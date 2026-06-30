กระแสฟุตบอลทั่วโลกคึกคัก: GAC ร่วมฉลองความสำเร็จไปกับสามสโมสรพันธมิตรชั้นนำ
News provided byGAC
30 Jun, 2026, 13:32 CST
กว่างโจว, ประเทศจีน, 30 มิถุนายน 2569 /PRNewswire/ -- ขณะที่การแข่งขันฟุตบอลระดับโลกกำลังเข้าสู่ช่วงเข้มข้นและดึงดูดความสนใจจากแฟนบอลหลายร้อยล้านคนทั่วโลก นักเตะระดับแนวหน้าหลายคนจากสโมสรพันธมิตรที่ GAC ให้การสนับสนุน ได้แก่ Toluca FC, Flamengo และ Sydney FC ได้ลงสนามในนามทีมชาติของตน พร้อมสร้างผลงานอันน่าประทับใจบนเวทีโลก โดยเฉพาะ Jesús Gallardo, Danilo, Lucas Paquetá และ Paul Okon-Engstler ที่ได้ลงสนามเป็นตัวจริงในหลายแมตช์ พร้อมโชว์ฟอร์มอย่างแข็งแกร่งและโดดเด่นทั้งเกมรุกและเกมรับ ยิ่งไปกว่านั้น Paquetá และ Okon-Engstler ต่างก็ทำแอสซิสต์สำคัญให้กับทีมของตนได้อีกด้วย ความเร็วอันน่าทึ่ง ความแม่นยำด้านแท็กติก และการทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อที่นักเตะเหล่านี้แสดงให้เห็น สะท้อนจิตวิญญาณอันเป็นแก่นแท้ของกีฬาฟุตบอล ซึ่งทั้งสร้างแรงบันดาลใจและหลอมรวมผู้คนได้อย่างสมบูรณ์แบบ
จิตวิญญาณแห่งกีฬาที่สืบทอดมาอย่างยาวนานนี้ สะท้อนถึงดีเอ็นเอด้านนวัตกรรมของ GAC S7 ได้อย่างชัดเจน ในฐานะรถ SUV ไฟฟ้าอัจฉริยะขนาดใหญ่ 5 ที่นั่ง ที่พัฒนาบนแพลตฟอร์มรถยนต์พลังงานใหม่ล้ำสมัยของ GAC รุ่น S7 ตีความคำว่า "ความเร็ว" ผ่านการตอบสนองของระบบขับเคลื่อนที่ฉับไวและอัตราเร่งอันเร้าใจ ถ่ายทอด "ความแม่นยำ" ด้วยระบบขับขี่อัจฉริยะที่สามารถตัดสินใจได้ในระดับมิลลิวินาที และสะท้อนแนวคิดของการทำงานเป็นทีมผ่านระบบความปลอดภัยที่ครอบคลุม ซึ่งช่วยปกป้องผู้โดยสารทุกคน นอกจากนี้ ห้องโดยสารที่กว้างขวางและห้องนักบินอัจฉริยะแบบเต็มรูปแบบ ยังมอบความสะดวกสบายอันผ่อนคลายในระดับแนวหน้าของรถในระดับเดียวกันให้แก่สมาชิกทุกคนในครอบครัว เปรียบเสมือนการมี "ความได้เปรียบจากการเล่นในบ้าน" ในทุกการเดินทาง ในประเทศเม็กซิโก รถรุ่นนี้ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการภายใต้ชื่อ GAC GS7 และได้รับการตอบรับอย่างดีเยี่ยมจากตลาดท้องถิ่น ด้วยสมรรถนะอันโดดเด่น ทั้งนี้ GAC ยืนยันว่า S7 จะเปิดตัวในออสเตรเลีย บราซิล และตลาดสำคัญอื่น ๆ ทั่วโลกในเร็ว ๆ นี้ เพื่อนำรถยนต์รุ่นนี้ไปสู่ผู้บริโภคในวงกว้างยิ่งขึ้น
จากสนามฟุตบอลที่เต็มไปด้วยการแข่งขันอันดุเดือดสู่ท้องถนน การมุ่งมั่นแสวงหาความเร็วที่เหนือกว่า ความแม่นยำที่เฉียบคมยิ่งขึ้น และการประสานงานที่ไร้ที่ติ ยังคงเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญอยู่เสมอ ด้วยกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจที่ปรับให้สอดคล้องกับแต่ละท้องถิ่นอย่างแข็งแกร่ง และการขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์รถยนต์พลังงานใหม่ที่ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น GAC ยังคงถ่ายทอดความหลงใหล ความเป็นเลิศ และความน่าเชื่อถือ ซึ่งเป็นคุณค่าที่อยู่ในแก่นแท้ของกีฬาฟุตบอล ไปสู่ชุมชนผู้ใช้งานทั่วโลกที่เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว
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SOURCE GAC
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