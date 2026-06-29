GUANGZHOU, China, 29 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Mientras los torneos de fútbol de primer nivel alcanzan su punto álgido, cautivando a cientos de millones de aficionados en todo el mundo, varios jugadores de élite de clubes patrocinados por GAC —Toluca FC, Flamengo y Sydney FC— han saltado al campo para representar a sus respectivas selecciones nacionales. Estos atletas están dejando una huella imborrable en el panorama internacional. En particular, jugadores destacados como Jesús Gallardo, Danilo, Lucas Paquetá y Paul Okon-Engstler han sido titulares en múltiples partidos, ofreciendo actuaciones sólidas y sobresalientes tanto en ataque como en defensa. Para mayor emoción, Paquetá y Okon-Engstler han registrado asistencias cruciales para sus equipos. La velocidad vertiginosa, la precisión táctica y el trabajo en equipo impecable que demuestran estos jugadores encarnan a la perfección el espíritu más inspirador y unificador del fútbol.

Este espíritu deportivo duradero resuena profundamente con el ADN del producto innovador del GAC S7. Como un espacioso SUV eléctrico inteligente de cinco asientos construido sobre la nueva plataforma energética de vanguardia de GAC, el S7 define la "velocidad" a través de su respuesta dinámica de potencia y su estimulante aceleración. Rinde homenaje a la "precisión" con una toma de decisiones de conducción inteligente en milisegundos y refleja la filosofía del trabajo en equipo con características de seguridad integrales que protegen a cada ocupante. Además, su amplio interior y su envolvente cabina inteligente garantizan que cada miembro de la familia disfrute de un confort relajante líder en su clase, proporcionando la máxima "ventaja local" en cada viaje. En México, este modelo tan esperado se lanzó oficialmente bajo el nombre de GAC GS7, recibiendo comentarios notablemente positivos del mercado local gracias a su rendimiento excepcional. De cara al futuro, GAC ha confirmado que el S7 pronto se presentará en Australia, Brasil y otras regiones clave a nivel mundial, llevando este extraordinario vehículo a un público aún más amplio.

Desde el campo de fútbol, donde la competencia es feroz, hasta la carretera, la búsqueda incesante de mayor velocidad, precisión y sinergia perfecta sigue siendo una fuerza impulsora constante. Mediante sólidas estrategias de localización y una matriz de productos de energía nueva cada vez más completa, GAC continúa ofreciendo la pasión, la excelencia y la fiabilidad propias del fútbol a una comunidad de usuarios en rápido crecimiento en todo el mundo.

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