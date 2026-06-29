世界的なサッカー熱：GAC、栄光を追い求める3つの主要パートナークラブに合流

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GAC

29 6月, 2026, 17:01 JST

広州、中国、2026年6月29日 /PRNewswire/ -- 世界トップクラスのサッカー大会が佳境を迎え、世界中の数億人のファンの心を捉える中、GACがスポンサーを務めるクラブであるToluca FC、Flamengo、およびSydney FCのエリート選手たちが、それぞれの代表チームの一員としてピッチに立っています。これらのアスリートたちは、世界の舞台に消えることのない足跡を残しています。特に、Jesús Gallardo氏、Danilo氏、Lucas Paquetá氏、Paul Okon-Engstler氏といった主力選手たちは複数の試合で先発出場し、攻守両面で粘り強く素晴らしいパフォーマンスを披露しています。さらに盛り上がりを見せる中、Paquetá氏とOkon-Engstler氏は、それぞれ所属チームにとって決定的なアシストを記録しています。これらの選手たちが見せる息をのむようなスピード、戦術的な正確さ、そして息の合ったチームワークは、サッカーの最も感動的で人々を一つに結ぶ精神の真髄を完璧に体現しています。

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この不朽のスポーツ精神は、GAC S7の革新的な製品DNAと深く共鳴しています。GACの最先端新エネルギープラットフォームを基盤とする広々とした5人乗りスマートEV SUVであるS7は、ダイナミックなパワーレスポンスと爽快な加速により「スピード」を定義しています。ミリ秒単位のインテリジェントな運転判断により「精度」を体現するとともに、すべての乗員を守る包括的な安全機能を通じてチームワークの理念を反映しています。さらに、広々とした車内と没入感あふれるスマートコックピットにより、家族全員がクラストップレベルのくつろげる快適さを享受でき、あらゆる旅において究極の「ホームアドバンテージ」を提供します。メキシコでは、この待望のモデルがGAC GS7という名称で正式に発売され、その卓越した性能により現地市場から非常に肯定的なフィードバックを得ています。今後について、GACはS7がまもなくオーストラリア、ブラジル、およびその他の世界の主要地域に導入されることを確認しており、この卓越した車両をさらに多くのユーザーに届けることになります。

熾烈な競争が繰り広げられるサッカーのピッチから開けた公道に至るまで、より大きなスピード、より鋭い精度、そして完璧な相乗効果の絶え間ない追求は、変わることのない原動力であり続けています。GACは、堅実な現地化戦略とますます包括的になる新エネルギー製品マトリックスを通じて、世界中で急速に拡大するユーザーコミュニティに対し、サッカーに内在する情熱、卓越性、そして信頼性を引き続き届けています。

GACに関する詳細情報については、https://www.gacgroup.com/enをご覧いただくか、ソーシャルメディアでフォローしてください。

SOURCE GAC

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