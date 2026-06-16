Fórum de CEOs da APEC China será realizado paralelamente à Exposição Internacional de Cadeias de Suprimentos da China, fortalecendo a cooperação na região Ásia-Pacífico

PEQUIM, 16 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- O Fórum de CEOs da APEC China, promovido pelo Conselho Chinês para a Promoção do Comércio Internacional (CCPIT) e considerado um dos principais eventos empresariais do Ano da APEC China, será realizado em Pequim em 21 de junho, um dia antes da abertura da quarta edição da Exposição Internacional de Cadeias de Suprimentos da China (CISCE, na sigla em inglês).

FÓRUM DE CEOs DA APEC CHINA 2026

Com o tema "Abertura, conectividade e sinergia: conectando a Ásia-Pacífico por um futuro compartilhado", o fórum contará com uma cerimônia de abertura e três painéis de discussão. Representantes de alto escalão do Conselho Consultivo Empresarial da APEC (ABAC), do Secretariado da APEC, de órgãos do governo chinês e de empresas da lista Fortune Global 500 debaterão temas centrais como integração econômica regional, conectividade e inovação digital.

O fórum também servirá como vitrine e balanço de meio de ano das conquistas alcançadas pela comunidade empresarial durante o Ano da China na APEC. O fórum destacará os principais resultados da recente reunião do ABAC no México, incluindo a Declaração do ABAC sobre a Área de Livre Comércio da Ásia-Pacífico e a Declaração do ABAC sobre Conectividade, estabelecendo as bases para recomendações de políticas a serem submetidas à Reunião de Líderes Econômicos da APEC.

O fórum será realizado em estreita articulação com a quarta edição da Exposição Internacional de Cadeias de Suprimentos da China. Os representantes empresariais participantes visitarão a feira, terão contato com os expositores, participarão de rodadas de negócios e discutirão a cooperação em cadeias globais de suprimentos. A iniciativa deve ampliar o alcance dos resultados obtidos pela comunidade empresarial da APEC e destacar o papel do setor privado chinês no avanço da integração econômica da Ásia-Pacífico, no apoio a uma economia regional aberta e no fortalecimento da cooperação industrial e das cadeias de suprimentos.

Para mais informações sobre o próximo Fórum de CEOs da APEC China, acesse https://en.ccpit.org/.

FONTE China International Supply Chain Expo