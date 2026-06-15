-APEC China CEO Forum abrirá junto con la Exposición Internacional de la Cadena de Suministro de China, impulsando la cooperación en Asia-Pacífico

BEIJING, 15 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- El APEC China CEO Forum, organizado por el Consejo de China para la Promoción del Comercio Internacional (CCPIT), un evento empresarial emblemático durante el Año de APEC China, tendrá lugar en Beijing el 21 de junio, un día antes de la inauguración de la Cuarta Exposición Internacional de la Cadena de Suministro de China (CISCE).

APEC CHINA CEO FORUM 2026

Bajo el lema "Apertura, conectividad y sinergia: Uniendo Asia-Pacífico para un futuro compartido", el foro contará con una ceremonia de apertura y tres mesas redondas. Destacados representantes del Consejo Asesor Empresarial de APEC (ABAC), la Secretaría de APEC, agencias gubernamentales chinas y empresas incluidas en la lista Fortune Global 500 abordarán temas clave como la integración económica regional, la conectividad y la innovación digital.

El foro también servirá como escaparate y revisión de mitad de año de los logros de la comunidad empresarial durante el Año APEC China. Se destacarán los principales resultados de la reciente reunión del ABAC en México, incluyendo la Declaración del ABAC sobre el Área de Libre Comercio de Asia-Pacífico y la Declaración del ABAC sobre Conectividad, sentando las bases para las recomendaciones de política que se presentarán a la Reunión de Líderes Económicos de APEC.

El foro se coordinará estrechamente con la Cuarta Exposición Internacional de la Cadena de Suministro de China. Los representantes empresariales que asistan al foro visitarán la exposición, interactuarán con los expositores, participarán en actividades de establecimiento de contactos comerciales y mantendrán debates centrados en la cooperación de la cadena de suministro global. El acuerdo amplificará aún más los resultados logrados por la comunidad empresarial de APEC y resaltará el papel del sector empresarial de China en el avance de la integración económica de Asia y el Pacífico, el apoyo a una economía regional abierta y el fortalecimiento de la colaboración industrial y de la cadena de suministro.

Para obtener más información sobre el próximo APEC China CEO Forum, visite https://en.ccpit.org/.