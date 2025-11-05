Tief graben und klug denken: Caterpillar bringt starke Innovationen auf die CES Keynote-Bühne

CEO Joe Creed stellt die Mittel vor, mit denen Caterpillar den Wandel vom traditionellen Maschinenhersteller zum Hightech-Innovator vollzieht.

ARLINGTON, Va., 5. November 2025 /PRNewswire/ -- Die Consumer Technology Association (CTA)® gibt bekannt, dass Joe Creed, CEO von Caterpillar, als Hauptredner auf der CES, der weltweit bedeutendsten Technologiemesse, auftreten wird. Mit einem Jahrhundert an Erfahrung und Technologie definiert Caterpillar die Möglichkeiten von Baumaschinen neu und schafft neue, bessere und sicherere Möglichkeiten für seine Kunden, um zu graben, abzubauen, zu bauen, Energie zu erzeugen und sich weiterzuentwickeln. Caterpillar wird seine neuesten Entwicklungen in den Bereichen KI, maschinelles Lernen und autonome Funktionen vorstellen und dabei neue Innovationen, Partnerschaften und Investitionen ankündigen.

Joe Creed, Caterpillar CEO Consumer Technology Association

„Die CES ist der Ort, an dem Innovatoren sich präsentieren und mutige Ideen zum Leben erweckt werden", erklärte Gary Shapiro, CEO und Vice Chair der CTA. „Ich freue mich sehr, CEO Joe Creed und Caterpillar auf der CES-Keynote-Bühne begrüßen zu dürfen, um zu zeigen, wie Technologie die Art und Weise, wie wir bauen, verändert."

Anlässlich seines hundertjährigen Jubiläums im Jahr 2025 wird Caterpillar seine Keynote auf der CES 2026 nutzen, um die nächsten 100 Jahre mit einem klaren Fokus auf Technologie einzuläuten. Creed und andere Führungskräfte aus dem Bereich Digital und Technologie werden erläutern, wie neue technologische Ansätze den heutigen Anforderungen gerecht werden und die Herausforderungen von morgen antizipieren, um den Kunden einen kontinuierlichen Mehrwert zu bieten. Von Erde bis Daten – Caterpillar wird seine Entwicklung im Bereich autonomer Maschinen und die konkreten Auswirkungen der KI auf die Branche beleuchten. Caterpillar stattet seine Mitarbeiter außerdem mit technischen Hilfsmitteln aus, die es ihnen ermöglichen, sich auf Kundenservice, Produktentwicklung und betriebliche Effizienz zu konzentrieren.

„Wir bauen auf unserer starken Tradition der Innovation auf und erweitern unsere technologischen Fähigkeiten rasch auf neue Weise, um unseren Kunden bei der Lösung ihrer anspruchsvollsten Herausforderungen zu unterstützen", erklärte Creed. „Die CES ist der ideale Ort, um Caterpillar als führenden Anbieter fortschrittlicher Technologien im Bereich Industrieausrüstung zu präsentieren, dessen Fachwissen über den Bereich Erdbewegung hinausgeht und intelligente Systeme sowie integrierte digitale Plattformen umfasst, die die Ergebnisse für Kunden vorhersagen, weiterentwickeln und optimieren, um eine bessere Zukunft zu ermöglichen."

In seiner fast 30-jährigen Tätigkeit in verschiedenen Unternehmensbereichen hat Herr Creed ein tiefgreifendes Verständnis für die vielfältigen Abläufe und strategischen Möglichkeiten entwickelt, die für die Stärkung der globalen Führungsposition von Caterpillar von entscheidender Bedeutung sind. Zu Beginn des zweiten Jahrhunderts des Unternehmens ist er bestrebt, das reiche Erbe des Unternehmens zu würdigen, die Technologien zu nutzen, die seine Zukunft vorantreiben werden, und sich auf seinen größten Wettbewerbsvorteil zu konzentrieren: die Mitarbeiter von Caterpillar.

„Ich freue mich auf eine dynamische Keynote von Caterpillar auf der CES, in der die transformative Kraft und das Potenzial von KI beim Aufbau unserer Welt beleuchtet werden", erklärte Kinsey Fabrizio, President der CTA. „Wir können es kaum erwarten zu sehen, wie Caterpillar das Ökosystem der Mobilitätstechnologie vorantreibt."

Creed wird seine Grundsatzrede am Mittwoch, dem 7. Januar, um 9:00 Uhr im Palazzo Ballroom im Venetian halten. Dr. Lisa Su von AMD, Yannick Bolloré von Havas und Vivendi sowie Yuanqing Yang von Lenovo werden ebenfalls auf der CES 2026 eine Keynote halten.

Wir laden Sie herzlich ein, den Caterpillar-Stand 5019 in der West Hall des Las Vegas Convention Center zu besuchen, um die Technologie von morgen zu erleben. Melden Sie sich für die CES 2026 an und erfahren Sie, wie die Technik jede Branche verändert.

Informationen zur CES®:

Die CES ist die wichtigste Technologiemesse der Welt – der Prüfstand für bahnbrechende Technologien und globale Innovatoren. Hier schließen die größten Unternehmen der Welt Geschäfte ab und treffen neue Partner. Auf der Bühne haben die klügsten Innovatoren das Wort. Die CES, die vom Verband „Consumer Technology Association (CTA)®" ausgerichtet und produziert wird, umfasst alle Aspekte des Technologiesektors. Die CES 2026 findet vom 6. bis 9. Januar in Las Vegas statt. Weitere Informationen finden Sie auf CES.tech und folgen Sie CES auch in den sozialen Medien.

Informationen zu Consumer Technology Association (CTA)®:

Als Nordamerikas größter Technologiehandelsverband ist die CTA der IT-Sektor. Zu unseren Mitgliedern zählen die weltweit führenden Innovatoren – von Startups bis hin zu globalen Marken – die dazu beitragen, mehr als 18 Millionen Arbeitsplätze in den USA zu sichern. Die CTA ist Eigentümerin und Veranstalterin der CES® – dem weltweit mächtigsten Technologie-Event. Sie finden uns auf CTA.tech. Folgen Sie uns unter @CTAtech.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2812430/Joe_Creed__Caterpillar_CEO.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2520236/CESLogo_CLR_RGB_Logo.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2812431/Caterpillar_Logo.jpg