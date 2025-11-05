深入挖掘，智能思考：Caterpillar 為 CES 主題演講舞台帶來重磅創新

行政總裁 Joe Creed 闡述 Caterpillar 從傳統設備製造商轉型為高科技創新企業的策略與方案

維珍尼亞州阿靈頓 2025年11月6日 /美通社/ -- Consumer Technology Association (CTA)® 宣佈，Caterpillar 行政總裁 Joe Creed 將於全球最具影響力的科技盛事 CES 2026 擔任主題演講嘉賓。Caterpillar 結合其百年經驗與頂尖科技，重新定義重型設備的功能，為客戶在挖掘、採礦、建築、發電和發展方面，創造全新、更佳、更安全的營運模式。Caterpillar 將發布其在人工智能 (AI)、機器學習和自動化功能方面的最新發展，並宣佈多項創新成果、合作夥伴關係及投資項目。

「CES 是創新者雲集、大膽構思得以實踐的地方。」CTA 行政總裁兼副主席 Gary Shapiro 表示，「我非常高興歡迎行政總裁 Joe Creed 和 Caterpillar 登上 CES 主題演講舞台，展示科技如何革新我們的建造方式。」

Caterpillar 於 2025 年喜迎一百週年，並將利用 CES 2026 的主題演講，以明確的科技焦點，開啟下一個百年。Creed 將聯同公司其他數碼及科技主管，闡述如何利用嶄新科技方法滿足當今需求、預視未來挑戰，並為客戶持續創造價值。從工地到數據，Caterpillar 將分享其在自動化機械方面的演進歷程，以及 AI 對整個行業帶來的實質影響。Caterpillar 同樣為員工配備先進的科技工具，讓他們能更專注於客戶服務、產品開發和提升營運效率。

「我們正建基於深厚的創新傳統，迅速以嶄新方式擴展我們的科技能力，協助客戶解決最嚴峻的挑戰。」Creed 表示，「CES 是展示 Caterpillar 作為工業設備領域先進科技領導者的絕佳平台，足證我們的專業知識不僅限於機械操作，更涵蓋能夠預測、演進和優化客戶效益的智能系統及整合式數碼平台，共創更美好的明天。」

Creed 在集團多個部門任職近 30 年，對多元化的營運和策略機遇有深刻理解，這對鞏固 Caterpillar 的全球領導地位至關重要。在公司邁進第二個世紀之際，他致力傳承公司深厚的傳統，積極善用推動未來發展的科技，並專注於 Caterpillar 最大的競爭優勢——其人才。

「我期待 Caterpillar 在 CES 帶來一場充滿活力的主題演講，在我們建設世界的同時，探索 AI 的變革性力量與潛力。」CTA 總裁 Kinsey Fabrizio 表示，「我們迫不及待想看到 Caterpillar 如何推動移動技術生態系統向前發展。」

Creed 將於 1 月 7 日（星期三）上午 9 時，在威尼斯人酒店 (the Venetian) 的 Palazzo 宴會廳發表主題演講。AMD 的蘇姿豐博士、Havas 及 Vivendi 的 Yannick Bolloré，以及 Lenovo 的楊元慶亦將於 CES 2026 發表主題演講。

歡迎親臨拉斯維加斯會議中心西廳 5019 號 Caterpillar 展位，體驗未來科技。立即登記 CES 2026，深入了解科技如何變革各行各業。

CES 是全球最具影響力科技盛會，也是突破性科技與全球創新者的聚會。這裡是全球最大品牌開展業務和結識新合作夥伴的地方,也是最頂尖創新者登台亮相的地方。CES 2026 將於 1 月 6 日至 9 日在拉斯維加斯舉行。

作為北美最大的技術貿易協會,CTA 正是科技業界本身。我們的成員是全球領先創新者——從初創公司到全球品牌——協助支持超過 1800 萬個美國就業機會。CTA 擁有和舉辦 CES®－全球最具影響力科技盛會。

