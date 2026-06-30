GUANGZHOU, China, 30 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- Com a fase decisiva de grandes torneios internacionais de futebol, que mobilizam centenas de milhões de torcedores em todo o mundo, jogadores de clubes patrocinados pela GAC — Toluca FC, Flamengo e Sydney FC — entraram em campo para defender suas respectivas seleções. Esses atletas vêm ganhando protagonismo no cenário internacional. Entre os destaques, Jesús Gallardo, Danilo, Lucas Paquetá e Paul Okon-Engstler foram titulares em várias partidas e tiveram atuações consistentes, com participação relevante tanto no ataque quanto na defesa. Paquetá e Okon-Engstler também contribuíram com assistências decisivas para suas equipes. A velocidade, a precisão tática e o entrosamento demonstrados por esses jogadores sintetizam alguns dos elementos que fazem do futebol um esporte de grande alcance e capacidade de mobilização.

Esse espírito esportivo, segundo a empresa, dialoga com a proposta de inovação associada ao GAC S7. Um SUV elétrico inteligente de cinco lugares, o GAC S7 é construído sobre a plataforma de nova energia da montadora e associa a ideia de "velocidade" à resposta dinâmica do conjunto motriz e à aceleração do veículo. A "precisão" é associada à tomada de decisões de direção inteligente em milissegundos, enquanto a noção de trabalho em equipe se traduz em recursos de segurança voltados à proteção de todos os ocupantes. O interior amplo e a cabine inteligente buscam oferecer conforto líder na categoria a todos os ocupantes, com uma experiência de viagem mais relaxada para famílias. No México, o modelo foi lançado oficialmente como GAC GS7 e, segundo a empresa, teve recepção positiva no mercado local, impulsionada pelo desempenho do veículo. A GAC afirma que o S7 será lançado em breve na Austrália, no Brasil e em outros mercados considerados estratégicos, em uma tentativa de ampliar o alcance global do modelo.

Do campo de futebol às estradas, a busca incessante por mais velocidade, precisão e integração aparece como eixo comum da narrativa da GAC. Com estratégias de localização e um portfólio cada vez mais amplo de veículos de nova energia, a GAC afirma buscar levar a seus usuários em diferentes mercados atributos que associa ao futebol, como desempenho, confiabilidade e excelência.

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FONTE GAC