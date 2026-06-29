Demam Bola Sepak Global: GAC Sertai Tiga Kelab Rakan Kongsi Utama dalam Mengejar Kegemilangan

GUANGZHOU, China, 29 Jun 2026 /PRNewswire/ -- Ketika kejohanan bola sepak global peringkat tertinggi mencapai kemuncaknya dan mencetuskan imaginasi ratusan juta peminat di seluruh dunia, beberapa pemain elit daripada kelab tajaan GAC—Toluca FC, Flamengo dan Sydney FC—telah turun beraksi di padang bagi mewakili pasukan kebangsaan masing-masing. Para atlet ini meninggalkan kesan yang tidak dapat dilupakan di pentas antarabangsa. Khususnya, pemain-pemain menonjol termasuk Jesús Gallardo, Danilo, Lucas Paquetá dan Paul Okon-Engstler telah memulakan beberapa perlawanan, mempersembahkan prestasi yang berdaya tahan dan cemerlang di bahagian serangan mahupun pertahanan. Bagi menambahkan lagi keterujaan, Paquetá dan Okon-Engstler masing-masing mencatat satu bantuan penting untuk pasukan mereka. Kepantasan yang mengagumkan, ketepatan taktikal serta kerja berpasukan lancar yang dipamerkan oleh para pemain ini melambangkan dengan sempurna semangat teras sukan bola sepak yang paling menginspirasikan dan menyatukan.

Semangat kesukanan yang berkekalan ini benar-benar selari dengan DNA produk inovatif GAC S7. Sebagai sebuah SUV elektrik pintar lima tempat duduk yang luas dan dibangunkan berasaskan platform tenaga baharu termaju GAC, S7 mentakrifkan "kepantasan" menerusi respons kuasa yang dinamik serta pecutan yang mengujakan. Ia memberi penghormatan kepada "ketepatan" melalui keupayaan membuat keputusan pemanduan pintar pada tahap milisaat, sekali gus mencerminkan falsafah kerja berpasukan menerusi ciri keselamatan menyeluruh yang melindungi setiap penumpang. Selain itu, ruang dalaman yang luas dan kokpit pintar yang imersif memastikan setiap ahli keluarga dapat menikmati keselesaan santai yang terbaik dalam kelasnya—memberikan "kelebihan beraksi di gelanggang sendiri" dalam setiap perjalanan. Di Mexico, model yang dinanti-nantikan ini dilancarkan secara rasmi dengan nama GAC GS7 dan menerima maklum balas yang amat positif daripada pasaran tempatan hasil daripada prestasinya yang cemerlang. Memandang ke hadapan, GAC mengesahkan bahawa S7 akan diperkenalkan dalam masa terdekat ke Australia, Brazil dan wilayah-wilayah utama lain di peringkat global, seterusnya membawa kenderaan luar biasa ini kepada khalayak yang lebih luas.

Bermula daripada padang bola sepak yang penuh persaingan hebat hinggalah jalan raya terbuka, usaha tanpa mengenal putus asa untuk mencapai kepantasan yang lebih tinggi, ketepatan yang lebih baik dan sinergi sempurna terus menjadi daya penggerak yang berterusan. Melalui strategi penyetempatan yang kukuh serta matriks portfolio produk tenaga baharu yang semakin komprehensif, GAC terus membawa semangat, kecemerlangan dan kebolehpercayaan yang sudah menjadi lumrah dalam sukan bola sepak kepada komuniti pengguna yang berkembang pesat di seluruh dunia.

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