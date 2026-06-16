「APEC中国CEOフォーラム」が「中国国際サプライチェーン博覧会」と併催、アジア太平洋地域の協力強化を図る
ニュース提供China International Supply Chain Expo
16 6月, 2026, 16:00 JST
北京、2026年6月16日 /PRNewswire/ -- China Council for Promotion of International Trade（CCPIT）が主催するAPEC中国CEOフォーラム（APEC China CEO Forum）は、APEC中国年における代表的なビジネスイベントであり、第4回中国国際サプライチェーン博覧会（Fourth China International Supply Chain Expo、CISCE）の開幕前日となる6月21日に北京で開催されます。
「開放性、連結性、相乗効果：アジア太平洋をつなぎ、共通の未来へ（Openness, Connectivity, Synergy: Linking the Asia-Pacific for a Shared Future）」をテーマに、本フォーラムでは開会式と3つのパネルディスカッションが行われます。APECビジネス諮問委員会（ABAC）、APEC事務局、中国政府機関、およびFortune Global 500企業の上級幹部らが、地域経済統合、連結性、デジタル・イノベーションなどの重要課題について議論します。
また、本フォーラムは、APEC中国年（APEC China Year）におけるビジネス界の成果を紹介し、その中間評価を行う場にもなります。同フォーラムでは、メキシコで開催された直近のABAC会合の主要成果として、「アジア太平洋自由貿易圏に関するABAC声明（ABAC Statement on Free Trade Area of the Asia-Pacific）」および「連結性に関するABAC声明（ABAC Statement on Connectivity）」を取り上げ、APEC経済首脳会議（APEC Economic Leaders' Meeting）に提出される政策提言の基盤を築きます。
本フォーラムは、第4回中国国際サプライチェーン博覧会（Fourth China International Supply Chain Expo）と緊密に連携して開催されます。フォーラムに参加する企業代表者は、展示会を見学し、出展者と交流し、ビジネスマッチング活動に参加するとともに、グローバルなサプライチェーンにおける協力をテーマに議論を行います。こうした取り組みは、APECビジネスコミュニティが達成した成果をさらに広げるとともに、アジア太平洋地域の経済統合の推進、開放的な地域経済の支援、産業およびサプライチェーン分野の連携強化において、中国のビジネス界が果たす役割を浮き彫りにするものです。
開催予定のAPEC中国CEOフォーラム（APEC China CEO Forum）に関する詳細については、https://en.ccpit.org/をご覧ください。
SOURCE China International Supply Chain Expo
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