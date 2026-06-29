광저우, 중국 2026년 6월 29일 /PRNewswire/ -- 전 세계 수억 명의 팬들을 매료시키고 있는 최고 수준의 글로벌 축구 토너먼트가 정점에 달하며, GAC 후원 클럽인 톨루카 FC(Toluca FC), 플라멩구(Flamengo), 시드니 FC(Sydney FC)의 여러 엘리트 선수들이 각자의 국가 대표팀을 위해 경기장에 나섰다. 이 선수들은 전 세계의 무대에 지울 수 없는 발자취를 남기고 있다. 특히 헤수스 가야르도(Jesús Gallardo), 다닐루(Danilo), 루카스 파케타(Lucas Paquetá), 폴 오콘 엥슬러(Paul Okon-Engstler) 등 뛰어난 선수들이 여러 경기에 선발 출전하여 공격과 수비 모두에서 강인하고 탁월한 활약을 펼쳤다. 더 흥미롭게도, 파케타와 오콘 엥슬러는 각각 팀을 위한 결정적인 어시스트를 기록했다. 이 선수들이 보여주는 숨 막히는 스피드, 전술적 정밀함, 매끄러운 팀워크는 축구에서 가장 영감을 주고 하나로 묶는 핵심 정신을 완벽하게 구현한다.

이 지속적인 스포츠 정신은 GAC S7의 혁신적인 제품 DNA와 깊이 공명한다. GAC의 최첨단 신에너지 플랫폼을 기반으로 구축된 넓은 5인승 지능형 전기 SUV인 S7은 역동적인 파워 응답과 짜릿한 가속을 통해 '스피드'를 정의한다. 또한 밀리초 수준의 지능형 주행 의사결정으로 '정밀함'을 담아내며, 모든 탑승자를 보호하는 포괄적인 안전 기능으로 팀워크의 철학을 반영한다. 또한 넓은 인테리어와 몰입형 스마트 콕핏은 모든 가족 구성원이 동급 최고의 편안한 휴식을 즐길 수 있도록 하여 모든 여정에서 궁극적인 '홈 필드 어드밴티지(home-field advantage)'를 제공한다. 멕시코에서 기대를 모은 이 모델은 GAC GS7이라는 이름으로 공식 출시되어 탁월한 성능 덕분에 현지 시장에서 매우 긍정적인 반응을 얻고 있다. 앞으로 GAC는 S7을 곧 호주, 브라질 및 기타 주요 글로벌 지역에 출시해 이 특별한 차량을 더 넓은 관객에게 선보일 것이라고 확인했다.

치열한 경쟁이 펼쳐지는 축구 경기장에서 열린 도로까지, 더 큰 스피드, 더 날카로운 정밀함, 완벽한 시너지를 향한 끊임없는 추구는 변함없는 원동력으로 남아 있다. 강력한 현지화 전략과 점점 더 포괄적인 신에너지 제품 매트릭스를 통해, GAC는 축구에 내재된 열정, 탁월함 및 신뢰성을 빠르게 성장하는 전 세계 사용자 커뮤니티에 계속 전달하고 있다.

GAC에 대한 자세한 정보는 https://www.gacgroup.com/en을 방문하거나 소셜 미디어를 팔로우하여 확인할 수 있다.

SOURCE GAC