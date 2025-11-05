깊게 파고 생각은 스마트하게: 캐터필러, CES 기조 연설에서 혁신 설파한다

조 크리드 CEO, 전통 장비 제조업체를 첨단 기술 혁신 기업으로 바꿔 주는 도구 소개 예정

알링턴, 버지니아주, 2025년 11월 6일 /PRNewswire/ -- 소비자기술협회(Consumer Technology Association, 줄여서 CTA)®가 세계 최대 기술 행사 CES 2026의 기조 연설자로 조 크리드(Joe Creed) 캐터필러(Caterpillar) CEO를 낙점했다고 발표했다. 캐터필러는 현재 100년 동안 쌓은 경험과 기술을 결합해 중장비의 개념을 바꿔 고객이 새 공법으로 더 안전하게 굴착업과 채굴업, 건설업, 발전업을 영위하도록 지원하고 있다. 캐터필러는 AI와 머신러닝, 자율 기능에서 최근까지 이룩한 성과를 공개하고 새 혁신과 파트너십, 투자 계획을 발표할 예정이다.

CTA의 게리 샤피로 CEO 겸 부회장은 "CES는 혁신가들이 등장하고 과감한 아이디어가 실현되는 곳"이라며 "조 크리드 CEO와 캐터필러가 CES 기조 연설 무대에서 기술이 건설업을 어떻게 변화시키고 있는지 설명하는 모습을 상상하면 벌써 가슴이 뛴다"고 말했다.

2025년 창립 100주년을 맞은 캐터필러는 CES 2026 기조연설에서 기술을 중심으로 새 100년을 시작한다는 포부를 밝힐 예정이다. 크리드 CEO를 비롯해 디지털과 기술 분야 담당 임원들이 연단에 나와 기술을 대하는 태도가 달라졌을 때 오늘의 수요와 내일의 과제가 어떻게 해결되고 고객에게 어떻게 가치가 계속 전달되는지 인사이트를 공유할 예정이다. 캐터필러는 흙에서 데이터까지 자율 머신의 진화와 AI가 업계에 미치는 실질적 파장을 소개할 계획이다. 캐터필러는 현재 직원들이 고객 서비스와 제품 개발, 운영 효율에 집중하도록 각종 기술 도구를 제공하고 있다.

크리드 CEO는 "캐터필러는 막강한 혁신 유산을 토대로 고객이 아무리 까다로운 과제라도 해결할 수 있도록 기술 역량을 빠르고 새롭게 확장하고 있다"며 "CES에서는 산업용 장비 첨단 기술의 리더로서 캐터필러를 부각시킬 생각이다. 단순히 흙을 나르는 장비가 아니라 지능형 시스템과 통합 디지털 플랫폼을 탑재, 고객의 성과를 예측하고 발전시키고 최적화하는 하는 지능형 시스템과 통합 디지털 플랫폼을 공개할 것"이라고 말했다.

크리드 CEO는 캐터필러에서 30년 가까이 근속하며 여러 부서에서 일을 했기 때문에 캐터필러의 글로벌 리더십 강화와 직결되는 각종 사업부서와 전략적 기회 포착에 대해 이해가 깊다. 회사가 창립 후 두 번째 100년을 맞이하는 이때, 크리드 CEO는 회사의 막대한 유산을 계승하는 한편 미래를 선도할 기술을 활용하고 경쟁 우위의 원천인 직원들에게 집중하고 있다.

킨제이 파브리지오(Kinsey Fabrizio) CTA 회장은 "이번 CES 기조연설에서 캐터필러가 세상을 바꾸고 있는 AI의 혁신적 힘과 잠재력을 어떻게 소개할지 벌써부터 궁금하다"며 "모빌리티 기술 생태계를 선도하는 캐터필러의 인사이트를 빨리 듣고 싶다"고 말했다.

크리드 CEO의 기조연설은 1월 7일 수요일 오전 9시 베네치안(Venetian)의 팔라조 볼룸(Palazzo Ballroom)에서 있을 예정이다. AMD 리사 수 박사, 하바스 앤 비벤디(Havas and Vivendi) 야닉 볼로레(Yannick Bolloré), 레노버 위안칭 양(Yuanqing Yang)도 CES 2026에서 기조연설이 예정되어 있다.

라스베이거스 컨벤션 센터 웨스트 홀에 마련된 캐터필러 부스 5019에서 미래의 기술을 체험해 볼 수 있다. 산업별로 기술의 파급 효과를 눈으로 확인하고 싶다면 CES 2026에 등록하기 바란다.

