APEC 차이나 CEO 포럼, 중국 국제 공급망 박람회와 함께 개막…아시아 태평양 협력 강화

베이징, 2026년 6월 16일 /PRNewswire/-- 중국국제무역촉진위원회(China Council for Promotion of International Trade, CCPIT)가 주최하는 APEC 차이나 CEO 포럼(APEC China CEO Forum)이 APEC 중국의 해(APEC China Year)의 주요 비즈니스 행사로서 제4회 중국 국제 공급망 박람회(China International Supply Chain Expo, CISCE) 개막 하루 전인 6월 21일 베이징에서 개최된다.

'개방, 연결, 시너지: 공동의 미래를 위한 아시아 태평양 연결(Openness, Connectivity, Synergy: Linking the Asia-Pacific for a Shared Future)'을 주제로 한 이번 포럼은 개막식과 세 개의 패널 토론으로 구성된다. APEC 비즈니스 자문 위원회(APEC Business Advisory Council, ABAC), APEC 사무국, 중국 정부 기관, 포춘 글로벌 500대(Fortune Global 500) 기업의 고위 인사들이 지역 경제 통합, 연결성, 디지털 혁신 등 핵심 이슈를 다룰 예정이다.

APEC CHINA CEO FORUM 2026

이번 포럼은 또한 APEC 중국의 해 동안 비즈니스 커뮤니티의 성과를 선보이고 중간 점검하는 자리가 될 것이다. 해당 포럼은 아시아 태평양 자유무역지대에 관한 ABAC 성명과 연결성에 관한 ABAC 성명을 포함해 최근 멕시코에서 열린 ABAC 회의의 주요 성과를 강조하며, APEC 경제 지도자 회의(APEC Economic Leaders' Meeting)에 제출될 정책 권고안 마련을 위한 토대를 마련할 것이다.

이번 포럼은 제4회 중국 국제 공급망 박람회와 긴밀하게 연계되어 운영된다. 포럼에 참석하는 비즈니스 대표들은 전시회를 방문하고, 참가 업체들과 교류하며, 비즈니스 매칭 활동에 참여하고, 글로벌 공급망 협력에 초점을 맞춘 토론을 진행할 예정이다. 이러한 구성은 APEC 비즈니스 커뮤니티가 달성한 성과를 확대하고, 아시아 태평양 경제 통합 촉진, 개방적인 지역 경제 지원, 산업 및 공급망 협력 강화에 있어 중국 비즈니스 부문의 역할을 강조할 예정이다.

APEC 차이나 CEO 포럼에 대한 자세한 내용은 https://en.ccpit.org/에서 확인할 수 있다.

SOURCE China International Supply Chain Expo