produit le CES®, l'événement technologique mondial qui a le plus d'impact. Retrouvez-nous sur CTA.tech. Suivez-nous sur @CTAtech.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2812430/Joe_Creed__Caterpillar_CEO.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2520236/CESLogo_CLR_RGB_Logo.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2812431/Caterpillar_Logo.jpg