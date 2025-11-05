Profundizando en la innovación y pensando con inteligencia: Caterpillar presenta su gran innovación en el escenario principal del CES

El consejero delegado, Joe Creed, presenta las herramientas para la transición de Caterpillar de fabricante de equipos tradicional a innovador de alta tecnología

ARLINGTON, Va., 5 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- La Consumer Technology Association (CTA)® anuncia a Joe Creed, consejero delegado de Caterpillar, como orador principal en CES 2026, el evento tecnológico más importante del mundo. Combinando un siglo de experiencia y tecnología, Caterpillar está redefiniendo las capacidades de la maquinaria pesada, creando nuevas, mejores y más seguras formas para que sus clientes excaven, extraigan minerales, construyan, generen energía y evolucionen. Caterpillar presentará sus últimos avances en IA, aprendizaje automático y funcionalidad autónoma, anunciando nuevas innovaciones, alianzas e inversiones.

Joe Creed, Caterpillar CEO Caterpillar Logo

"CES es el lugar donde se dan cita los innovadores y las ideas más audaces cobran vida", afirmó Gary Shapiro, consejero delegado y vicepresidente de la CTA. "Me complace dar la bienvenida al consejero delegado Joe Creed y a Caterpillar al escenario principal de CES para mostrar cómo la tecnología está transformando la forma en que construimos".

En 2025, Caterpillar celebrará su centenario y, en su presentación principal de CES 2026, dará inicio a los próximos 100 años con un claro enfoque en la tecnología. Creed y otros líderes de la compañía en el ámbito digital y tecnológico explicarán cómo los nuevos enfoques tecnológicos satisfarán las necesidades actuales y anticiparán los desafíos del futuro, ofreciendo un valor continuo a los clientes. Desde la tierra hasta los datos, Caterpillar abordará su evolución en máquinas autónomas y el impacto tangible de la IA en la industria. Caterpillar también está dotando a su personal de herramientas tecnológicas que les permiten centrarse en el servicio al cliente, el desarrollo de productos y la eficiencia operativa.

"Estamos consolidando nuestra sólida trayectoria de innovación, expandiendo rápidamente nuestras capacidades tecnológicas de nuevas maneras que ayudan a resolver los desafíos más complejos de nuestros clientes", declaró Creed. "CES es el lugar idóneo para mostrar a Caterpillar como líder en tecnología avanzada de equipos industriales, con una experiencia que va más allá del movimiento de tierras e incluye sistemas inteligentes y plataformas digitales integradas que anticipan, evolucionan y optimizan los resultados para los clientes, para un futuro mejor."

En sus casi 30 años de experiencia en diversas divisiones de la corporación, Creed ha desarrollado un profundo conocimiento de las distintas operaciones y oportunidades estratégicas, cruciales para consolidar el liderazgo global de Caterpillar. Al iniciar la compañía su segundo siglo, se compromete a honrar su rico legado, aprovechar la tecnología que impulsará su futuro y centrarse en su mayor ventaja competitiva: el talento humano de Caterpillar.

"Espero con entusiasmo la dinámica presentación de Caterpillar en el CES, donde exploraremos el poder transformador y el potencial de la IA para la construcción del mundo", indicó Kinsey Fabrizio, presidenta de la CTA. "Estamos ansiosos por ver cómo Caterpillar está impulsando el ecosistema de la tecnología de movilidad".

Creed presentará su ponencia a las 9:00 a.m. del miércoles 7 de enero en el salón Palazzo del Venetian. La doctora Lisa Su de AMD, Yannick Bolloré de Havas y Vivendi, y Yuanqing Yang de Lenovo también participarán como ponentes principales en CES 2026.

Visite el expositor 5019 de Caterpillar en el pabellón oeste del Centro de Convenciones de Las Vegas para descubrir la tecnología del futuro. Regístrese para CES 2026 y descubra cómo la tecnología está transformando todos los sectores.

Acerca de CES®:

CES es el evento tecnológico más importante del mundo: el escenario perfecto para las tecnologías revolucionarias y los innovadores globales. Aquí es donde las marcas más grandes del mundo hacen negocios y conocen nuevos socios, y donde los innovadores más brillantes se presentan. Organizado y producido por la Consumer Technology Association (CTA)®, CES abarca todos los aspectos del sector tecnológico. CES 2026 se llevará a cabo del 6 al 9 de enero en Las Vegas. Obtenga más información en CES.tech y siga a CES en redes sociales.

Acerca de la Consumer Technology Association (CTA)®:

Como la asociación comercial de tecnología más grande de Norteamérica, la CTA es el sector tecnológico. Nuestros miembros son los principales innovadores del mundo, desde startups hasta marcas globales, que contribuyen a generar más de 18 millones de empleos en Estados Unidos. La CTA es propietaria y productora de CES®, el evento tecnológico más importante del mundo. Visítenos en CTA.tech. Síganos en @CTAtech.

