El Foro de Líderes Empresariales de APEC China se inaugurará en paralelo a la Exposición Internacional de la Cadena de Suministro de China para potenciar la cooperación Asia-Pacífico

BEIJING, 16 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- El Foro de Líderes Empresariales de APEC China, organizado por el Consejo Chino para la Promoción del Comercio Internacional (CCPIT, por sus siglas en inglés), evento empresarial emblemático del Año de China en la APEC, tendrá lugar en Beijing el 21 de junio, un día antes de la inauguración de la IV Exposición Internacional de la Cadena de Suministro de China (CISCE, por sus siglas en inglés).

FORO DE LÍDERES EMPRESARIALES DE APEC CHINA 2026

Con el tema: "Openness, Connectivity, Synergy: Linking the Asia-Pacific for a Shared Future" (Apertura, conectividad, sinergia: conexión de la región de Asia-Pacífico para un futuro común), el foro contará con una ceremonia de inauguración y tres sesiones de debate. Altos cargos del Consejo Asesor Empresarial de la APEC (ABAC), la Secretaría de la APEC, organismos gubernamentales de China y empresas de la lista Fortune Global 500 abordarán cuestiones clave como la integración económica regional, la conectividad y la innovación digital.

Además, el foro servirá como exposición y balance de mitad de año de los logros de la comunidad empresarial durante el Año de China en la APEC. En el foro se destacarán los principales resultados de la reciente reunión del ABAC celebrada en México, entre ellos la Declaración del ABAC sobre la zona de libre comercio de Asia-Pacífico y la Declaración del ABAC sobre conectividad, lo que sienta las bases para las recomendaciones políticas que se presentarán en la Reunión de Líderes en Economía de la APEC.

El foro se coordinará de forma paralela con la IV Exposición Internacional de la Cadena de Suministro de China. Los representantes empresariales que asistan al foro visitarán la exposición, entablarán contactos con los expositores, participarán en actividades para establecer contactos entre empresas y llevarán a cabo debates centrados en la cooperación en la cadena de suministro a nivel mundial. Este acuerdo potenciará aún más los resultados logrados por la comunidad empresarial de la APEC y destacará el papel del sector empresarial de China para promover la integración económica de la región de Asia-Pacífico, apoyar una economía regional abierta y fortalecer la colaboración industrial y de las cadenas de suministro.

Para más información sobre el próximo Foro de Líderes Empresariales de APEC China, visite https://en.ccpit.org/.

FUENTE China International Supply Chain Expo