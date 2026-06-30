Fiebre del fútbol mundial: GAC se une a tres importantes clubes asociados en la búsqueda de la gloria

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GAC

30 jun, 2026, 02:59 GMT

GUANGZHOU, China, 29 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- A medida que los torneos de fútbol de primer nivel a nivel mundial alcanzan su punto álgido y capturan la imaginación de cientos de millones de aficionados en todo el mundo, varios jugadores de élite de clubes patrocinados por GAC (Toluca FC, Flamengo y Sydney FC) han saltado al terreno de juego para representar a sus respectivas selecciones nacionales. Estos atletas están dejando una huella imborrable en el panorama mundial. Cabe destacar que jugadores sobresalientes como Jesús Gallardo, Danilo, Lucas Paquetá y Paul Okon-Engstler han sido titulares en varios partidos y han ofrecido actuaciones sólidas y sobresalientes tanto en el ataque como en la defensa. Para aumentar aún más la emoción, Paquetá y Okon-Engstler han registrado cada uno una asistencia crucial para sus respectivos equipos. Una velocidad vertiginosa, la precisión táctica y el trabajo en equipo impecable que demuestran estos jugadores encarnan a la perfección el espíritu más inspirador y unificador del fútbol.

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Este espíritu deportivo y resistente resuena profundamente con el ADN del producto innovador del GAC S7. Como un espacioso SUV eléctrico inteligente de cinco asientos construido sobre la plataforma de nueva energía de vanguardia de GAC, el S7 define la "velocidad" a través de su respuesta dinámica de potencia y su fascinante aceleración. Rinde homenaje a la "precisión" con una toma de decisiones inteligente a nivel de milisegundos al conducir, y refleja la filosofía del trabajo en equipo con características de seguridad integrales que protegen a todos los ocupantes. Además, su espacioso interior y su cabina inteligente e inmersiva garantizan que cada miembro de la familia disfrute de una comodidad relajante líder en su clase, lo que proporciona la máxima "ventaja de sentirse como en casa" en cada viaje. En México, el lanzamiento oficial de este modelo tan esperado se hizo bajo el nombre de GAC GS7, y recibió comentarios notablemente positivos del mercado local gracias a su desempeño excepcional. De cara al futuro, GAC ha confirmado que el S7 se presentará próximamente en Australia, Brasil y otras regiones clave a nivel mundial, lo que permitirá que este extraordinario vehículo llegue a un público aún más amplio.

Desde el campo de fútbol, donde la competencia es feroz, hasta la carretera abierta, la búsqueda incesante de mayor velocidad, mayor precisión y una sinergia impecable sigue siendo una fuerza impulsora constante. Mediante sólidas estrategias de localización y una cartera de productos de nueva energía cada vez más completa, GAC continúa ofreciendo la pasión, la excelencia y la fiabilidad inherentes al fútbol a una comunidad de usuarios en rápido crecimiento en todo el mundo.

Para obtener más información sobre GAC, visite: https://www.gacgroup.com/en o síganos en las redes sociales.

FUENTE GAC

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