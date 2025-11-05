深く探求して賢く考える：Caterpillar、CES基調講演に革新的な技術を投入

CEO Joe Creed が、Caterpillar が伝統的な機器メーカーからハイテクイノベーターへと移行するためのツールを紹介

バージニア州アーリントン, 2025年11月6日 /PRNewswire/ -- Consumer Technology Association（CTA）®は、世界で最も影響力のあるテクノロジーイベントであるCES 2026の基調講演者として、CaterpillarのCEOであるJoe Creed氏を発表しました。Caterpillarは、1世紀にわたる経験とテクノロジーを組み合わせ、重機の可能性を再定義し、お客様が掘削、採鉱、建設、発電、進化を実現するための新しい、より優れた、より安全な方法を生み出しています。Caterpillarは、AI、機械学習、自律機能の最新の開発成果を公開し、新たなイノベーション、パートナーシップ、投資を発表します。

「CESはイノベーターが集まり、大胆なアイデアが実現する場です」とCTAのCEO兼副会長Gary Shapiroは述べています。「CESの基調講演のステージに、CEOであるJoe CreedとCaterpillarをお迎えし、テクノロジーが建築のあり方をいかに変革しているかをお見せできることを大変嬉しく思います。」

Caterpillarは、2025年に創立100周年を迎え、CES 2026の基調講演で、テクノロジーに明確に重点を置いた次の100年をスタートさせる予定です。Creedおよびデジタルとテクノロジー分野の他の企業リーダーは、新しいテクノロジーのアプローチが今日のニーズを満たし、将来の課題を予測して、お客様に継続的な価値を提供する方法を概説します。土からデータまで、Caterpillarは自律型マシンの進化と AI が業界に及ぼす具体的な影響について説明します。Caterpillarはまた、従業員がお客様サービス、製品開発、業務効率に集中できるように技術ツールを従業員に提供しています。

「私たちはイノベーションという強力な伝統を基に、新たな方法で技術力を急速に拡大し、お客様の最も困難な課題の解決に貢献しています」とCreedは述べています。「CESは、土木工事にとどまらず、より良い明日のためにお客様の成果を予測、進化、最適化するインテリジェントシステムや統合デジタルプラットフォームを含む専門知識を備えた産業機器の先進技術リーダーであるCaterpillarを紹介する場です。」

Creedは、社内の複数の部門で約 30 年間勤務し、Caterpillarのグローバルリーダーシップを強化するために不可欠な多様な業務と戦略的機会について深い理解を培ってきました。同社が2世紀目を迎えるにあたり、彼は同社の豊かな伝統を尊重し、将来を推進する技術を活用し、最大の競争上の優位性であるCaterpillarの人材に注力することに尽力しています。

「世界を構築する上でAIの変革力と可能性を探る、CESでのCaterpillarのダイナミックな基調講演を楽しみにしています」と、CTA社長のKinsey Fabrizioは述べています。「Caterpillarがモビリティ技術のエコシステムをどのように前進させていくのか、楽しみです。」

Creedは1月7日水曜日午前9時、ベネチアンホテルのパラッツォボールルームで基調講演を行う予定です。AMDのLisa Su博士、HavasとVivendiのYannick Bolloré、LenovoのYuanqing YangもCES 2026の基調講演を行う予定です。

ラスベガス・コンベンションセンター・ウエストホールのCaterpillarブース5019に立ち寄って、明日のテクノロジーを体験してください。CES 2026 に登録して、テクノロジーがあらゆる業界にどのような変革をもたらしているかを学びましょう。

